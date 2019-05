Pelle secca, irritata, pruriginosa: sono i sintomi della pelle con tendenza atopica, problema molto diffuso anche in età adulta (si stima che a soffrirne sia il 2-5% degli italiani). I disturbi sono tanti: prurito insopportabile, anche notturno, eczemi, arrossamento della cute e macchie antiestetiche.

Ma quali sono le cause scatenanti? Dalla predisposizione genetica ai fattori ambientali fino allo stress. A innescare l’infiammazione concorrono anche cause banali: sudore, sfregamento e contatto con detergenti o tessuti. Come fare quindi per lenire e eliminare l’infiammazione della cute? La prima regola è avere cura della propria pelle applicando creme emollienti sulla pelle ancora umida, utilizzando detergenti delicati, evitando lo sfregamento della pelle e non utilizzando tessuti che peggiorino lo stato di secchezza dell’epidermide (lana e sintetici su tutti).

DireDonna ha testato l’intera linea Dermexa di Aveeno composta da 3 prodotti: il bagno doccia, la crema corpo e il nuovissimo balsamo corpo lenitivo sollievo immediato.

Ecco qual è l’opinione dopo aver provato il prodotto su una cute fortemente infiammata e pruriginosa.

Aveeno Dermexa: caratteristiche e principi attivi della linea

Perché la linea Dermexa di Aveeno riesce a lenire la pelle molto secca, irritata e a tendenza atopica? Il triplo complesso all’avena prebiotica (estratto d’avena, avena colloidale, olio d’avena) con ceramidi rafforza la naturale barriera cutanea e aiuta a bilanciare il microbioma della pelle (il microbioma è costituito da batteri e altri micro organismi che devono essere in armonia per una pelle sana). La peculiarità dell’avena è di attirare l’umidità dell’atmosfera sulla pelle e, quindi, di rafforzare naturalmente la barriera cutanea. La funzione delle ceramidi è quella di aumentare la capacità della barriera cutanea e preservare l’idratazione per 24 ore contribuendo ad alleviare il prurito.

Aveeno Dermexa Balsamo Corpo Lenitivo Sollievo Immediato: recensione

Il prodotto è ideale da utilizzare nelle zone dove l’infiammazione è più acuta. Il balsamo è assolutamente inodore e si stende con facilità. Subito dopo l’applicazione la cute appare immediatamente idratata e morbida. Il sollievo è abbastanza immediato. Ideale, durante la fase acuta, è di applicare il prodotto almeno due volte al giorno. Il prurito scompare completamente dopo 3-4 giorni. Il balsamo si asciuga abbastanza velocemente ma è bene attendere qualche minuto prima di vestirsi per evitare lo sfregamento e consentire al balsamo di essere completamente assorbito dalla cute. Il prodotto va massaggiato delicatamente.

Prezzo consigliato: 9 euro.

Aveeno Dermexa Balsamo Corpo, lista degli ingredienti

Aveeno Dermexa bagno doccia emolliente: recensione

Inodore, delicato e cremoso, il bagno doccia Dermexa deterge senza essere aggressivo e lascia la pelle morbida e idratata. Il prodotto, ovviamente, non fa schiuma. Ideale da usare quotidianamente, è il prodotto perfetto per alleviare arrossamenti e prurito soprattutto se abbinato alla crema idratante. Un toccasana per le irritazioni cutanee causate dal sudore durante i primi caldi.

Prezzo consigliato: 18,99.

Aveeno Dermexa crema emolliente: recensione

Leggera e delicata, la crema emolliente Dermexa lascia la pelle idratata per tutto il giorno. Ideale da applicare quando si sente tirare la pelle o quando è troppo secca. La crema è inodore, vellutata e non lascia residui sugli abiti. L’assorbimento è pressoché immediato.

Prezzo consigliato: 11,95.