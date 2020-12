Skincare pelle grassa: la beauty routine da seguire (e quali prodotti usare)

Capire che tipo di pelle si ha è fondamentale per individuare la beauty routineda seguire e quali prodotti usare: questo approfondimento è dedicato alla skincare per pelle grassa.

I tipi di pelle si dividono per convenzione in: pelle grassa, secca, normale e mista, che presenta cioè alcune zone più secche o normali e altre grasse.

È anche importante sapere che i tipi di pelle possono cambiare nel tempo. Quindi, anche se la vostra pelle è grassa ora, non significa che rimarrà così per sempre.

Skincare pelle grassa: la beauty routine

La pelle grassa può essere o apparire unta, ruvida e tendere a pori visibili e molto grandi. La maggior parte delle persone sperimenta un leggero aumento della produzione di sebo nei mesi più caldi. Prendersi cura della pelle grassa con prodotti specifici permette di ridurre il sebo in eccesso, l’effetto lucido sul viso, migliorare idratazione e traspirazione e, in generale, la salute della pelle.

La pelle grassa non può prescindere dalla detersione del viso ogni giorno, mattina e sera, che ci si sia truccate oppure no, e da una pulizia più approfondita, con esfoliazione, due o tre volte a settimana.

Ogni giorno è importante anche il nutrimento, che deve essere adeguato alle esigenze di questo tipo di pelle. Deve, perciò, nutrire senza appesantire né rischiare di ostruire i pori.

Pelle grassa? I prodotti da usare

La nostra redazione ha selezionato una serie di prodotti perfetti per la skincare della pelle grassa.

BIOTHERM Purefect Skin Gel detergente

Da utilizzare mattina e sera, questo gel detergente per pelli impure è leggero, dall’effetto purificante e opacizzante. A contattato con la pelle inumidita si trasforma istantaneamente in morbida schiuma bianca. Prezzo consigliato 19,50 euro. Acquista qui

La Roche-Posay esfoliante ultra-fine

Questo scrub è a base di agenti selezionati per garantire una tollerabilità e un pH fisiologico ottimali e contiene acqua termale La Roche-Posay. Leviga e pulisce con delicatezza tutti i tipi di pelle. Prezzo consigliato 11,45 euro. Acquista qui

Clarins Lotion Tonique Sans Alcool Iris

Una lozione adatta alle pelli grasse, priva di alcool che elimina delicatamente ogni traccia di latte detergente. Stimola e rinfresca la pelle, rispettandone il pH e il tasso di idratazione. Il risultato? La pelle è detersa e pronta a ricevere i trattamenti complementari. Prezzo consigliato 21 euro. Acquista qui

Caudalie Vinopure Siero infusione anti-imperfezioni

Naturale al 100%, questo siero dalla texture leggera si fonde a contatto con la pelle per ridurre visibilmente le imperfezioni, restringere i pori e affinare la grana della pelle. Concentrato di acido salicilico naturale, polifenoli di vinaccioli d’uva e oli essenziali bio. Prezzo consigliato 30,20 euro. Acquista qui

Origins Original Skin trattamento idratante mat all’epilobio

Grazie alle proprietà dell’acqua di cisto rosso ed epilobio, questa formula leggera e a rapido assorbimento idrata a lungo la cute senza ungere o appesantire, riducendo al tempo stesso i pori dilatati e contrastando le discromie. Prezzo consigliato 33,95 euro. Acquista qui

Gel Contorno Occhi puroBIO FOR SKIN

Fresco e leggero, perfetto per pelli grasse, idratante e defaticante, il gel contorno occhi contiene un mix di sostanze come l’acido ialuronico, che dona turgore e freschezza; gli attivi funzionali come l’AP3 complex, dalle proprietà antiossidanti, e l’esapeptide, che agisce in profondità inibendo, dall’interno, la formazione delle rughe. Prezzo consigliato 13,50 euro. Acquista qui