Capelli estate 2021: le tendenze secondo gli hairstylist

Dagli accessori per capelli dalle forme over (e logati) al taglio mullet e alla tonalità caramello per capelli sunkissed, effetto vacanza: sono tantissime le ispirazioni (anni’80 e ’90) che si ritroviamo nelle tendenze dei capelli per l’estate 2021. Ogni annata che si rispetti ha le sue mode del momento, e il 2021 – nonostante il complicato momento storico che stiamo vivendo – non fa eccezione.

Per questa estate gli hairstylist come al solito non hanno dubbi e hanno decretato quali sono le tendenze ufficiali con le quali potremo “spettinare” le chiome. Ecco una carrellata delle tendenze in voga per i capelli per l’estate 2021.

Accessori per capelli giganti (e preziosi)

Partiamo dagli accessori per capelli, gli hairstylist ne sono sicuri: più grandi sono e meglio è. E pensare che sembravano stessero sparendo dalla circolazione. L’estate 2021 vede la ricomparsa di fermagli, mollette & co. nella loro versione più gigante e preziosa: sì a pietre luccicanti e decorazioni colorate. Perfetti anche per le cerimonie.

Capelli color caramello (effetto vacanza)

Se fino a poco fa si parlava di balayage, la parola d’ordine in fatto di capelli per l’estate 2021 è caramello. Travis Balcke, hairdresser che mette le mani sulle chiome delle celebrità oltreoceano, ha parlato di “capelli da vacanza”, come fossero baciati dal sole. Per quanto riguarda il colore infatti, la tendenza dell’ultimo anno è quella di abbandonare la tinta unita per favorire un posizionamento ragionato e multi-livello del colore sui capelli.

Capelli corti? Il ritorno del bob

Mark Thompson, Artistic and Events Manager presso L’Oréal Professionnel, ne è convinto: “Stanno tornando di moda i tagli dalle linee nette, soprattutto nel caso di tagli corti come il bob“.

Capelli estate 2021: taglio mullet, da “maneggiare” con cura

Tutta colpa di Rihanna prima e Miley Cyrus poi: il 2021 ripropone anche il mullet, un taglio azzardato, non proprio alla portata di tutti ma rivisitato in diverse chiavi per trovare l’accordo perfetto anche sui volti meno armoniosi.

Tagli semplici da mantenere in piega

Non si può dimenticare l’attuale ricerca di semplicità ed essenzialità, nonché le difficoltà che i lockdown e le chiusure commerciali hanno generato nella nostra società. Per questo anche i look dei capelli stanno subendo questa necessità di creare acconciature che siano facili da mantenere anche una volta usciti dai saloni di bellezza. Via libera a tagli più corti e colori naturali.

Capelli estate 2021: sì ai trattamenti professionali per capelli lucidi

Si parla di effetto “gloss”. I servizi professionali che mirano alla lucidatura dei capelli sono il trattamento principale per questo 2021. Questo perché c’è sempre più attenzione alla salute e alla cura del proprio aspetto e i capelli fanno pienamente parte di questo processo beauty. Basta pensare al metodo Yuko, la stiratura giapponese che fa splendere i capelli come fossero una superficie di specchio.

Frangia sì, ma a tendina

Complice la scelta fatta da alcune star che si sono fatte vedere sui social con questo look, la frangia a tendina promette di spopolare quest’estate, come alternativa più fattibile della classica frangia.

Texture naturali e rispetto per la naturalezza dei capelli

Sempre sull’onda della semplicità e della genuinità che tanto ci è mancata in questi mesi, sembra esserci un ritorno alle origini, verso una valorizzazione dei capelli naturali rispetto a trattamenti che ne modificano la loro sostanza: sempre Travis Balcke ha spiegato come le persone stanno sbocciando una seconda volta e mostrandosi per quello che sono veramente, di conseguenza anche i capelli si mostrano per quello che sono: ricci, ondulati, lisci e così via. Soprattutto nel caso dei ricci, si sta sempre di più valorizzando il capello, piuttosto che costringerlo ad altre texture con trattamenti aggressivi ed estremi.

Capelli multi strato con diverse lunghezze: tornano i livelli

Se da una parte si intravedono i tagli netti sui capelli corti, per quanto riguarda invece i capelli lunghi, sembra si stiano abbandonando le lunghezze piene e pesanti a favore di forma e movimento, ottenute con diversi livelli di taglio. Un’alternativa valida soprattutto per chi possiede capelli fini e privi di volume.