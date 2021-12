Acne: rimedi e prevenzione per una pelle levigata e senza imperfezioni

L’acne pregiudica la bellezza della pelle del viso: combatterla con i giusti prodotti, e prevenirla conoscendo anche la causa della sua comparsa, è il preludio al ripristino di un’epidermide sana e levigata.

Questa patologia cutanea è un problema molto comune nelle persone e non conosce limiti di età, seppur gli adolescenti siano coloro che ne soffrono di più, a causa dell’aumento dei livelli ormonali. Scopriamo le altre cause dell’insorgenza dell’acne e tutti i rimedi naturali da usare nella skincare quotidiana.

Acne: tutte le possibili cause

L’acne è dovuta a un’eccessiva produzione di sebo e cheratina, presente nel follicolo pilifero: questo può essere infettato dai batteri, ma la predisposizione all’acne può essere causata anche da altri fattori.

Cause interne: come genetica, stress elevato, cisti alle ovaie, squilibri ormonali.

come genetica, stress elevato, cisti alle ovaie, squilibri ormonali. Cause esterne: assunzione di alcuni farmaci come: cortisone, vitamina B12, antidepressivi, acido folico, lievito di birra, uso di ingredienti di cosmetici da evitare e inquinamento atmosferico.

L’alimentazione, tranne che in situazioni particolari quali l’obesità o il sovrappeso, non incide in maniera particolare sull’insorgenza dell’acne.

Come prevenire l’acne: 7 consigli

Quando si soffre di una patologia come l’acne è consigliato rivolgersi a un buon dermatologo, il quale saprà indicare la giusta cura a seconda del tipo di acne che si ha; tuttavia, alcuni consigli utili per prevenire l’insorgenza di brufoli e punti neri possono essere seguiti anche a casa.

Igiene del viso quotidiana: lavare almeno 2 volte al giorno il viso con acqua rimuove il sebo in eccesso che provoca la fuoriuscita dei brufoli.

lavare almeno 2 volte al giorno il viso con acqua rimuove il sebo in eccesso che provoca la fuoriuscita dei brufoli. Lavarsi spesso le mani e non toccare il viso con le mani sporche.

e non toccare il viso con le mani sporche. Attività fisica: praticare uno sport regolarmente, ma anche una semplice passeggiata all’aria aperta, possibilmente lontano dallo smog cittadino, scarica lo stress e la tensione accumulata durante il giorno apportando miglioramenti alla pelle grassa del viso.

praticare uno sport regolarmente, ma anche una semplice passeggiata all’aria aperta, possibilmente lontano dallo smog cittadino, scarica lo stress e la tensione accumulata durante il giorno apportando miglioramenti alla del viso. La pulizia del viso: sottoporsi una volta alla settimana od ogni 15 giorni ad una pulizia professionale del viso è consigliato per rimuovere il sebo in eccesso e riequilibrare il pH della pelle. Altamente efficace, per esempio, è la skincare coreana.

sottoporsi una volta alla settimana od ogni 15 giorni ad una pulizia professionale del viso è consigliato per rimuovere il sebo in eccesso e riequilibrare il pH della pelle. Altamente efficace, per esempio, è la skincare coreana. L’alimentazione. Sebbene alcuni studi recenti abbiano dimostrato che l’acne non è causata dall’alimentazione, seguire una dieta sana e bilanciata basata principalmente da frutta e verdura è consigliata come forma preventiva e di benessere della pelle.

Sebbene alcuni studi recenti abbiano dimostrato che l’acne non è causata dall’alimentazione, seguire una dieta sana e bilanciata basata principalmente da frutta e verdura è consigliata come forma preventiva e di benessere della pelle. Bere almeno due litri d’acqua al giorno: mantenere la pelle idratata è fondamentale per combattere l’acne e prevenirne nuovamente l’insorgenza.

mantenere la pelle idratata è fondamentale per combattere l’acne e prevenirne nuovamente l’insorgenza. Creme, struccanti e detergenti: per combattere l’acne è indispensabile utilizzare prodotti specifici. In commercio ne esistono di diversi ma a seconda del tipo di acne che si ha, è sempre buona regola chiedere un parere a un medico.

Acne: rischi, conseguenze e cicatrici

L’acne è un’infiammazione dei follicoli pilosebacei che si manifesta in modo predominante con la comparsa dei brufoli. Se non curati, i brufoli, in casi più gravi, possono evolversi in noduli o cisti, causando di conseguenza lesioni e cicatrici permanenti che vanno a intaccare non solo la sfera estetica, ma anche a influenzare in modo negativo la psiche e dunque la sfera sociale e lavorativa della persona stessa.

L’acne si localizza principalmente su volto, collo, torace e dorso. Ecco perché il consiglio è rivolgersi ad un dermatologo che potrà scegliere tra una serie di trattamenti in grado di agire direttamente sull’acne.

Per le cicatrici post-acneiche l’American Academy of Dermatology Association consiglia di rivolgersi ad uno specialista in dermatologia che potrà indicare vari trattamenti a seconda se le cicatrici derivino da acne depresse o da acne in rilievo.

1. Cicatrici da acne depresse

I migliori risultati spesso derivano dall’utilizzo di due o più trattamenti, tra cui:

chirurgia della cicatrice dell’acne;

procedure di rifacimento come il resurfacing cutaneo laser, il peeling chimico, la dermoabrasione;

come il resurfacing cutaneo laser, il peeling chimico, la dermoabrasione; filler permanenti;

radiofrequenza , trattamento sicuro su tutti i tipi di carnagione;

, trattamento sicuro su tutti i tipi di carnagione; terapia di induzione del collagene. Questo trattamento incoraggia il corpo a produrre più collagene.

Questo trattamento incoraggia il corpo a produrre più collagene. elettroessiccazione utilizza sonde elettriche per riscaldare il tessuto, causandone la morte.

2. Cicatrici da acne in rilievo

I trattamenti che il dermatologo può usare in questo caso comprendono:

iniezioni , ideali per cicatrici dolorose e in rilievo;

, ideali per cicatrici dolorose e in rilievo; chirurgia della cicatrice dell’acne per ridurre le cicatrici da acne in rilievo;

per ridurre le cicatrici da acne in rilievo; terapia laser , che può aiutare a ridurre il prurito e il dolore, diminuire il colore e appiattire una cicatrice in rilievo.

, che può aiutare a ridurre il prurito e il dolore, diminuire il colore e appiattire una cicatrice in rilievo. criochirurgia, il congelamento del tessuto provoca la morte e la graduale caduta della cicatrice.

il congelamento del tessuto provoca la morte e la graduale caduta della cicatrice. creme per cicatrici, gel e medicazioni in silicone, spesso disponibili senza prescrizione medica, possono aiutare a ridurre il prurito e il disagio, nonché a restringere, appiattire e sbiadire le cicatrici in rilievo.

Acne, 3 rimedi naturali

Il bicarbonato di sodio è un esfoliante naturale che agisce in profondità sulla pelle rimuovendo le cellule morte. In una scodella create una pasta mescolando 2 cucchiaini di bicarbonato di sodio e un po’ d’acqua. Quindi, applicate il composto sulla zona da trattare massaggiando con le dita. Lasciate in posa per alcuni minuti e risciacquate con abbondante acqua. Utilizzate questo scrub viso fai da te una o due volte alla settimana. La farina d’avena funge da maschera viso per pelle grassa purificando i pori e assorbendo il grasso in eccesso. Mescolate un cucchiaino di miele e il succo di mezzo limone in una tazza di farina d’avena cotta. Applicate la crema sulla pelle e lasciate agire per 30 minuti. In ultimo, risciacquate con acqua tiepida. L’olio essenziale di tea tree agisce come antisettico, disinfettando i pori in profondità. Inoltre, aiuta a eliminare i batteri che causano l’acne. Applicare una goccia di olio di tea tree diluita con un po’ di acqua sulla zona colpita 3 volte al giorno.

Rimedi contro l’acne: 5 prodotti efficaci

Scopriamo quali sono i migliori prodotti da acquistare.

1. 111 SKIN – Booster Anti-Imperfezioni

Progettata per aiutare la pelle a tendenza acneica prima. Questa efficace formula innovativa combina potenti ingredienti per aiutare a ridurre e prevenire la comparsa di macchie, infiammazioni e pigmentazione post-macchia senza causare disidratazione.

Disponibile su Sephora; prezzo 100 euro

Acquista ora

2. The Balance Set – Cofanetto Viso – THE ORDINARY

Questo set completo per la skincare deterge delicatamente la pelle, combatte l’ottusità e le irregolarità dell’epidermide, riequilibra gli aspetti visibili dell’attività del sebo e fornisce un’idratazione immediata.

Disponibile su Sephora; prezzo 29 euro

Acquista ora

3. AESOP – Tonico Viso – Lozione Lenitiva

La lozione viso lenitiva AESOP presenta una formula leggermente astringente. Ideale da usare per completare la pulizia della pelle mentre la lenisce e la riequilibra.

Disponibile su Sephora; prezzo 45 euro

Acquista ora

4. Clarins – Pure Scrub

I granelli di roccia vulcanica rimuovono delicatamente le cellule morte, sbloccano i pori e levigano il grano per una pelle radiosa di purezza. Texture gel che si trasforma in una delicata schiuma a contatto con l’acqua.

Disponibile su Sephora; prezzo 31,50 euro

Acquista ora

5. My Supertips – Stop Spot – GUERLAIN

Stop Spot My Supertips è il trattamento anti-imperfezioni cult di Guerlain con un’alta concentrazione di canfora purificante, calma i rossori e le imperfezioni. Applicata localmente, corregge e nasconde i piccoli difetti della pelle fin dalla prima applicazione.

Disponibile su Sephora; prezzo 29 euro

Acquista ora