Se usi questi prodotti devi fare attenzione a non esporre la tua pelle al sole

L’estate è alle porte e molte persone stanno già pensando alla loro abbronzatura. Ma se sei uno di quelli che utilizzano prodotti per il viso come scrub, acido glicolico o peeling, devi fare attenzione quando esponi la tua pelle al sole.

I prodotti contenenti questi ingredienti chimici sono ampiamente utilizzati per migliorare la salute della pelle, eliminare le cellule morte e ridurre le cicatrici da acne e le macchie. Tuttavia, se non li si usa con cautela, possono avere effetti dannosi sulla tua pelle quando viene esposta ai raggi UV del sole.

Perché dovresti evitare il sole se usi questi prodotti

Il motivo per cui questi prodotti possono causare problemi è perché contengono agenti esfolianti che rimuovono lo strato più superficiale della pelle. In altre parole, rendono la pelle più vulnerabile ai danni del sole. Ciò significa che esporsi al sole dopo aver utilizzato questi prodotti potrebbe portare a scottature, secchezza, irritazione e danni a lungo termine, come macchie solari e invecchiamento precoce.

Ma di quali trattamenti e prodotti stiamo parlando esattamente?

Laser e terapie della luce che utilizzano fasci di luce intensa per raggiungere determinati strati della pelle, che può diventare molto sensibile dopo il trattamento e può essere danneggiata dal sole.

che utilizzano fasci di luce intensa per raggiungere determinati strati della pelle, che può diventare molto sensibile dopo il trattamento e può essere danneggiata dal sole. Microdermoabrasione : questo trattamento utilizza una macchina per rimuovere gli strati superiori della pelle. Anche in questo caso la pelle diventa sensibile e vulnerabile ai danni causati dal sole.

: questo trattamento utilizza una macchina per rimuovere gli strati superiori della pelle. Anche in questo caso la pelle diventa sensibile e vulnerabile ai danni causati dal sole. Acido glicolico : è un acido alfa-idrossiacido che viene utilizzato per esfoliare la pelle e migliorare la sua luminosità e uniformità. Agisce penetrando gli strati superiori della pelle, rimuovendo le cellule morte e stimolando la produzione di collagene.

: è un acido alfa-idrossiacido che viene utilizzato per esfoliare la pelle e migliorare la sua luminosità e uniformità. Agisce penetrando gli strati superiori della pelle, rimuovendo le cellule morte e stimolando la produzione di collagene. Peeling chimico per il quale vengono utilizzati prodotti chimici per rimuovere lo strato superficiale della pelle, migliorando l’aspetto, riducendo le macchie scure e le cicatrici dell’acne. Ci sono diversi tipi di peeling disponibili, compresi quelli a base acido salicilico e acido tricloroacetico (TCA).

per il quale vengono utilizzati prodotti chimici per rimuovere lo strato superficiale della pelle, migliorando l’aspetto, riducendo le macchie scure e le cicatrici dell’acne. Ci sono diversi tipi di peeling disponibili, compresi quelli a base acido salicilico e acido tricloroacetico (TCA). Trattamenti per acne: alcuni di questi, come l’uso di farmaci contenenti acido retinoico o benzoyl perossido, possono rendere la pelle più sensibile al sole e più suscettibile ai danni causati dal sole. È importante proteggere la pelle con una crema solare ad alta protezione solare durante e dopo il trattamento.

Alcuni consigli per mantenere la tua pelle al sicuro durante l’estate

In primo luogo, assicurati di leggere attentamente istruzioni e ingredienti dei prodotti prima di usarli. Molti di questi contengono avvertenze sui rischi dell’esposizione al sole, quindi assicurati di seguirle. In generale, è una buona idea evitare di utilizzare questi prodotti per il viso durante i mesi estivi, cioè quando il sole è più forte.

In secondo luogo, utilizza un prodotto solare con un fattore di protezione solare (SPF) alto. Anche se usi questi prodotti soltanto la sera, la pelle rimane vulnerabile ai danni del sole per diverse ore dopo l’applicazione. Utilizzando un prodotto con un alto SPF, puoi proteggere e schermare la tua pelle.

Inoltre, cerca di evitare di esporre la tua pelle al sole nelle ore più calde della giornata, quando i raggi UV sono più forti. Se devi stare all’aperto durante queste ore, cerca di indossare abiti leggeri che coprono la maggior parte del tuo corpo. Non dimenticare anche il cappello: uno di quelli a tesa larga può proteggere il viso.

Infine, se noti che la tua pelle si sta arrossando o che ti sta bruciando dopo l’applicazione di uno di questi prodotti, risciacqua immediatamente con acqua fresca e applica un prodotto idratante sulla pelle. In alcuni casi, potresti anche dover consultare un dermatologo per trattare eventuali danni causati dal sole.