Scrub viso, quale scegliere secondo ogni esigenza e tipo di pelle

Un viso che risplende necessita di cure e attenzioni. Lo scrub viso è la carezza che la pelle attende per rinascere nuovamente più bella e sana. Si tratta di un ​trattamento di bellezza molto semplice​ che ha lo scopo di eliminare le cellule morte dalla cute. Se non rimosse, queste cellule rischiano di regalare un colorito spento e grigio all’incarnato.

Eseguire uno scrub viso è considerato un passaggio obbligatorio della skincare routine. Non tutti gli scrub, però, sono uguali. Per una pelle purificata al meglio e ottenere dei benefici, lo scrub viso da usare deve corrispondere al tipo di esigenze che la pelle richiede.

I benefici dello scrub viso

Lo scrub viso agisce su fattori a lungo termine. Luminosità e morbidezza della pelle, infatti, sono solo alcuni fra i benefici dello scrub. Tra i più importanti, sottolineiamo che:

rimuove le cellule morte; ammorbidisce la pelle rendendola liscia ed elastica; previene l’invecchiamento cutaneo; elimina le impurità conseguenza di periodi di forte stress o da agenti atmosferici esterni quali smog, freddo, vento, raggi UV; favorisce l’idratazione della pelle per un’epidermide subito rimpolpata ed energica.

Lo scrub viso a seconda del tipo di pelle

L’unione di micro granuli e ingredienti nutrienti è il matrimonio perfetto per levigare e ammorbidire la pelle del viso.

Tutti i tipi di pelle beneficiano dell’esfoliazione che lo scrub svolge, a patto che venga effettuata con il prodotto giusto. Non esiste uno scrub che sia idoneo per tutti ma, questo, si basa esclusivamente sulle necessità delle varie tipologie di pelle. In questo modo si evita che alcuni scrub siano troppo leggeri per le pelli grasse, oppure troppo aggressivi su quelle secche o sensibili.

Pelle secca: per questa tipologia di pelle, lo scrub giusto deve essere molto delicato, ideale per levigare con dolcezza. In più, deve avere la capacità di nutrire e lenire la pelle che, tendenzialmente, risulta sensibile e sottile. La scelta giusta è un esfoliante ricco di burro di cacao, acidi grassi essenziali e olio di cocco. Pelle grassa: caratteristica di chi ha la cute grassa è il sebo in eccesso che porta a pori dilatati e, se non adeguatamente purificata, alla comparsa di brufoli e punti neri. Lo scrub da utilizzare in tal caso sarà composto da cristalli di zucchero grezzo o di canna, dai semi di kiwi che agiscono sui punti neri riducendoli visibilmente e dall’olio essenziale di menta piperita che minimizza le imperfezioni e opacizza la cute. Pelle normale o mista: questo tipo di pelle non presenta grandi problematiche. Tendenzialmente la pelle normale si presenta leggermente più secca sulle guance e più grassa sulla zona T (fronte, naso, mento) ma, se trascurata, anche una pelle normale può perdere la sua luminosità. Lo scrub da usare è composto da olio di semi d’uva e olio di monoi, idratante naturale, noto per combattere l’effetto pelle spenta.

7 consigli per uno scrub viso efficace

Per uno scrub viso efficace, la redazione di DireDonna ha selezionato per voi 7 consigli utili da seguire.

Uno scrub efficace va eseguito regolarmente. Una volta a settimana inizialmente, poi ogni 2 settimane.

La quantità di scrub da applicare deve essere moderata. Questo per evitare che la cute si assottigli e si indebolisca ulteriormente.

Per un risultato più efficace e una pulizia più approfondita è consigliato il peeling chimico, ovvero un trattamento che agisce chimicamente sul collante tra le cellule morte.

Lo scrub va massaggiato principalmente sulla zona più impura del viso. Questa comprende la zona T (fronte, naso, mento). È sconsigliato utilizzare il prodotto su altre zone particolarmente delicate come occhi e labbra. In quest’ultimo caso, uno scrub labbra, sarà la scelta giusta.

Per un risultato ottimale uno scrub in crema o in gel va massaggiato per almeno 30 minuti.

Non usare mai lo scrub corpo per il viso: la pelle del viso è più delicata e necessita di prodotti meno aggressivi rispetto alla pelle del corpo.

la pelle del viso è più delicata e necessita di prodotti meno aggressivi rispetto alla pelle del corpo. Per le pelli più sensibili e soggette a couperose è indicato l’uso del gommage che, rispetto allo scrub, contiene polveri dalla grana sottile, come quelle di riso e avena.

Scrub naturale viso

In natura esistono diversi ingredienti che possono essere usati come scrub, per un trattamento efficace e rispettoso sia dell’equilibrio della cute che dell’ambiente. Uno scrub naturale per il viso è composto principalmente da elementi naturali quali:

lo zucchero , ad azione levigante e idratante;

, ad azione levigante e idratante; il sale fino o grosso , perfetto come esfoliante;

, perfetto come esfoliante; i sali del Mar Morto , per un effetto detox immediato;

, per un effetto detox immediato; la mandorla , che svolge un’azione emolliente e anti age;

, che svolge un’azione emolliente e anti age; l’olio di carota , protettivo e rivitalizzante dell’epidermide;

, protettivo e rivitalizzante dell’epidermide; l’olio di mandarino, emolliente e sebo regolatore.

In commercio esistono diversi scrub viso composti con ingredienti naturali al 100%. Per non commettere errori, un consiglio è quello di leggere attentamente l’inci del prodotto prima di acquistarlo.

Scrub viso fai da te

Realizzare uno scrub fai da te è facile: bastano pochi ingredienti naturali e un piccolo contenitore dove conservare il composto. Un suggerimento molto utile è quello di produrre piccole quantità per volta in modo da non creare inutili sprechi di prodotto.

Scrub viso miele e avena: in un mixer ridurre a farina 50 g di fiocchi di avena. Unire 3 cucchiai di miele e amalgamare il composto con un cucchiaio. Massaggiare lo scrub su viso e collo con movimenti circolari e delicati per 10 minuti. Risciacquare con acqua tiepida. Ideale per pelli delicate e sensibili.

in un mixer ridurre a farina Unire e amalgamare il composto con un cucchiaio. Massaggiare lo scrub su viso e collo con movimenti circolari e delicati per 10 minuti. Risciacquare con acqua tiepida. Ideale per pelli delicate e sensibili. Scrub viso zucchero e yogurt: in un contenitore mescolare insieme 1 cucchiaio di yogurt naturale e 1 cucchiaino di zucchero. Applicare lo scrub sul viso deterso e lasciare agire massaggiando delicatamente per alcuni minuti. Risciacquare con acqua tiepida. Ideale per pelli secche e screpolate.

in un contenitore mescolare insieme e Applicare lo scrub sul viso deterso e lasciare agire massaggiando delicatamente per alcuni minuti. Risciacquare con acqua tiepida. Ideale per pelli secche e screpolate. Scrub viso bicarbonato e acqua: mescolare insieme 1 cucchiaio di bicarbonato di sodio con 1 cucchiaio di acqua distillata. Applicare sul viso insistendo sulle zone più grasse e soggette a punti neri. Massaggiare per 10 minuti e risciacquare con acqua calda. Perfetto per pelli impure con punti neri.

I migliori scrub per il viso

Nelle migliori profumerie o erboristerie, così come su molti siti online esistono diversi scrub viso ottimi da acquistare ma non sempre la scelta ricade su quello giusto. Ecco perché abbiamo selezionato per voi una lista dei migliori scrub per il viso da usare in base alle proprie esigenze personali.

Magico Gel -Scrub Esfoliante Fondente Viso Collistar

Il gel-scrub Collistar con microgranuli di zucchero si sciolgono con un leggero massaggio, esfoliando delicatamente la pelle, lasciandola incredibilmente levigata, luminosa e rivitalizzata. Dalla texture fondente, il gel-scrub è facile da rimuovere, basta sciacquare il viso con acqua tiepida. Idratante, antiossidante e rigenerante, dona all’epidermide la sua naturale lucentezza. Prezzo consigliato: 22,50 euro Acquista ora

Transforming Walnut Scrub OLEHENRIKSEN

Ideale per pelli miste, secche e grasse, lo scrub viso esfoliante purifica i pori, attenua l’opacità e uniforma la texture, per una pelle dall’aspetto immediatamente più giovane. Lo scrub, formulato con una miscela di polvere di guscio di noce, ginseng ed estratti di camomilla, regala pulizia profonda e purificazione dei pori per illuminare il tono della pelle. Prezzo consigliato: 24,90 euro Acquista ora

Exfoliating Scrub Clinique

L’esfoliante Clinique è indicato per le pelli più grasse. Priva di oli, questo esfoliante detergente elimina le cellule morte, affina la grana della pelle e leviga le linee del viso. Prezzo consigliato: 32,90 euro Acquista ora

Comfort Scrub Clarins

Con ingredienti attivi a base vegetale e una trama sensoriale, lo scrub della Clarins è pensato per illuminare il viso. Perfetto da usare anche sulle labbra, la pelle è morbida, chiara e radiosa in un unico gesto. I microcristalli di zucchero rimuovono le cellule morte con estrema morbidezza esfoliando delicatamente. Il burro di mango selvatico aiuta, poi, ad ammorbidire la pelle. Ideale per pelli secche. Prezzo consigliato: 29,50 euro Acquista ora

Glycolic Acid 10% Viso THE INKEY LIST

Un tonico che attenua i pori dilatati e illumina l’incarnato. Derivato dalla canna da zucchero, contribuisce ad eliminare le cellule morte e disidratate dalla superficie cutanea. L’acido glicolico svolge una delicata azione esfoliante. Ideale per rivelare un incarnato più luminoso e uniforme. Prezzo consigliato: 8,50 euro Acquista ora