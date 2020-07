Foulard capelli: come indossare l'accessorio più chic dell’estate

Non solo il carré di Hermès: l’accessorio più chic del guardaroba si scopre quest’estate l’indispensabile tra le capigliature. Il foulard capelli è infatti il must have della bella stagione, perfetto da indossare come turbante o come fazzoletto da legare in testa da perfetta diva degli anni Sessanta: da Audrey Hepburn a Liz Taylor (senza dimenticare la Regina Elisabetta, che continua a esserne una grande fan), sono tante le attrici che non ne facevano a meno.

La it girl da copiare, però, è Charlotte Casiraghi che, alla sfilata di Saint Laurent, ha catturato l’attenzione dei fotografi scegliendo di portare una bandana come la indossavano, negli anni Settanta, le muse preferite da Monsieur Yves, Loulou de la Falaise in testa.

Galeotta la sfilata Dior in cui Maria Grazia Chiuri ha mandato in passerella le modelle con un foulard ripiegato a coprire la fronte, legato sul retro in un fiocco.

7 modi di indossare il foulard capelli

1. Per legare la coda di cavallo

2. Come una fascia

3. Per fissare un messy bun

4. Il foulard come un fazzoletto tra i capelli

5. Come un turbante

6. Con il fiocco davanti

Poco sforzo per il turbante creato con un foulard quadrato, indossato su tutta la testa e annodato sopra la fronte. Ideale quando si va di fretta e i capelli sono un disastro…

7. Il foulard capelli come un top

I foulard capelli da comprare

È in pura seta il foulard griffato Versace dalla stampa Jungle circondato dal tradizionale bordo Barocco.

Prezzo consigliato: 350 euro È ispirata alla giungla e alla natura selvaggia la stampa del foulard Dolce&Gabbana realizzato in twill di seta.

Prezzo consigliato: 225 euro In lino il foulard di color ecrù di Zara con finiture sfilacciate.

Prezzo consigliato: 19,95 euro Di Gucci il foulard in seta con il motivo GG e la storica stampa Flora, disegnata dall’artista Vittorio Accornero negli anni ’60. Bordi celesti profilano l’accessorio.

Prezzo consigliato: 370 euro Lamè e fantasia multicolore per la proposta di Missoni.

Prezzo consigliato: 220 euro