Sottotono pelle: cos’è, come riconoscerlo e come scegliere il make-up giusto

Quando si tratta di trovare un nuovo rossetto o fondotinta, il colore è di solito l’elemento a cui guardiamo e che ci attrae per primo. Tutto ciò è connesso al sottotono della pelle, ossia i colori naturali sotto la superficie della pelle stessa.

Comprendere il proprio sottotono è la chiave per trovare il fondotinta e il rossetto giusti, e optare per le migliori palette anche per quanto riguarda la scelta del colore dei vestiti e dei capelli.

Sottotono della pelle: cos’è?

Il sottotono della pelle è il colore di fondo dell’epidermide, che può essere in 4 differenti sfumature:

caldo;

freddo;

neutro;

olivastro.

È importante ricordare che il sottotono non è la stessa cosa del tono naturale, ossia il colore della pelle prima del trucco, prima di mettere il correttore e il fondotinta minerale oppure liquido. Anche la pelle più chiara può avere sfumature calde, e la pelle più scura può avere sfumature fredde. I sottotoni caldi vanno dal pesca al dorato; mentre quelli freddi hanno sfumature che vanno dal rosa al bluastro.

Avere un sottotono neutro significa averlo più o meno dello stesso colore del tono della pelle naturale, mentre il sottotono olivastro è una combinazione tra una componente gialla e una componente grigia, che danno la tipica colorazione verdognola della pelle olivastra.

Come capire qual è il sottotono della propria pelle

Capire quale sia il sottotono della pelle è possibile osservando alcune caratteristiche del proprio corpo e, ad esempio, come stiamo con determinati colori sia di vestiti sia di gioielli e altri accessori.

Ecco gli elementi a cui prestare attenzione per capire il proprio sottotono.

1. Controllate le vene

Se riuscite a vedere le vene, potreste essere in grado di utilizzare il loro colore per identificare il vostro sottotono. Ad esempio, se le vene sembrano verdastre, potreste avere sfumature calde. Le persone con vene blu o violacee di solito hanno sfumature più fredde. Se hai sfumature neutre, le vene potrebbero apparire incolori o corrispondere al colore della pelle.

2. Provate i vostri gioielli

Un altro modo per capire il proprio sottotono è guardare come stiamo con determinati gioielli; ad esempio, se vi piace il modo in cui il tradizionale oro giallo appare sulla pelle, è più probabile che abbiate un sottotono caldo oppure olivastro. Al contrario, invece, argento, platino e oro rosa tendono a stare meglio su chi ha sfumature più fredde. Al sottotono neutro, invece, stanno bene sia l’oro sia l’argento.

3. Fate un test con abbigliamento e colori

Così come i gioielli, anche l’abbigliamento può rivelare molto sul proprio sottotono. Ad esempio, il bianco ottico è indicato per chi ha un sottotono freddo, mentre le sfumature calde hanno un aspetto migliore in bianco sporco. I sottotoni caldi stanno bene anche con tutte le tonalità marroni, mentre i toni più freddi stanno meglio in nero.

4. Osservate il colore di occhi e capelli

Il colore naturale degli occhi e dei capelli può fornire alcune informazioni sul sottotono. Ad esempio, le tinte platino e cenere tendono a completare i sottotoni più freddi, mentre quelle color mogano e dorate stanno meglio a chi ha un sottotono più caldo. Queste sono tutte informazioni importanti se si deve scegliere il colore di capelli.

5. Osservate la reazione della pelle al sole

Non importa quale sia il proprio sottotono, è importante indossare la protezione solare sempre. Tuttavia, conoscere il modo in cui la pelle reagisce al sole può aiutare a determinare anche il sottotono. In caso di sottotono freddo, è probabile che la pelle sia più soggetta a scottature, mentre se ci si abbronza facilmente senza scottarsi, probabilmente si avrà sfumature più calde e olivastre.

Sottotono della pelle e colore dei capelli

Il colore dei capelli può dirci molto sul sottotono della pelle; infatti, ad esempio chi ha un sottotono caldo o olivastro dovrebbe optare per una colorazione altrettanto calda e dorata, come:

castano cioccolato;

biondo caramello;

rosso ramato.

Al contrario, chi ha un sottotono freddo con una pelle molto delicata e chiara dovrebbe prediligere colorazioni come:

biondo cenere;

castano scuro;

nero;

rosso.

Sottotono della pelle e make-up

Conoscere e capire le sfumature della propria pelle è importante anche per sfoggiare il giusto make-up che ci valorizzi. Ecco come scegliere i trucchi giusti in base al sottotono: