Baby braids: è tendenza trecce capelli piccole

Quest’estate sono tornati di moda accessori che molti avevano ormai chiuso in un cassetto: gli occhiali gioiello, gli anelli grandi e colorati, le bandane e foulard per i capelli e altre cose che sono un chiaro riferimento agli anni 2000: questa estate sono state rispolverate anche le baby braids, le trecce capelli piccole, che ricordano i look delle star dei primi anni 2000 da quello di Christina Aguilera, e Gwen Stefani alle altre cantanti che in quegli anni spopolavano nei videoclip vestite e acconciate di tutto punto.

Le micro trecce hanno fatto breccia nel cuore di star e influencer che hanno deciso di proporre nuovamente questa acconciatura per il 2021, assieme a colori fluo, accessori eccentrici e cangianti, e naturalmente qualche accessorio per i capelli. In questo stile decisamente pop si inseriscono le trecce capelli piccole. Ma cosa sono esattamente le baby braids?

L’acconciatura più in voga per quest’estate consiste nel creare due piccole trecce con i ciuffi davanti dei capelli per un vero look anni 2000. Lo sanno bene ragazze da copertina come Chiara Ferragni, Dua Lipa, Margot Robbie e Hailey Bieber. Ma perché questo trend è tornato così prepotentemente in voga? La risposta potrebbe nascondersi nella voglia di tornare alla normalità, al colore e all’estate a cui siamo sempre stati abituati e di cui abbiamo sentito tanto la mancanza in questi ultimi due anni.

Inoltre, le trecce piccole ai capelli sono molto semplici da realizzare: basta prendere due piccole ciocche di capelli (quelle più vicine al volto), intrecciarle, fissarle con due piccoli elastici e il gioco è fatto. In America le chiamano appunto baby braids ed è proprio oltreoceano che questo look ha cominciato a farsi rivedere. Vediamo insieme alcuni outfit delle star per prendere spunto e capire come inserire le trecce piccole capelli anche nel nostro look.

Baby braids per un look colorato e alla pescatore

La modella e moglie di Justin Bieber, Hailey Baldwin, ha puntato proprio sulle baby braids abbinate a unghie lunghissime, accessori color oro (in perfetto tono col suo incarnato) e un coloratissimo cappello da pescatore, altro accessorio che è tornato di moda quest’estate.

Trecce piccole per un look romantico

L’attrice Margot Robbie ha puntato su un look più romantico firmato Chanel e due piccole trecce per lato che le incorniciano il volto. Margot ha usato questa acconciatura durante il red carpet di Cannes 2019.

Baby Braids da red carpet

A proposito di red carpet, Chiara Ferragni ha scelto proprio le baby braids per completare l’outfit sfoggiato a Cannes 2021, dove ha indossato un abito firmato Giambattista Valli.

Trecce piccole capelli, stile hippie e indiani d’America

Anche la cantante Dua Lipa ha ceduto alla tentazione delle treccine. Grazie alla sua carnagione e al colore intenso dei suoi capelli, il look (nel suo caso abbinato a colori della terra), richiama le vibrazioni hippie e degli indiani d’America.

Baby braids per un perfetto look tribale

In alternativa, c’è un acconciatura che difficilmente passa di moda: si tratta delle treccine afro, evergreen perfette per le chiome più ricce e ribelli. Due baby braids lasciate fuori da una coda alta è la pettinatura giusta per rimanere in linea con la tendenza del 2021.

La cantante e attrice inglese Leigh-Anne Pinnock (membro del gruppo femminile Little Mix) è il chiaro esempio di come le treccine, che siano baby braids o no, non temono tendenze o mode del momento e riescono a regalare a chi le indossa uno charme irripetibile e unico nel loro genere.