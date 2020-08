Acqua micellare: cos'è e come funziona il detergente e struccante tutto in uno

Negli ultimi anni per struccare il viso ha avuto molto successo l’acqua micellare. Grazie alla sua delicatezza, efficacia e facilità di utilizzo, tanto che si può anche non risciacquare, lo struccante a base di acqua e micelle è un prodotto valido per rimuovere il trucco e detergere contemporaneamente la pelle, che risulta morbida e idratata.

Vediamo a cosa serve e come si usa l’acqua micellare, i benefici e le controindicazioni, e i migliori prodotti da acquistare.

Acqua micellare: a cosa serve?

L’acqua micellare è un prodotto di bellezza che svolge la principale funzione di detergere e purificare la pelle. La sua formulazione fatta di acqua e micelle è in grado di rimuovere le impurità e i residui di smog e trucco dalla pelle del viso, che rimane così idratata e ben pulita. Proprio per questa capacità di depurare in profondità, l’acqua micellare viene usata come struccante, oltre che come detergente viso.

Rimuove il make-up in maniera delicata, specialmente quello degli occhi e delle labbra, mentre per il trucco più resistente, waterproof o a lunga durata funzionano meglio altre alternative come lo struccante bifasico.

L’acqua micellare è ideale usata al mattino e alla sera, per una pulizia del viso approfondita ed efficace, oltre che per eliminare residui della notte e del giorno, incluso il make-up.

La pelle rimane morbida e non tira, grazie all’azione combinata delle micelle, in grado di sciogliere il grasso e le impurità, e l’acqua che idrata e non irrita. L’applicazione è rapida e semplice, per questo è sempre stata utilizzata anche nel mondo della moda per correggere sbavature o cambiare make-up in poco tempo senza dover risciacquare. Non si sente la necessità di applicare immediatamente una crema idratante, anche se è sempre consigliata per proteggere la pelle e mantenere l’effetto del detergente.

Acqua micellare: la composizione e l’INCI

L’acqua micellare, come dicevamo, è composta da due ingredienti principali da cui prende il nome: l’acqua e le micelle. Queste ultime sono particelle che si legano ai grassi e allo sporco residuo sulla pelle in modo da scioglierli e portarli via con sé. Il sistema micellare è molto efficace, infatti risulta uno dei detergenti migliori, anche perché non comporta l’applicazione di altre sostanze che possono appesantire la pelle.

A differenza ad esempio del latte detergente o di altri prodotti simili, l’acqua micellare è adatta a tutti i tipi di pelle proprio perché è composta da elementi delicati. Oltre all’acqua e alle micelle i prodotti in commercio possono contenere una serie di altri ingredienti, più o meno naturali. Certamente quelle migliori non contengono molte sostanze, perché già i due elementi principali bastano a garantire il risultato.

Per un’azione più idratante, emolliente, o semplicemente per ottenere una fragranza migliore, esistono diverse scelte di acque con ingredienti naturali. Affinché il prodotto sia efficace e faccia bene, deve avere un buon INCI, ovvero una composizione che sia il più naturale possibile e non contenga sostanze nocive o pericolose.

In particolare con l’acqua micellare è importante guardare i primi ingredienti in elenco, che sono quelli presenti in maggiore quantità. Chiaramente, ci dovrà essere segnalata l’acqua come ingrediente principale, seguita da elementi naturali. Per una scelta più sicura, esistono molti articoli biologici, che offrono la sicurezza di composizioni non solo naturali ma anche bio ed eco, insieme a un’efficacia più delicata e che si adatta ad ogni esigenza.

Come si usa l’acqua micellare?

L’acqua micellare è uno struccante facile da utilizzare, comodo e veloce. Con un solo flacone si può detergere, purificare, struccare e idratare la pelle del viso, che non richiede ulteriori applicazioni di tonici o altro, se non la crema idratante.

Per applicarla bisogna mettere una piccola quantità di prodotto su un dischetto di cotone e stenderlo sul viso tramite piccoli movimenti circolari. Attenzione a non strofinare, perché in questo modo il prodotto andrebbe a togliere la pellicola protettiva naturale della cute e coprire i pori.

La texture dell’acqua micellare non è oleosa o cremosa, ma è invece leggera, si assorbe facilmente e non rimane sulla pelle. Per questo non è necessario risciacquare con l’acqua del rubinetto dopo l’applicazione. Se non si utilizza per la pulizia del viso, è utile anche a correggere eventuali errori o sbavature durante l’applicazione del make-up. Si tratta dello struccante migliore in questo senso, perché non sbava il trucco e non lascia residui sulla pelle, così da poter non solo rimuovere velocemente parte del trucco, ma permettere anche una nuova stesura.

I benefici dell’acqua micellare

I benefici dell’acqua micellare sono molteplici, proprietà che la rendono uno degli struccanti e detergenti più versatili in commercio. Benefici soprattutto per il benessere della pelle, ma anche in senso di comodità e facilità di utilizzo. Abbiamo racchiuso le proprietà dell’acqua micellare in 6 principali benefici che si ottengono grazie a questo prodotto.

1. Purifica la pelle

Uno dei principali benefici dell’acqua micellare è la sua capacità detergente e soprattutto purificante. La struttura delle micelle consente di raccogliere residui di smog, sporcizia, sebo, trucco e qualsiasi altra sostanza che appesantisce la pelle rovinandola.

Una depurazione profonda che permette non solo di ottenere una pelle ben pulita e depurata, ma anche di assorbire meglio gli altri prodotti. Per questo è consigliato detergere il viso con l’acqua micellare prima dell’applicazione sia di creme che di tonici o sieri più specifici, e prima del make-up.

2. Rimuove il trucco delicatamente

Seconda importante proprietà dell’acqua micellare, che deriva dalla prima, è la sua azione struccante. Così come le altre sostanze, anche il trucco viene assorbito ed eliminato dalle micelle e dall’acqua. Inoltre, rispetto ad altri detergenti, rimuove il make-up in maniera delicata, tanto che è adatta a ogni parte del viso, e a tutti i tipi di pelle, anche le più sensibili. Alcuni marchi offrono anche l’acqua micellare specifica per occhi e labbra, dal momento che rispetta molto la pelle.

3. Unico prodotto

Una comodità dell’acqua micellare è che si hanno sostanzialmente due prodotti in uno: il detergente e lo struccante. E se si ha poco tempo a disposizione può fungere anche da idratante, perché lascia la pelle morbida, senza la sensazione di asciutto sul viso. In questo modo, ad esempio in viaggio o durante la giornata, si può portare comodamente l’acqua micellare e avere a disposizione i benefici di due, se non tre, prodotti beauty in uno.

4. Idrata e tonifica

Come dicevamo nel punto precedente, l’azione dell’acqua aiuta a idratare in profondità la pelle. Una volta eliminati gli strati di impurità, l’acqua ha modo di penetrare nella cute e fornire la giusta idratazione. Inoltre, la maggior parte delle acque micellari in commercio naturali contiene ingredienti tonificanti e/o emollienti, che regalano benessere alla pelle, rinfrescandola e mantenendola attiva tutto il giorno e la notte.

5. Bilancia il pH e favorisce la rigenerazione cellulare

Un ulteriore beneficio importante, specialmente se si seleziona un prodotto naturale, è la capacità di questo detergente di non intaccare la pellicola protettiva dell’epidermide. In aggiunta, la delicatezza degli ingredienti, permette a questo struccante di bilanciare il pH della pelle e favorire la rigenerazione delle cellule, anche grazie al contenuto di antiossidanti.

6. Non ha bisogno di risciacquo

Un beneficio importante è la possibilità di non risciacquare l’acqua micellare dopo l’utilizzo. Infatti l’applicazione non lascia la pelle appiccicata, secca o irritata come capita con altri prodotti struccanti. Questo offre una grande comodità, perché si può utilizzare anche durante la giornata, o quando si ha poco tempo a disposizione per una ventata di freschezza e purificazione sul viso.

Controindicazioni all’uso dell’acqua micellare

Formulata per proteggere la pelle con un’azione delicata, l’acqua micellare non presenta controindicazioni specifiche. Uno dei pochi svantaggi che si possono ritrovare nell’utilizzo di questo prodotto è che non sempre risulta efficace con il trucco waterproof o più resistente. L’acqua micellare non è infatti indicata per questo tipo di make-up, perché la sua funzione principale nasce come detergente, ed è poi stata convertita a struccante, con un’azione delicata e ottima per il trucco normale.

L’acqua micellare non è poi adatta come scelta principale per pelli più mature. Questo non significa che non vada bene per pelli non più giovani, ma che è consigliato in questi casi alternare i detergenti. Meglio quindi utilizzare in alternativa un latte detergente, che ha un’azione più intensa. Allo stesso modo, chi ha la pelle molto secca deve fare attenzione a scegliere l’acqua con l’azione delle micelle giusta, poiché non presenta residui di grasso e usare un prodotto specifico purificante rischia di fare un’azione troppo aggressiva.

Acqua micellare: una ricetta per il fai da te

L’acqua micellare si basa, per ottenere l’effetto detergente e struccante, su due ingredienti principali. È facile trovare tanti prodotti in commercio, a prezzi anche molto abbordabili. Ma proprio per la sua semplicità, si può realizzare un’acqua micellare fai da te, con ingredienti semplici da reperire e soprattutto naturali. Le ricette sono diverse, e utilizzano acqua distillata oppure alternative, come l’acqua termale o quella di rose.

Una delle ricette più efficaci e complete da fare a casa è quella che utilizza acqua e gel all’aloe vera pura.

Ingredienti:

100 ml di acqua distillata, o in alternativa, di rose o di camomilla, entrambe benefiche per l’azione emolliente, rinfrescante e lenitiva;

2 cucchiaini di gel di aloe vera pura;

2 cucchiaini di detergente delicato certificato eco-bio.

Procedimento:

versare in una bottiglietta o flaconcino, meglio se di vetro, l’acqua e il detergente; sbattere e mescolare il composto, che rimarrà liquido; aggiungere il gel all’aloe vera pura; richiudere la bottiglia e utilizzare l’acqua micellare ottenuta, o riporla per la conservazione; questo prodotto è pensato per essere conservato per un massimo di due settimane, in inverno in luogo asciutto, in estate in frigorifero affinché mantenga le sue proprietà.

Le migliori da acquistare

La scelta dell’acqua micellare giusta dipende da alcune valutazioni da fare prima dell’acquisto, tra cui il proprio tipo di pelle e l’INCI del prodotto. Oltre alla suddivisione tra articoli specifici per pelle secca, grassa o mista, non esistono altre differenze sostanziali, se non tra quelli più o meno naturali.

Di conseguenza esiste veramente un’ampia scelta, ma non tutte le acque micellari sono efficaci e valide allo stesso modo. Noi abbiamo raccolto alcune tra le 5 migliori da acquistare online.

1. Caudalíe Acqua micellare

L’acqua micellare di Caudalíe deterge e strucca il viso e anche gli occhi, grazie alla formulazione ultra delicata che rispetta l’equilibrio naturale della pelle. È ricca di acqua d’uva bio e ha una profumazione al fiore di mandarino, foglia di limone, melone e menta fresca. Contiene il 98% di ingredienti naturali ed è senza parabeni, fenossietanolo, ftalati, oli minerali, ingredienti di origine animale. La pelle è così sicura e protetta, idratata, pulita, morbida e pronta ad assorbire i trattamenti successivi.

Disponibile su Lookfantastic a 16,95 euro

2. Avène Cleanance acqua micellare

La formulazione è a base di acqua termale, senza parabeni e senza alcool. Questa acqua micellare deterge delicatamente la pelle, lenisce e rimuove in modo efficace il make up. La profumazione è floreale ed è delicata sugli occhi. È adatta a tutti i tipi di pelle e in particolare quelle sensibili.

Disponibile su Lookfantastic a 19,45 euro

3. Phytorelax Acqua micellare Aloe Vera

L’acqua micellare di Phytorelax all’aloe vera è un prodotto che racchiude in sé 4 funzioni: deterge, strucca, idrata e tonifica la pelle del viso con una sola applicazione. Contiene nella formulazione il 40% di Aloe Vera di derivazione biologica, e questa alta concentrazione, unita ai tensioattivi vegetali, rendono questa acqua molto efficace e delicata. Ideale per tutti i tipi di pelle, soprattutto quelle più sensibili.

Disponibile su Douglas a 9,50 euro

4. Biofficina Toscana Acqua Micellare ai Frutti Rossi

L’acqua micellare Rubiox ai Frutti Rossi di Biofficina Toscana presenta una delicata azione detergente e struccante su viso e occhi. Contiene principi attivi antiossidanti, protettivi e lenitivi, e in un solo gesto purifica la pelle togliendo il trucco senza ungere. I frutti rossi donano una piacevole e delicata profumazione: more di gelso, uva spina, ribes e mirtillo, direttamente dalle colline toscane. Anche questo prodotto è biologico e con un ottimo INCI naturale.

Disponibile su FarmaciaIgea a 11,07 euro

5. Bioderma Sensibio H2O Make-Up Removing Solution

Una delle prime a essere stata diffusa in commercio è la Bioderma Sensibio H2O Make-Up Removing, creata specificatamente per pelli sensibili. Riesce a rimuovere efficacemente le impurità e il trucco dal viso e nel contorno occhi. La sua combinazione è testata e risulta di alta tollerabilità, lascia la pelle perfettamente pulita, ma anche idratata e luminosa.

Disponibile su Lookfantastic a 12,45 euro