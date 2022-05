Ciglia finte: tipologie, come applicarle e come prendersene cura

Per uno sguardo definito, e un effetto extra-volume anche senza mascara, vengono in nostro aiuto le ciglia finte.

Ideali per dare pienezza, volume, curvatura e lunghezza alle ciglia corte naturali, quelle finte rappresentano la soluzione perfetta per enfatizzare lo sguardo e sfoggiare un trucco occhi davvero impeccabile.

Ciglia finte: tutte le tipologie

Le ciglia finte non sono tutte uguali, esistono diverse tipologie adatte a ogni esigenza, da quelle magnetiche a quelle a ciuffetto. Scopriamo insieme tutte le tipologie.

Ciglia finte magnetiche

Le ciglia finte magnetiche sono la tipologia più innovativa, poiché al contrario delle classiche ciglia quelle magnetiche non richiedono l’utilizzo della colla, poiché hanno dei veri e propri piccoli magneti che ne facilitano l’applicazione. Si applicano a coppia, una sopra le ciglia naturali e l’altra sotto in modo che i magneti possano aderire bene.

Ciglia finte a ciuffetto

Le ciglia finte a ciuffetto sono perfette per chi desidera enfatizzare lo sguardo in modo discreto, perché possono essere applicate solo nei punti più radi; oppure, per dare maggiore lunghezza potete applicarle solo nella parte finale esterna dell’occhio.

Ciglia finte a strisce

Si tratta di un’unica fascia orizzontale, che va applicata su tutta la linea delle ciglia naturali. Sono la tipologia più comune, ma per l’applicazione richiedono maggiore dimestichezza e precisione.

Extension ciglia

L’extension per le ciglia sono difficili da applicare a casa da soli, per questo vi consigliamo di rivolgervi a un professionista del settore. Ma cosa sono? Si tratta della soluzione ideale per chi desidera delle ciglia folte e lunghe. Nello specifico è una tecnica con cui si possono allungare, volumizzare e infoltire le ciglia naturali, ma per ottenere un risultato perfetto è bene evitare il fai da te.

Quindi, l’applicazione delle extension ciglia è un vero e proprio trattamento estetico e, solitamente, una seduta dura circa 120 minuti. Come tutti i trattamenti necessita anche di un ritocco almeno ogni 3 settimane.

Il risultato? Le extension alle ciglia enfatizzano lo sguardo e vi faranno apparire sempre in ordine e con un trucco occhi impeccabile.

Come applicare le ciglia finte?

Applicare le ciglia finte può risultare difficile, soprattutto all’inizio se si è alle prime armi perché occorre molta precisione per realizzare uno sguardo il più naturale possibile.

Per applicare quelle intere a strisce e a ciuffetto, ecco tutti i passaggi:

come prima cosa vi consigliamo di utilizzare il piegaciglia sulle vostre ciglia naturali, in modo da facilitare l’applicazione; dopo di che, prendete le ciglia con una pinzetta per sopracciglia e, prima di applicare la colla, assicuratevi che la lunghezza vada bene per voi; se troppo lunghe tagliatele un po’ con delle semplici forbici; a questo punto applicate la colla su tutto il bordo; lasciate asciugare per circa 40 secondi; applicatele poggiando la parte centrale al centro della vostra rima ciliare per poi spostarle verso destra e sinistra in modo da farle aderire bene.

Le ciglia magnetiche non richiedono l’uso della colla, e si applicano a coppia; quindi, basta metterne una sopra la rima ciliare e un’altra sotto in modo che i magneti possano aderire bene l’uno all’altro.

Anche in questo caso, prima dell’applicazione potete tagliare la lunghezza se eccessiva. Infine, per un tocco in più e per dare maggiore definizione potete applicare anche il mascara.

Come togliere le ciglia finte?

Le ciglia finte vanno rimosse proprio come il make-up, ma facendo attenzione a non romperle e a non irritare gli occhi.

Si possono togliere semplicemente tirandole con le dita, e per facilitare il tutto potete aiutarvi con un dischetto di cotone imbevuto di acqua micellare o una soluzione oleosa che vada a ammorbidire la colla.

Quelle magnetiche, invece, si tolgono sfregandole tra di loro con le dita in modo che i magneti possano staccarsi e separarsi.

Ciglia finte: 3 consigli per farle durare più a lungo

Per far durare più a lungo le vostre ciglia ecco 3 consigli utili e facili da seguire.

1. Scegliere prodotti di qualità

Sembrerà banale ma per avere un effetto volumizzante e allungante duraturo è importante scegliere sempre prodotti di qualità, sia per quanto riguarda le ciglia finte sia per quanto riguarda la colla da applicare. Ad esempio, infatti, utilizzare una colla di bassa qualità, oltre a non far aderire bene, può causare irritazioni e allergie agli occhi, rendendo l’applicazione difficile oltre che fastidiosa.

2. L’importanza del lavaggio

Le ciglia finte dopo l’utilizzo vanno sempre lavate. Quindi, dopo averle tolte, dovete eliminare lo strato di colla lavandole, in modo da evitare la formazione di batteri.

Ovviamente, durante il lavaggio non sfregatele perché rischiano di rovinarsi o rompersi.

Ecco come lavarle senza rovinarle:

mettetele a bagno in una ciotola con acqua e un detergente delicato per rimuovere i residui di colla, oppure utilizzate uno struccante a base oleosa;

con l’aiuto delle pinzette, prelevatele e appoggiatele su un panno per farle asciugare all’aria aperta;

eliminate eventuali residui con un cotton fioc.

3. Evitate di dormirci

Un po’ come per il make-up, anche le ciglia finte vanno rimosse subito dopo l’utilizzo; quindi, è importante evitare di dormirci in modo da scongiurare non solo fastidiose irritazioni oculari, ma anche di rovinare o spezzare i tuoi accessori per avere uno sguardo magnetico.