Acne: come combatterla con i prodotti coreani

L’acne è un problema dermatologico da sempre molto diffuso. Alla base dei trattamenti cosmetici per combatterla dall’esterno, da decenni c’è quello che si basa sul principio dell’asciugare e seccare le imperfezioni. Contrariamente alle scuole di pensiero più comuni a riguardo, la skincare coreana offre un’alternativa per provare a combatterla, e si basa sul principio opposto: si tratta infatti di mettere in atto trattamenti per combattere l’acne a base di idratazione profonda, umidità e con caratteristiche prima di tutto lenitive.

Invece di seccare e asciugare la parte da trattare, la filosofia coreana si concentra sul calmare le irritazioni idratando a fondo.

Basta pensare a trattamenti come la doppia detersione, che si avvale di un prodotto oleoso abbinato a uno schiumogeno per detergere a fondo il viso, oppure tutti gli altri prodotti e tecniche cosmetiche che arrivano proprio dalla Corea, ritenuta da sempre una pioniera in fatto di cura della pelle.

Come combattere l’acne con i principi coreani

Sostanzialmente, invece di seccare e sottrarre elementi alla pelle, la filosofia coreana affronta il problema dell’acne lenendo e aggiungendo idratazione alla zona da trattare. Si avvale dell’utilizzo di sostanze come:

lo zolfo : anti-infiammatorio e anti-batterico con proprietà sebo regolatrici, esfolianti e nutrienti;

: anti-infiammatorio e anti-batterico con proprietà sebo regolatrici, esfolianti e nutrienti; l’olio di melaleuca e l’ acido salicilico : derivati dalla corteccia di salice utili per pulire e liberare la pelle da ogni residuo di sporco o trucco;

e l’ : derivati dalla corteccia di salice utili per pulire e liberare la pelle da ogni residuo di sporco o trucco; il tè verde : ricco di vitamine C ed E che lo rendono un ottimo antiossidante, tonico e antibatterico;

: ricco di vitamine C ed E che lo rendono un ottimo antiossidante, tonico e antibatterico; l’ aloe vera : che riesce a stimolare la riparazione della pelle e a calmare infiammazioni e irritazioni;

: che riesce a stimolare la riparazione della pelle e a calmare infiammazioni e irritazioni; la centella asiatica : che aiuta a calmare le zone irritate e infiammate della pelle;

: che aiuta a calmare le zone irritate e infiammate della pelle; Il miele : usato per le sue proprietà antibatteriche e antinfiammatorie note ormai da millenni;

: usato per le sue proprietà antibatteriche e antinfiammatorie note ormai da millenni; l’artemisia: una pianta che in Corea è considerata una vera e propria erba curativa, grazie alle sue proprietà antibatteriche.

Prodotti disponibili in commercio secondo i principi coreani

Sebbene alcuni brand e prodotti particolarmente diffusi in Corea non siano disponibili in questa parte di mondo, ce ne sono alcuni che rispecchiano appieno la filosofia coreana e sono pronti per essere acquistati. Eccone alcuni.

Cosrx – detergente delicato quotidiano all’acido salicilico

Si tratta di un prodotto nutriente che aiuta a trattare e prevenire le eruzioni cutanee. È arricchito con una potente miscela di olio di tea tree, acqua di corteccia di salice e acido salicilico allo 0,5%. Questo detergente rimuove delicatamente lo sporco, il sebo in eccesso e gli accumuli di prodotto, reintegrando l’idratazione della pelle, per contrastare le cause scatenanti dell’acne. Il risultato è un incarnato più morbido al tatto e visibilmente purificato.

Disponibile da LookFantastic a 15,95 euro Acquista ora

Dr Jart+ Cicapair Tiger Grass Cream

È una crema morbida, che idrata e lenisce la pelle secca e sensibile. È arricchita con centella asiatica, che aiuta a rafforzare e a migliorare le difese della pelle, offrendo un immediato effetto lenitivo. Migliora inoltre le condizioni della pelle e crea una barriera protettiva.

Disponibile da Sephora a 47,50 euro Acquista ora

BANILA CO Clean it Zero Foam Cleanser Detergente Viso

Detergente idratante in schiuma, formulato per trasformarsi da gel-crema in una ricca schiuma che pulisce e rinfresca la pelle. Riduce l’irritazione cutanea e rimuove al contempo le impurità dalla pelle. Gli estratti di erbe presenti nella formula lasciano la pelle fresca e idratata dopo il lavaggio.

Disponibile da Douglas a 12,00 euro Acquista ora

Articolo originale pubblicato il 18 luglio 2021