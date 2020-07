Detergenti viso: perché usarli, come si scelgono e i migliori

Detersione e idratazione sono i due step fondamentali per avere un aspetto sano e luminoso della pelle, per questo motivo i detergenti viso sono così importanti nella beauty routine quotidiana. Lavarsi il viso con acqua e sapone non basta: bisogna trovare i giusti prodotti di bellezza per eliminare trucco, tossine, smog.

Sensibile, grassa o secca ogni pelle ha bisogno di una formulazione adatta e, proprio per questo, è fondamentale scegliere il detergente che rispecchi maggiormente le necessità dell’epidermide.

Il Prof. Leonardo Celleno, dermatologo e Presidente dell’Associazione Italiana Dermatologia e Cosmetologia (AIDECO) spiega come scegliere il detergente adatto a seconda delle esigenze della propria pelle.

Detergenti viso: perché usarli e come si scelgono

La detersione deve essere eseguita mattino e sera , con prodotti adatti alla propria tipologia cutanea.

, con prodotti adatti alla propria tipologia cutanea. Per le pelli più secche e sensibili è consigliabile una detersione per eliminare lo sporco presente sulla pelle con sostanze grasse come un olio, una crema o un latte detergente.

è consigliabile una detersione per eliminare lo sporco presente sulla pelle con sostanze grasse come un olio, una crema o un latte detergente. Per le pelli miste o grasse , è preferibile optare per un detergente in gel o un detergente esfoliante e completare l’azione con un tonico astringente.

, è preferibile optare per un detergente in gel o un detergente esfoliante e completare l’azione con un tonico astringente. Il make-up waterproof ha bisogno di un detergente ad azione solvente, formulato per eliminare i pigmenti di trucco. Soltanto successivamente si può passare alla detersione vera e propria.

ha bisogno di un detergente ad azione solvente, formulato per eliminare i pigmenti di trucco. Soltanto successivamente si può passare alla detersione vera e propria. Dopo la detersione, è bene applicare un prodotto idratante , formulato con sostanze in grado di apportare e trattenere acqua all’interno della pelle mantenendo così integra la barriera cutanea che riveste e protegge la cute.

, formulato con sostanze in grado di apportare e trattenere acqua all’interno della pelle mantenendo così integra la barriera cutanea che riveste e protegge la cute. Per chi ha la pelle particolarmente soggetta a rossori e irritazioni, è consigliato applicare prodotti lenitivi .

. Inoltre, per alleviare un po’ lo stress cui la pelle è sottoposta, è bene concedersi almeno una volta a settimana una coccola in più applicando una maschera per il viso.

Detergenti viso migliori

Fresh Soy Face Cleanser

Gel detergente viso ultra delicato che elimina immediatamente le impurità quotidiane e il make-up, mascara compreso. Lenisce la pelle, preservandone l’idratazione per un incarnato luminoso e raggiante di salute. È ideale come primo step di ogni beauty routine. Un trattamento due-in-uno che associa delicatezza ed efficacia, per una pelle pulita e struccata in un solo gesto.

Contiene : proteine della soia, acqua di rose ed estratto di cetriolo

: proteine della soia, acqua di rose ed estratto di cetriolo Ideale per: tutti i tipi di pelle

Prezzo consigliato: 39,90 euro Acquista ora

Becos Comfortime Impure Detergente

Trattamento quotidiano di detersione delle pelli impure. La sua formula delicata e senza fragranza rispetta la pelle eliminando impurità, make-up e regolando lucidità e sebo in eccesso.

Contiene : un complesso di attivi ad azione sebo-equilibrante e anti-lucidità, il carbone vegetale dall’azione purificante, un agente idratante zuccherino dalle proprietà idratanti

: un complesso di attivi ad azione sebo-equilibrante e anti-lucidità, il carbone vegetale dall’azione purificante, un agente idratante zuccherino dalle proprietà idratanti Ideale per: pelli impure

Prezzo consigliato: 22 euro

Madara Melting Cleansing Oil Nourishing Lipids

Nutre e ammorbidisce la pelle. Rimuove le impurità senza irritare o alterare la naturale barriera protettiva della pelle. Perfetto per una doppia detersione. A contatto con l’acqua l’olio si fonde ed è facile da risciacquare. Indicato a anche per la zona perioculare.

Contiene : delicati agenti detergenti, vitamina E, olio di enotera e di mandorle

: delicati agenti detergenti, vitamina E, olio di enotera e di mandorle Ideale per: tutti i tipi di pelle, in particolare quelle secche, fragili, stressate e mature

Prezzo consigliato: 22 euro Acquista ora

Detergenti viso: Dermalogica Active Clay Cleanser

Detergente a base di prebiotici che purifica in profondità e aiuta a bilanciare la pelle grassa. Doppia-azione: argilla ricca di minerali e con carbone vegetale che pulisce attivamente e purifica la pelle.

Contiene : argilla caolino, che assorbe il sebo in eccesso, carbone attivo binchotan, che assorbe le impurità e aiuta a riequilibrare la pelle; lipidi botanici e semi di Murumuru lavorano insieme per assorbire e rimuovere il sebo in eccesso della pelle, contribuendo a proteggere la naturale barriera lipidica e a sviluppare un

microbioma sano; il complesso ricco di bioflavonoidi, a base di estratti di agrumi, aloe e broccoli, aiuta a purificare i pori lasciando la pelle liscia, pulita e rivitalizzata.

: argilla caolino, che assorbe il sebo in eccesso, carbone attivo binchotan, che assorbe le impurità e aiuta a riequilibrare la pelle; lipidi botanici e semi di Murumuru lavorano insieme per assorbire e rimuovere il sebo in eccesso della pelle, contribuendo a proteggere la naturale barriera lipidica e a sviluppare un microbioma sano; il complesso ricco di bioflavonoidi, a base di estratti di agrumi, aloe e broccoli, aiuta a purificare i pori lasciando la pelle liscia, pulita e rivitalizzata. Ideale per : pelli grasse

: pelli grasse Prezzo consigliato: 42 euro Acquista ora

Laura Mercier Balancing Foaming Cleanser

Detergente in schiuma che rimuove facilmente ed efficacemente il make-up più ostinato. Elimina le impurità in superficie creando una base perfetta per il make-up anche per le pelli più grasse. Si trasforma istantaneamente in una schiuma ricca e cremosa per donare alla pelle una sensazione di pulizia e freschezza.

Contiene : estratto di fico d’India, che aiuta a mantenere la pelle idratata dopo la detersione, evitando effetti come secchezza e ruvidità; una miscela esclusiva di tre ingredienti, quali la spring sea water francese, l’acqua di rosa e l’olio di semi di borraggine

: estratto di fico d’India, che aiuta a mantenere la pelle idratata dopo la detersione, evitando effetti come secchezza e ruvidità; una miscela esclusiva di tre ingredienti, quali la spring sea water francese, l’acqua di rosa e l’olio di semi di borraggine Ideale per: anche per le pelli grasse

Prezzo consigliato: 33 euro Acquista ora

Natura Bissé C+C Vitamin Micellar Cleansing Water

Detergente e struccante energizzante. Efficace sul viso, sugli occhi e sulle labbra, questa acqua micellare rinfrescante deterge in profondità la pelle, rimuove il make-up e le impurità in un solo step, rivelando un incarnato perfettamente idratato e rivitalizzato. La sua formula delicata rispetta la barriera cutanea anche delle pelli più sensibili. Un cleanser senza risciacquo: i suoi attivi permangono sulla pelle, rendendo questo prodotto il primo step della beauty routine.

Contiene : Vitamina C che agisce come antiossidante sia all’interno che all’esterno delle cellule della pelle. Questa vitamina è essenziale per la formazione del collagene e per la neutralizzazione di radicali liberi

: Vitamina C che agisce come antiossidante sia all’interno che all’esterno delle cellule della pelle. Questa vitamina è essenziale per la formazione del collagene e per la neutralizzazione di radicali liberi Ideale per: tutti i tipi di pelle

Prezzo consigliato: 66 euro

Björk & Berries Gentle and Nourishing Cleansing Gel Formula

Un detergente delicato e idratante all’argilla rosa, in una formula in gel, che rimuove le impurità e attenua i pori dilatati, senza irritare la pelle o seccarla. Per un incarnato fresco e levigato. Il caolino rosa è un anti-irritante, ricco di minerali naturali, che elimina le tossine e assorbe le impurità. La combinazione unica dei beta-glucani dall’avena, che hanno proprietà lenitive, nutrienti e rigeneranti, insieme all’acqua biologica di mandarino verde, promuove l’elasticità della pelle e la vitalità cellulare. Il risultato è una pelle più compatta.

Contiene : Farina di avena biologica, Caolino rosa e Acqua biologica di mandarino verde

: Farina di avena biologica, Caolino rosa e Acqua biologica di mandarino verde Ideale per: tutti i tipi di pelle

Prezzo consigliato: 35 euro

Mossa Cosmetics Crema Gel detergente

Detergente viso dalla texture soffice e cremosa. Gli ingredienti detergenti naturali purificano delicatamente la pelle e struccano senza alterare l’equilibrio naturale del pH della pelle. Purifica efficacemente la pelle, lasciandola fresca e luminosa.

Contiene : lavanda e ribes bianco

: lavanda e ribes bianco Ideale per: tutti i tipi di pelle

Prezzo consigliato: 13 euro

Lavera Hydro Sensation Acqua Micellare

La composizione naturale bilanciata con alga biologica e acidi ialuronici naturali, non secca la pelle e la rinfresca. La tecnologia micellare consente una detersione particolarmente delicata, ma efficace e libera la pelle dolcemente da make-up, impurità e sebo.

Contiene : alga biologica e acidi ialuronici naturali

: alga biologica e acidi ialuronici naturali Ideale per: tutti i tipi di pelle

Prezzo consigliato: 5,99 euro