5 brand irlandesi di skincare ispirata a sostenibilità e biodiversità da conoscere

L’Irlanda si sta facendo sempre più strada nel mondo della bellezza grazie alla sua offerta di skincare ispirata alla sostenibilità e alla biodiversità. Con una presenza in crescita alla fiera di settore Cosmoprof, il paese verde è diventato un punto di riferimento per l’innovazione nel settore della bellezza naturale.

La skincare irlandese: connessione con la natura e la sostenibilità

La skincare irlandese si distingue per la sua profonda connessione con la natura e la sostenibilità. I marchi del paese verde non solo utilizzano ingredienti naturali e sostenibili, ma spesso si ispirano direttamente alla ricca biodiversità dell’Irlanda. Green Angel Skincare è un chiaro esempio di questo legame, incorporando gli estratti di alghe biologiche irlandesi nei suoi prodotti per una bellezza autentica e genuinamente irlandese.

Questa attenzione alla natura non si traduce solo in prodotti efficaci, ma anche in un’impronta ecologica ridotta, rispondendo alla crescente domanda dei consumatori per una bellezza etica e sostenibile. La skincare irlandese non è solo una routine di bellezza, ma una vera e propria celebrazione della ricchezza naturale del paese, confermando l’Irlanda come un faro di innovazione nel settore della bellezza responsabile.

Cosmoprof 2024: i brand irlandesi di skincare

Alla fiera Cosmoprof 2024, ben 8 marchi irlandesi si presentano con Enterprise Ireland, l’Agenzia governativa per il commercio e l’innovazione, ottenendo un successo che ha superato ogni aspettativa. Oltre ai già noti marchi come NunaÏa Beauty, Green Angel e Family Gardiner Apothecary, si uniranno 4 nuove realtà: G5® Haute Cosmétiques by LLR-G5, GROUND Wellbeing, Pestle & Mortar e The Kind Brand Company.

L’approccio distintivo dei marchi irlandesi si basa sull’uso di ingredienti puliti, naturali e biodiversi, combinati con tecnologie all’avanguardia per offrire prodotti efficaci e rispettosi dell’ambiente. Questa combinazione vincente ha portato i marchi irlandesi a ottenere riconoscimenti e apprezzamenti in tutto il mondo, confermando l’Irlanda come una delle destinazioni più importanti nel panorama della bellezza.

Skincare irlandese: i 5 marchi da tenere d’occhio

Uno dei marchi da tenere d’occhio è Elave Sensitive Skincare di Gardiner Family Apothecary, che propone una gamma innovativa pensata per la pelle sensibile, distribuita in mercati chiave come Hong Kong e gli Stati del Golfo Persico. Oppure G5® Haute Cosmétiques by LLR-G5, che con la sua gamma di cosmetici molecolari attivi offre eccezionali benefici alla pelle grazie a ingredienti di ultima generazione.

Green Angel Skincare si distingue per la sua ispirazione alle alghe biologiche irlandesi, che combinata con oli botanici ed essenziali crea prodotti naturali e sostenibili per rigenerare e nutrire la pelle. Mentre Pestle & Mortar è apprezzato per il suo approccio minimalista e visionario alla cura della pelle, che unisce efficacia e semplicità nelle sue gamme premium.

Un altro marchio degno di nota è The Kind Brand Company, che si impegna per la sostenibilità con prodotti come TanOrganic e VeganTan, rivoluzionando il settore degli autoabbronzanti con standard di sicurezza e responsabilità ambientale.

La presenza dei marchi irlandesi a Cosmoprof 2024 è un’opportunità unica per scoprire le ultime novità nel mondo della skincare ispirata alla natura e alla sostenibilità. Con la loro filosofia basata sull’autenticità, la qualità e il rispetto per l’ambiente, i marchi irlandesi stanno conquistando sempre più spazio nel cuore dei consumatori attenti alla bellezza e al benessere del pianeta.