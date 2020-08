Struccante bifasico: cos'è, come funziona e i migliori

Rimuovere il trucco prima di andare a dormire è un passaggio molto importante per il benessere della pelle. Anche i prodotti di make-up più naturali e leggeri sono sostanze che coprono la pelle del viso in qualche modo, che va ben struccato e deterso.

Per rimuovere il make-up esistono oggi diverse soluzioni, adatte a tutte le necessità: per le pelli più sensibili e un risultato delicato ma efficace, lo struccante bifasico è la scelta migliore.

Struccante bifasico: cos’è?

Lo struccante bifasico è un prodotto realizzato appositamente per rimuovere il trucco dalla pelle del viso e sul contorno occhi. Contiene due fasi di sostanze, per questo è definito bifasico, che comportano diversi benefici. È composto infatti da una fase lipidica di olio, e una fase acquosa. Ideale per tutti i tipi di pelle, si adatta bene anche a chi ha la pelle sensibile, perché la sua azione risulta più delicata rispetto agli altri struccanti.

Sempre per questo motivo lo struccante bifasico è consigliato per rimuovere il make-up dal contorno occhi, senza irritare. I benefici dello struccante bifasico sono diversi, tra cui quello fondamentale di tonificare, detergere e purificare la pelle liberando i pori dal trucco e dal sebo. Inoltre aiuta a prevenire la formazione di occhiaie e borse, specialmente se usato anche al mattino, e a ridurre la formazione di rughe di espressione.

Grazie alla sua azione delicata inoltre evita le irritazioni e la caduta di ciglia durante l’applicazione. Si differenzia dall’acqua micellare per la composizione, poiché contiene due sostanze separate, l’acqua e l’olio. L’acqua micellare risulta inodore e incolore, non necessita di risciacquo, e ha alcune proprietà differenti rispetto al bifasico. Entrambi i prodotti sono efficaci, ma si adattano meglio a esigenze e pelli diverse.

Come funziona lo struccante bifasico

Lo struccante bifasico funziona grazie all’azione combinata dei suoi due composti, ovvero l’olio e l’acqua. Nelle boccette le due sostanze rimangono separate, perché, come insegna la chimica, non si uniscono mai. Prima dell’applicazione bisogna sbattere bene il flaconcino, in modo da prelevare entrambi gli elementi sul dischetto di cotone. Quando si versa sul dischetto di cotone per l’applicazione, escono entrambe le sostanze, così che possano lavorare in sincronia.

L’acqua deterge e tonifica la pelle, liberando i pori e rinfrescando il viso, mentre gli oli svolgono un’azione nutriente, prevengono la secchezza perché ripristinano la barriera idrolipidica e mantengono il pH naturale. Inoltre l’olio è in grado di sciogliere il make-up eliminando ogni residuo di impurità, e purifica in profondità. Non a caso, esiste in commercio anche l’olio struccante, che sfrutta tutte le proprietà di questo elemento.

Per applicare lo struccante bifasico nel modo migliore, è necessario appoggiare il dischetto di cotone sul viso, talvolta lasciandolo qualche secondo in posa, per poi tamponare delicatamente. Il consiglio è non strofinare, perché anche se più delicato di altri prodotti, lo struccante bifasico risulta comunque molto potente ed efficace nel suo lavoro, tanto che è in grado anche di rimuovere il trucco waterproof. Al termine, si risciacqua bene con acqua tiepida, in modo che non rimangano residui sul viso.

Struccante bifasico occhi: 7 consigli

Tra gli struccanti bifasici disponibili, c’è anche quello specifico per gli occhi. Si tratta semplicemente di uno struccante bifasico formulato in modo che risulti ancora più delicato e adatto alle zone sensibili della pelle, tra cui appunto gli occhi, e spesso anche le labbra. Sono prodotti particolarmente intensi ed efficaci, in grado di eliminare il trucco waterproof di mascara e eyeliner, di conseguenza è bene fare un po’ di attenzione e seguire alcuni consigli di base.

1. Per occhi sensibili

La maggior parte degli struccanti bifasici si adatta anche all’utilizzo sugli occhi, poiché già in partenza si tratta di un prodotto come abbiamo visto delicato e ottimo per pelli sensibili. Lo struccante bifasico per occhi è indicato specialmente per chi ha gli occhi particolarmente sensibili, le ciglia fragili che con altri struccanti vengono strappate, oppure ancora per chi porta le lenti a contatto.

2. Non strofinare

Per ottenere il risultato migliore, senza irritare la pelle, si consiglia di applicare lo struccante bifasico tramite un dischetto al 100% di cotone, e tenerlo in posa sugli occhi per almeno 10 secondi. In questo modo il bifasico, specialmente la parte degli oli, riesce a penetrare meglio nel trucco e a scioglierlo. Successivamente, non bisogna strofinare, cosa che andrebbe a chiudere i pori e a strappare le ciglia. Meglio invece procedere con movimenti circolari e leggeri.

3. Un tonico al termine

Al termine dell’applicazione dello struccante bifasico sugli occhi è bene stendere una crema, un siero o un tonico per il contorno occhi. Già lo struccante ha un’azione idratante, ma per un risultato più efficace si consiglia di rinfrescare e tonificare lo sguardo. Allo stesso modo di passare la crema viso dopo essersi struccate, così da mantenere la pelle morbida e purificata.

4. Non struccarsi velocemente

Un consiglio valido per tutto il viso, ma specialmente per gli occhi è quello di non struccarsi velocemente. Con il bifasico è bene fare attenzione affinché non si strappino le ciglia e che i movimenti non siano aggressivi e approssimativi. Altrimenti l’effetto non sarà efficace, e invece di rimuovere il trucco si rovinano gli occhi.

Se non si ha il tempo per struccarsi con calma, si possono provare le salviette struccanti, esistono anche bifase con formula simile agli struccanti. Tuttavia è meglio non usarle troppo spesso, perché la loro azione è più aggressiva.

5. Prima il mascara

Con movimenti che vanno dall’alto verso il basso, delicati e leggeri, lo struccante bifasico occhi si passa a rimuovere prima il mascara. Specialmente quello waterproof, questo articolo del make-up è uno dei più difficili da togliere, e anche quello che lascia più segni. Come abbiamo visto, meglio lasciare in posa lo struccante qualche secondo e poi rimuovere il mascara. Successivamente si passa al resto del trucco occhi, quindi matita, eyeliner e ombretto, se ci sono.

6. PH oftalmico

Un consiglio utile nella scelta degli struccanti per occhi è prediligere quelli che hanno un pH oftalmico. Solitamente tutti sono oftalmicamente testati, ma quelli che riportano un pH oftalmico si adattano ancora meglio a qualsiasi necessità degli occhi e si va sul sicuro.

7. Prodotti naturali

Un altro accorgimento importante, da seguire per la maggior parte dei cosmetici, è scegliere prodotti il più naturali possibile. Gli struccanti bifasici per occhi naturali contengono infatti oli, vitamine e altre sostanze in grado di ottenere un risultato ancora più efficace di quelli sintetici. Senza contare che non fanno male, e apportano invece ancora più benefici grazie alle molteplici proprietà degli ingredienti.

Struccante bifasico fai da te: si può fare?

Come abbiamo visto, lo struccante bifasico funziona grazie all’azione combinata di un olio e di acqua. Pertanto esiste la possibilità di realizzare struccanti efficaci fai da te, usando l’acqua demineralizzata e una serie di oli essenziali utili a purificare la pelle e rimuovere il make-up grazie alle loro molteplici proprietà. Vediamo 3 esempi di struccante bifasico fai da te, con ingredienti già presenti in casa o facilmente reperibili in erboristeria e nei negozi.

1. Camomilla

Lo struccante bifasico casalingo con la camomilla è ideale grazie all’effetto emolliente, lenitivo e rinfrescante di questo ingrediente naturale. Per realizzarlo, viene aggiunto l’olio di jojoba, utile invece per purificare pelli grasse, oltre a essere particolarmente leggero e delicato.

Ingredienti:

un cucchiaio di fiori di camomilla essiccati;

60 ml di olio di jojoba;

150 ml di acqua demineralizzata.

Procedimento:

mettere l’acqua in un pentolino e portare a ebollizione; mettere i fiori di camomilla in infusione per 10 minuti a fuoco spento; filtrare il liquido con un colino e prelevarne 10 ml; una volta raffreddato, trasferire l’infuso in un flaconcino e aggiungere l’olio di jojoba; lo struccante è pronto, da applicare sul viso e sugli occhi delicatamente.

2. Rosa

Lo struccante bifasico alla rosa e olio d’oliva è uno dei più versatili ed efficaci. L’olio d’oliva è un alleato di qualsiasi tipo di pelle, con un grande potere struccante. Inoltre, contiene vitamine ed elementi utili a contrastare i radicali liberi, a purificare la pelle e proteggerla. L’acqua di rose invece svolge un’azione calmante e lenitiva, contrastando la formazione di occhiaie e borse sotto gli occhi.

Ingredienti:

50 ml di acqua di rose;

25 ml di olio extravergine di oliva.

Procedimento:

unire in un flaconcino i due ingredienti, aiutandosi con un imbuto; agitare il composto bifasico; lo struccante è già pronto da utilizzare sulla pelle e sugli occhi, va agitato ogni volta prima dell’utilizzo.

3. Lavanda

Lo struccante alla lavanda e olio di ricino offre un risultato molto intenso ed efficace, nonostante mantenga un’ottima delicatezza, ed è per questo perfetto per il trucco waterproof. Inoltre viene fatto con la glicerina naturale, uno dei prodotti migliori per rendere la pelle morbida e idratata.

Ingredienti:

3 cucchiaini di glicerina naturale;

10 gocce di olio essenziale alla lavanda;

30 ml di olio di ricino;

70 ml di acqua demineralizzata.

Procedimento:

mettere le gocce di olio essenziale di lavanda nella glicerina e mescolare; versare il composto ottenuto in un flaconcino; unire l’acqua demineralizzata e mescolare; aggiungere l’olio di ricino; agitare prima dell’utilizzo lo struccante così ottenuto.

I migliori struccanti bifasici da acquistare online

Scegliere lo struccante giusto non è facile, esistono molte tipologie e prodotti. Lo struccante bifasico è indicato per qualsiasi tipo di pelle, anche le più sensibili, e per un’azione davvero efficace, più dei suoi “fratelli” classici o di altre composizioni.

Una volta guardato per bene l’INCI, che deve essere il più naturale possibile ed evitare sostanze come siliconi e parabeni, puoi farti ispirare nella scelta dai migliori struccanti bifasici da acquistare online selezionati dalla Redazione.

1. L’Oréal Paris Absolute struccante occhi e labbra

Lo struccante di L’Oréal Paris è pensato per occhi e labbra ma si adatta bene anche al resto del viso. Offre una detersione e idratazione profonde. Arricchito con elementi igienizzanti, ha una consistenza leggera e setosa, pensato per trucco waterproof e per il make-up più difficile da togliere. Inoltre, ha un’azione emolliente e delicata, che lascia la pelle morbida e non irrita.

Disponibile su Lookfantastic a 6,45 euro Acquista ora

2. Struccante Sephora Collection

Lo struccante bifasico di Sephora Collection all’estratto di fiordaliso è un prodotto molto efficace, già solo con una passata, anche sul trucco waterproof, senza rendere la pelle grassa, che risulta invece morbida e liscia. Contiene, oltre all’estratto di fiordalliso che ha effetti lenitivi, la provitamina B5 adatta a proteggere le ciglia e non strapparle nell’uso. È adatto sia al viso che sugli occhi, poiché è oftalmicamente testato anche su occhi con lenti a contatto o sensibili.

Disponibile su Sephora a 9,90 euro Acquista ora

3. Struccante occhi di Bottega Verde

Bottega Verde offre un prodotto naturale indicato specificatamente per rimuovere il trucco dagli occhi. Grazie alla sua formula bi-fase, strucca efficacemente e con dolcezza gli occhi e il viso. Arricchito con estratto di Mirtillo e di Lampone, non contiene profumo, parabeni e oli minerali, per un’azione naturalmente efficace e delicata, anche sul trucco resistente all’acqua.

Disponibile su Bottega Verde a 5,99 euro Acquista ora

4. Démaquillant Pur Biphase di Eisenberg

Lo struccante bifasico Démaquillant Pur Biphase di Esienberg rimuove tutti i tipi di trucco, anche i più persistenti e waterproof, con un’azione delicata e purificante. Contiene una formula che protegge la pelle del contorno occhi contrastando l’insorgenza di occhiaie, borse e rughe di espressione. Inoltre, contiene provitamina B5 per le ciglia.

Disponibile su Sephora a 52,50 euro Acquista ora

5. La Roche-Posay Struccante Occhi

100% ipoallergenico, questo truccante è adatto a occhi sensibili ed è senza sapone, senza parabeni, senza alcool e senza coloranti. Arricchito con acqua termale, rimuove perfettamente il trucco waterproof, purifica la pelle e lenisce da eventuali rossori.

Disponibile su Lookfantastic a 13,45 euro Acquista ora