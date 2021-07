Festival di Cannes 2021: 10 look da ricordare sul red carpet

Occhi puntati sul Festival di Cannes 2021, dove la moda torna sul red carpet del Grand Théatre Lumière con una serie di abiti da sera da sogno. Sulla passerella di uno dei tappeti rossi più prestigiosi del cinema internazionale, le star sfilano sfilano con eleganza puntando su look naturali e, in alcuni casi, sostenibili.

Tra abiti corti o lunghi con strascico, jumpsuit brillanti e vestiti dall’effetto iridescente il glamour prende vita e lo fa mostrandosi con il suo abito migliore.

Il nero è il protagonista assoluto dei look da ricordare, sempre elegante e sobrio, talvolta mixato insieme al bianco per un classico senza tempo.

Non mancano le note di colore vivaci e briose donate dalle nuances del giallo, verde e rosso; ma anche tessuti che giocano con le trasparenze date da strati di tulle e da ricami in pizzo. Il comune denominatore degli abiti indossati dalle star alla 74° Edizione del Festival di Cannes è la capacità di stupire e catturare l’attenzione dei flash fotografici e lo fanno in grande stile.

Festival di Cannes 2021: l’abito eco-friendly di Chiara Ferragni

Dopo il successo della collezione in edizione limitata Nespresso x Chiara Ferragni, l’imprenditrice digitale sfoggia sul red carpet del Festival di Cannes 2021 uno dei look più indimenticabili di questa edizione: un sorprendente abito da sera in chiffon di seta drappeggiato dalla nuances verde lime con vita in stile impero. Si tratta di una creazione personalizzata Giambattista Valli Couture che celebra un design eco-sostenibile grazie all’utilizzo esclusivo di materiali riciclati e di provenienza responsabile.

L’abito è impreziosito da un bouquet di delicati fiori realizzati a mano utilizzando lo stesso 80% di alluminio riciclato delle capsule di caffè Nespresso. Mentre i tessuti certificati Global Organic Textile Standard (GOTS). Una creazione che mostra alla generazioni future quanto possa essere audace la moda quando si usano consapevolmente materiali di provenienza responsabile, afferma lo stilista.

Cannes 2021: l’abito breathtaking di Bella Hadid

Nel corso di questa 74° edizione del Festival di Cannes, la modella Bella Hadid ha incantato il pubblico con i suoi look eleganti e ricercati. Un look che ricorderemo e che ha letteralmente catturato l’attenzione dei flash dei fotografi è l’abito firmato Schiaparelli indossato in occasione della Prèmier “Tre piani”.

Si tratta di un long dress nero con maniche lunghe in crepe di lana e con un’ampia scollatura che lascia il décolleté scoperto. Proprio il lato A è stato celato da una maxi collana in ottone a forma di polmone e ornata da strass che dona uno stile ricercato all’intero outfit.

Festival di Cannes 2021: il look da odalisca di Ester Exposito

L’attrice spagnola Ester Exposito, famosa per la serie Tv di Netflix “Elite“, sul red carpet de La Croisette indossa un look firmato Etri che ricorda quello di un’odalisca. L’attrice appare splendida in un abito da sera viola, in chiffon plissettato con dettaglio twist sul retro e pancia scoperta.

Cannes 2021: l’abito iridescente di Didi Stone

Etereo, elegante e raffinato, il look sfoggiato da Didi Stone sul red carpet è tra i più belli visti sulla Croisette. La modella appare impeccabile in un abito con gonna plissé realizzato su misura da Philosophy di Lorenzo Serafini nella nuances del rosa pallido dall’effetto iridescente.

Cannes 2021: l’abito Dior di Catherine Deneuve

Un’attrice leggendaria, simbolo dello stile francese e del cinema anni ’60: Catherine Deneuve ritorna al Festival di Cannes, protagonista della pellicola di Emmanuelle Bercot presentata fuori concorso, dopo l’ictus che l’aveva colpita proprio durante le riprese del film.

La star del cinema appare splendida e radiosa in un abito Dior Haute Couture, realizzato in velluto ed esaltato da una collana a catena dorata e una pochette giallo acceso. Il risultato? Uno stile raffinato ed elegante che incanta.

Festival di Cannes 2021: la jumpsuit brillante di Candice Swanepoel

Non solo abiti lunghi e con gonne vaporose, sul red carpet sfilano anche abiti da sera alternativi che non perdono l’eleganza. Come il look realizzato da Etro e sfoggiato da Candice Swanepoel in occasione della cerimonia di apertura del Festival di Cannes 2021. Si tratta di una jumpsuit in oro rosa ornata da motivi floreali ricamati con strass, perline e paillettes metalliche che si conferma un look da ricordare.

Cannes 2o21: l’abito tattoo di Taylor Hill

La modella americana Taylor Hill ha catturato l’attenzione dei fotografi con un abito effetto tatuaggio sulla pelle che giocava con trasparenze audaci e sensuali. Ancora una volta, è un abito Etro a conquistare le scene. Si tratta di un modello con scollatura sulla schiena e allacciatura incrociata e motivo paisley tattoo sexy ed elegante.

L’abito corto di Catrinel Marlon

Tra i look più belli e da ricordare che hanno sfilato sul red carpet spicca quello sfoggiato dall’attrice francese Catrinel Marlon. Stiamo parlando dell’abito corto dell’ultima collezione di Iris Van Herpen “Earthrise” creato con detriti marini riciclati che lo rendono un abito sostenibile e a basso impatto ambientale. Inoltre, ogni pannello dell’abito è stato tagliato a mano e mostra un interessante motivo realizzato da Rogan Brown.

L’abito bianco e nero di Sophie Marceau

Dal “Tempo delle Mele” ad oggi, l’attrice francese Sophie Marceau non smette di incantare e lo fa anche sul red carpet di Cannes con una classe e uno stile dediti alla sobrietà. In occasione della prèmier del film ” Tout s’est bien passé” di Francois Ozon ha sfilato sotto la pioggia di flash in un abito bicolore bianco e nero con scollatura a barca firmato Valentino Haute Couture. Aderente e dall’effetto grafico è uno degli abiti da ricordare e che la rende una regina di stile.

Cannes 2021: l’abito Gucci di Jodie Smith

Volto dell’ultima campagna Gucci High Jewelry, nonché attrice britannica, Jodie Smith appare briosa e lussureggiante sul red carpet del Festival di Cannes. Il protagonista del suo look da ricordare è un abito Gucci personalizzato con un bustier ricamato e una gonna in organza con cristalli e piume di struzzo.

I gioielli della collezione di alta gioielleria Hortus Delciarum completano il look da diva: una parure composta da collana, bracciale e orecchini in oro decorati con berilli gialli e diamanti e un anello in tanzanite a forma di cuore in oro bianco e diamanti che riprendono i motivi simboli cari ad Alessandro Michele e alla maison fiorentina.