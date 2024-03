Zampe di gallina, rughe del leone o linee del coniglio: quali rughe hai tu?

Le rughe sono quei piccoli solchi sulla superficie della pelle che raccontano la storia dei nostri sorrisi, delle nostre preoccupazioni e delle nostre espressioni più intense. Nomi “suggestivi” le accompagnano: ci sono le rughe del pensatore tra le sopracciglia, note anche come rughe del leone, o quelle della marionetta che si estendono verso il mento. Non mancano i richiami al mondo animale, con le zampe di gallina attorno agli occhi e le linee del coniglio sul naso. Ogni solco racconta una storia unica, rendendo il viso un libro aperto delle nostre esperienze. Dall’altra parte, però, non sempre si apprezza la loro presenza. Ecco allora come riconoscerle e quali abitudini adottare per renderle meno profonde e visibili.

Rughe, skincare e massaggi del viso

La cosmesi moderna ci offre una vasta gamma di prodotti mirati a attenuare queste piccole sollecitazioni del tempo sulla nostra pelle. Tuttavia, oltre alle creme e ai sieri, esistono anche pratiche più naturali e quotidiane che possono aiutarci a preservare la giovinezza della nostra pelle. Parliamo di skincare e di automassaggio, pratiche che, se eseguite correttamente, possono fare la differenza nel mantenere la nostra pelle luminosa e tonica nel tempo.

Ad essere importante, però, non è soltanto l’applicazione dei prodotti, ma anche la corretta esecuzione dei gesti. Durante la skincare, mattino e sera, è spesso consigliato abbinare una manualità specifica che aiuta a distendere i muscoli del viso sovrastimolati dalle espressioni facciali e a tonificare quelli meno sollecitati.

Un punto importante riguarda l’applicazione delle creme. Molti commettono l’errore di stenderle verso il basso, quando invece dovrebbero essere applicate con movimenti dal basso verso l’alto. Inoltre, è fondamentale evitare di esercitare troppa pressione sulla parte anteriore del collo, dove si trova la tiroide, poiché potrebbe essere dannoso, specialmente per chi soffre di ipertiroidismo.

Quali rughe hai e come massaggiare il viso per attenuarle?

Quali sono i gesti utili per distendere i muscoli e attenuare le rughe specifiche?

Partiamo dalle rughe della fronte , causate dalla contrazione del muscolo frontale. Per distenderle, basta massaggiare l’intera testa con movimenti simili a quelli dello shampoo, muovendo il cuoio capelluto in tutte le direzioni.

, causate dalla contrazione del muscolo frontale. Per distenderle, basta massaggiare l’intera testa con movimenti simili a quelli dello shampoo, muovendo il cuoio capelluto in tutte le direzioni. Le rughe del pensatore o del leone , quelle verticali tra le sopracciglia, possono essere attenuate rilassando i muscoli con piccoli movimenti delle dita verso l’esterno.

, quelle verticali tra le sopracciglia, possono essere attenuate rilassando i muscoli con piccoli movimenti delle dita verso l’esterno. Le zampe di gallina , sono quelle intorno agli occhi, possono essere distese spostando l’indice verso l’alto e il pollice verso il basso, insieme a movimenti sul muscolo temporale.

, sono quelle intorno agli occhi, possono essere distese spostando l’indice verso l’alto e il pollice verso il basso, insieme a movimenti sul muscolo temporale. Le linee del coniglio sono invece i segni alla base del naso, e possono essere attenuate con movimenti concentrici con le nocche nell’area laterale del ponte nasale.

sono invece i segni alla base del naso, e possono essere attenuate con movimenti concentrici con le nocche nell’area laterale del ponte nasale. Le rughe del sorriso , naso-labiali, possono essere distese facendo scivolare l’indice dal naso verso l’esterno o utilizzando un guanto per fare movimenti concentrici sulla ruga.

, naso-labiali, possono essere distese facendo scivolare l’indice dal naso verso l’esterno o utilizzando un guanto per fare movimenti concentrici sulla ruga. Le rughe della marionetta , che vanno dai lati della bocca verso il mento, possono essere attenuate eseguendo piccoli esercizi che allungano il muscolo dell’angolo della bocca.

, che vanno dai lati della bocca verso il mento, possono essere attenuate eseguendo piccoli esercizi che allungano il muscolo dell’angolo della bocca. Infine, le collane di Venere, le rughe orizzontali sul collo, possono essere ridotte correggendo la postura e sollevando mento e collo per riportarli in linea.

Prendersi cura della propria pelle non riguarda solo l’applicazione di prodotti, ma anche la corretta esecuzione dei gesti. Seguendo i consigli degli esperti e praticando una skincare quotidiana mirata, possiamo mantenere la nostra pelle fresca, luminosa e giovane nel tempo.