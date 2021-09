Rossetto nude, per labbra naturalmente voluminose (come quelle delle star)

Raffinato, glamour e adatto per essere indossato da mattina a sera: il rossetto nude è sempre di super tendenza. Il motivo? Rende le labbra piene, carnose e naturalmente belle.

Ma, il rossetto color carne non è così semplice da scegliere. Per evitare un effetto spento e monocromatico, occorre valorizzare il colore delle labbra naturali scegliendo il rossetto o la matita per le labbra di una tonalità leggermente più scura.

Inoltre, scegliendo tra le differenti tipologie di rossetto nude, si potranno ottenere finish differenti a seconda delle necessità: matte, vellutato o lucido.

Rossetto nude: le caratteristiche

I rossetti nude hanno l’obiettivo di aggiungere volume, tridimensionalità e definizione alle labbra senza farsi notare eccessivamente.

Per un trucco labbra naturale la nuance da selezionare deve avvicinarsi al colore delle labbra ma, allo stesso tempo, deve avere una tonalità leggermente più scura.

La caratteristica migliore da valutare in un rossetto color carne è la sua texture; questa deve presentarsi luminosa e super naturale, quindi né troppo lucida né particolarmente opaca. In sostanza, il rossetto non deve apparire un tutt’uno monocromatico con la carnagione, ma deve far risaltare le labbra e creare un contrasto armonico con il sottotono della pelle.

Le tipologie di rossetto nude

Per riconoscere la giusta tonalità, provate il rossetto nude sui polpastrelli perché è proprio qui che il colore della pelle è il più vicino a quello delle labbra. I rossetti nude sono delle gradazioni di beige che vanno dal rosato all’avorio e che colorano la bocca con una tonalità simile a quella delle labbra naturali.

In commercio esistono diverse nuance di rossetti color carne, potenzialmente la gamma di colori è infinita: si possono trovare dal trasparente al rosa carne a quello antico, passando per le tonalità di beige, fino ad arrivare al color “grege“, ottenuto dall’unione tra beige e grigio.

Inoltre, i rossetti nude possono presentarsi in diverse consistenze:

crema , da spalmare con l’apposito pennellino;

, da spalmare con l’apposito pennellino; gloss ;

; rossetto classico o lip stick;

Inoltre, a seconda dell’uso che se ne vuole fare, i rossetti nude sono realizzati per una tenuta long lasting, fino a 48 ore e waterproof.

Come abbinare il rossetto nude

Per armonizzare il make up, è bene decidere non solo quale parte del volto mettere in risalto ma anche la combinazione di colori che si vogliono utilizzare (in base all’occasione o all’abito). Ecco, allora le combinazioni per abbinare l’ombretto al rossetto:

ombretto viola e rossetto nude o un gloss;

ombretto verde smeraldo e rossetto dai toni pesca;

ombretto dalle tonalità neutre e rossetto nude dai toni un po’ più scuri, aranciati o mattone;

ombretto scintillante e rossetto dai toni color oro, rame o bronzo.

Come scegliere il rossetto nude in base alla carnagione

Il rossetto nude non è un cosmetico universale, ovvero che possa star bene con tutte le tipologie di pelle. In base al tipo di carnagione, infatti, si sceglierà il tipo di nuance che andrà a valorizzare il viso:

carnagione scura/olivastra : evitare le sfumature troppo chiare e prediligere un rossetto nude dalle tonalità più scure tendenti al mattone, caramello o malva;

: evitare le sfumature troppo chiare e prediligere un rossetto nude dalle tonalità più scure tendenti al mattone, caramello o malva; carnagione media : per valorizzare una pelle dai toni medi meglio scegliere un rossetto color carne che abbia tutte le sfumature dei marroni con un pizzico di arancione;

: per valorizzare una pelle dai toni medi meglio scegliere un rossetto color carne che abbia tutte le sfumature dei marroni con un pizzico di arancione; carnagione chiara : per dare risalto ad una pelle chiara le nuance dalle sfumature nude-rosato sono la scelta migliore. Mentre per evitare l’effetto slavato, meglio non scegliere toni troppo pallidi;

: per dare risalto ad una pelle chiara le nuance dalle sfumature nude-rosato sono la scelta migliore. Mentre per evitare l’effetto slavato, meglio non scegliere toni troppo pallidi; carnagione molto chiara: in questo caso optare per un rossetto nude dalle tonalità del beige o sfumature color pesca.

Rossetto nude: i migliori da acquistare online

1. Rossetto Nude – NATASHA DENONA

Il rossetto nude Natasha Denona è realizzato per valorizzare tutti i toni della pelle, da quello più pallido a quello più scuro. Una texture leggera e cremosa con un finish morbido e luminoso che idrata in profondità le labbra per una consistenza confortevole.

Disponibile su Sephora; prezzo 26 euro

Acquista ora

2. Too Faced – Paeach Kiss Lipstick

Un rossetto no trasfer per un colore opaco intenso con il lipstick Too Faced dal comfort ineguagliabile e idratazione profonda. La formula rinfrescante e di lunga durata è arricchita con infuso di pesca e latte dolce di fico.

Disponibile su Sephora; prezzo 16 euro

Acquista ora

3. NARS – Seductive Sheers Lipstick

Un velo di colore trasparente sulle labbra con il rossetto Seductive Sheers di NARS. La sua straordinaria formula è arricchita con ingredienti nutrienti con l’olio di semi di frutto della passione e omega 6, per nutrire la pelle e assicurarti labbra morbide e levigate per tutto il giorno Ideale per il contouring labbra.

Disponibile su LookFantastic a 24, 95 euro

Acquista ora

4. Diego Dalla Palma Nudissimo – Lipstick Lady Nude

Un rossetto nude formulato per trasformare le labbra: Nudissimo Lady Nude di Diego Dalla Palma le riveste di un colore naturale dal finish luminoso. Rossetto leggero ma dall’applicazione intensa e a lunga durata, è confortevole sulle labbra senza compromettere la qualità.

Disponibile su LookFantastic a 18, 45 euro

Acquista ora