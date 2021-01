Le bubble braids sono l’acconciatura del momento, facile da realizzare e di sicuro effetto: ecco come fare le trecce a bolla passo dopo passo, per non sbagliare e ottenere un effetto wow!

Tra le acconciature fai da te, questa è sicuramente quella che più di tutte si sta facendo notare sui social, soprattutto su Instagram e Tik Tok, che sono ormai i luoghi deputati per condividere e scoprire le tendenze beauty e fashion.

Quando si cerca una soluzione che abbia bisogno di poca “manutenzione”, del resto, le trecce sono sempre un’ottima idea, perfetta per il secondo o il terzo giorno dopo il lavaggio.

Le bubble braids si prestano a look originali in smart working e per il tempo libero, e la loro caratteristica più amata è senz’altro quella di essere scenografiche, ma di richiedere molto meno sforzo nella realizzazione di quello che possa sembrare.

Bubble braids: come fare le trecce a bolla step by step

Come tante altre acconciature, anche le bubble braids hanno diverse versioni. Il risultato è sempre simile, quello di trecce con bolle voluminose su tutta la lunghezza. I metodi, però, sono diversi, alcuni più semplici, altri leggermente più complessi.

In ogni caso, tutte le varianti hanno in comune l’occorrente, pettine ed elastici. I capelli dovrebbero essere medio-lunghi o lunghi, per ottenere un risultato ottimale, e – come accennato – non appena lavati, per una tenuta migliore.

La treccia può essere singola, centrale, o doppia, con due trecce laterali, per un effetto simile alle boxer braids.

Siete pronte per realizzare a casa l’acconciatura Insta-friendly del momento? Ecco i tutorial per bubble braids nella versione easy e in quella più sofisticata.

Bubble braids tutorial facile

Grazie a questo metodo, le bolle si realizzano facilmente.

Una volta creata una coda, alta o bassa, o due codini, alti o bassi, i capelli sulle lunghezze vanno fermati con elastici sottili, meglio se del colore dei capelli, a distanza regolare. Le sezioni tra gli elastici vanno allargate leggermente con le dita per creare il volume della bolla. Per rifinire la treccia, è possibile compiere un ulteriore passaggio. Ogni volta che si ferma la ciocca con un elastico, quest’ultimo si può ricoprire avvolgendo una ciocca sottile, a fermare con due forcine.

Trecce a bolla, il tutorial per fare l’acconciatura

Come realizzare una coppia di bubble braids più elaborata?