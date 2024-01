5 prodotti per la beauty routine in menopausa

La menopausa è un periodo di transizione nella vita di ogni donna, segnato da cambiamenti ormonali che possono influire sulla pelle e sulla bellezza generale. Durante questa fase, è fondamentale adattare la propria beauty routine per affrontare le sfide specifiche legate a questo cambiamento fisiologico.

Come cambia la pelle in menopausa

Durante la menopausa, la pelle può manifestare diverse caratteristiche specifiche che richiedono cure mirate. Ecco alcune delle principali:

Secchezza cutanea : la diminuzione degli estrogeni può contribuire a una riduzione della produzione di oli naturali, rendendo la pelle più secca e suscettibile a screpolature.

: la diminuzione degli estrogeni può contribuire a una riduzione della produzione di oli naturali, rendendo la pelle più secca e suscettibile a screpolature. Perdita di elasticità : la diminuzione del collagene e dell’elastina può causare la perdita di elasticità della pelle, contribuendo alla comparsa di rughe e linee sottili.

: la diminuzione del collagene e dell’elastina può causare la perdita di elasticità della pelle, contribuendo alla comparsa di rughe e linee sottili. Sensibilità : la pelle può diventare più sensibile durante la menopausa, reagendo in modo più pronunciato a fattori ambientali come il sole o gli agenti atmosferici.

: la pelle può diventare più sensibile durante la menopausa, reagendo in modo più pronunciato a fattori ambientali come il sole o gli agenti atmosferici. Mancanza di luminosità: la diminuzione della microcircolazione cutanea può rendere la pelle opaca, privandola del suo naturale splendore.

Di seguito esploreremo i prodotti essenziali per una beauty routine efficace durante la menopausa.

Detergente delicato e idratante

RoC - Tonico Perfezionatore - Detergente Viso - Sblocca i Pori - Senza Alcool - Tutti i tipi di Pelle - 200 ml Tonificante e rinfrescante, un prodotto specifico per liberare i pori e tonificare la pelle, donandogli una piacevole sensazione di freschezza e una pulizia profonda 10 € su Amazon 14 € risparmi 4 €

La pelle può diventare più secca e sensibile durante la menopausa, quindi è fondamentale utilizzare un detergente delicato che non comprometta la barriera cutanea. Optate per detergenti senza sapone e senza alcool, ricchi di ingredienti idratanti come l’acido ialuronico e l’olio d’oliva. Questi aiutano a mantenere la pelle pulita senza privarla del suo naturale livello di idratazione.

Siero rigenerante

Siero Vitamina C/E ed Acido Ialuronico Puro al 100% Siero a base di vitamina C e acido ialuronico: biologico, vegano, antirughe, antimacchie e illuminante 11 € su Amazon Pro formula vegana Contro Nessuno

I sieri sono un passo cruciale nella beauty routine durante la menopausa. Scegliete sieri arricchiti con ingredienti come la vitamina C, che favorisce la produzione di collagene, e la vitamina E, che protegge la pelle dai danni causati dai radicali liberi. Questi sieri aiutano a rigenerare la pelle e a ridurre la comparsa di rughe e segni di invecchiamento.

Crema idratante ricca

Burro Di Karitè + Vitamina E 100 ml Ricco di vitamina E, questo buro di karitè è perfetto per idratare e nutrire la cute. Adatto anche alle pelli sensibili si utilizza su tutto il corpo in modo semplice e sicuro. 13 € su Amazon Pro Nutriente

Protettivo

Adatto alle pelle sensibile Contro Nessuno

Date priorità alle creme idratanti ricche e nutrienti. Cerca prodotti che contengano ingredienti come il burro di karité, l’olio di argan o l’acido ialuronico per mantenere la pelle idratata e sostenere la sua elasticità. La menopausa può causare una diminuzione della produzione di olio naturale della pelle, quindi è fondamentale reintegrare l’idratazione con prodotti appositamente formulati.

Protezione solare costante

ISDIN - Protezione Solare Viso Questa crema fornise una protezione molto alta dai raggi UVA / UVB, HE-VL IR-A 20 € su Amazon 22 € risparmi 2 € Pro fotoprotettore completo Contro Nessuno

La protezione solare è sempre importante, ma diventa ancora più cruciale durante la menopausa. La pelle può diventare più sensibile ai danni causati dai raggi UV, quindi applicate una crema solare, come quella offerta da ISDIN, con un buon SPF ogni giorno. Questo aiuterà a prevenire l’invecchiamento precoce e a proteggere la pelle da potenziali problemi di pigmentazione.

Integratore alimentare per la pelle

Pausanorm Forte Salugea - Integratore per la Menopausa Integratore per la donna, specifico per il periodo della menopausa: contiene Trifoglio Rosso, Kudzu, Dioscorea e Verbena. 30 € su Amazon 40 € risparmi 10 € Pro specifico per la menopausa

senza soia

flacone in vetro Contro Nessuno

Oltre ai prodotti per la cura della pelle, considerate l’assunzione di integratori specifici per la salute della pelle durante la menopausa. Gli integratori contenenti vitamine A, C, E, e acidi grassi omega-3 possono contribuire a mantenere la pelle sana e luminosa dall’interno.

La menopausa può portare a cambiamenti significativi nella pelle, ma una beauty routine mirata può aiutare a gestire questi cambiamenti in modo efficace. Investire in prodotti specifici per la menopausa e adottare uno stile di vita sano contribuirà a mantenere la vostra pelle radiosa e in salute durante questa fase della vita. Ricordate sempre di consultare il vostro dermatologo per una consulenza personalizzata in base alle esigenze della vostra pelle.