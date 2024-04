Beauty teen: cosa si rischia a usare cosmetici e antiage sotto gli 11-12 anni

Le ragazzine tra i 9 e i 12 anni, conosciute come “tweens“, stanno diventando consumatrici sempre più precoci di cosmetici e prodotti anti-invecchiamento. Questo fenomeno, se da un lato rappresenta un vantaggio per i brand del settore, dall’altro può comportare rischi per la salute della loro pelle.

Chi sono le tweens

Il termine “tweens” è un neologismo che deriva dalla combinazione delle parole “teen” (adolescente) e “between” (tra). Si riferisce a una fase intermedia dello sviluppo tra l’infanzia e l’adolescenza. Durante questa fase di transizione, i “tweens” stanno sperimentando cambiamenti fisici, emotivi e sociali significativi, ma non hanno ancora raggiunto pienamente l’età adolescenziale. Sono in un’età in cui possono essere influenzati da molteplici fattori esterni, come i media, i coetanei e le dinamiche familiari, mentre cominciano a sviluppare la propria identità e a esplorare nuove attività e interessi.

Il termine “tweens” è stato coniato per descrivere questa fase di transizione che cade tra l’infanzia e l’adolescenza, evidenziando la sua natura intermedia e unica. È diventato particolarmente rilevante nelle discussioni sulla commercializzazione e sul targeting di prodotti e media rivolti a questa fascia di età.

Beauty care e pre-adolescenza

Secondo alcuni esperti, iniziare presto a prendersi cura della propria pelle può essere positivo se si tratta di detersione e idratazione adeguate. Tuttavia, il problema sorge quando le ragazze così giovani utilizzano prodotti non adatti alla loro età, causando potenziali problemi cutanei e creando una sorta di dipendenza dai cosmetici.

Uno dei momenti emblematici di questa tendenza è rappresentato dai pigiama party, durante i quali le tweens amano applicarsi maschere facciali tutte insieme. Tuttavia, la maggior parte delle formule presenti sul mercato, pur promettendo effetti visibili in breve tempo, contengono ingredienti aggressivi totalmente inadatti alla pelle delle giovani ragazze.

Ma quali sono le motivazioni dietro questa precoce inclinazione verso i cosmetici? L’adolescenza è un momento di transizione in cui i giovani non desiderano invecchiare e affrontare nuove responsabilità. Questo fenomeno è evidenziato anche dalla crescente presenza delle baby influencer sui social media, che imitano il comportamento delle star del web per ottenere milioni di follower.

L’ascesa della Generazione Alpha, nata dal 2010 e presto destinata a diventare la più numerosa, ha attirato l’attenzione dell’industria cosmetica. Sempre secondo gli esperti, l’atteggiamento proattivo di questa generazione e il suo potere decisionale all’interno delle famiglie fa sì che i brand mirino sempre più a soddisfare le loro esigenze.

I rischi di usare cosmetici troppo presto

Tuttavia, questa precoce immersione nel mondo dei cosmetici presenta rischi. Con l’anticipo della pubertà e l’espansione del mercato dei cosmetici per bambini, diventa sempre più urgente diffondere informazioni corrette che scoraggino l’uso di prodotti dannosi per la pelle ancora in fase di sviluppo.

La pelle dei bambini è più delicata e sensibile rispetto a quella degli adulti. L’uso di prodotti cosmetici contenenti ingredienti aggressivi o non adatti alla loro età potrebbe causare irritazioni, arrossamenti, secchezza e persino allergie cutanee.

rispetto a quella degli adulti. L’uso di prodotti cosmetici contenenti ingredienti aggressivi o non adatti alla loro età potrebbe causare irritazioni, arrossamenti, secchezza e persino allergie cutanee. Durante l’infanzia e la pre-adolescenza, la pelle è ancora in fase di sviluppo e di formazione del suo strato protettivo. L’uso eccessivo di cosmetici, in particolare di quelli contenenti sostanze chimiche aggressive, potrebbe interferire con questo processo naturale e danneggiare la salute a lungo termine della pelle.

e di formazione del suo strato protettivo. L’uso eccessivo di cosmetici, in particolare di quelli contenenti sostanze chimiche aggressive, potrebbe interferire con questo processo naturale e danneggiare la salute a lungo termine della pelle. L’uso precoce e regolare di cosmetici potrebbe creare una dipendenza psicologica e comportamentale nei bambini, facendoli sentire incompleti o insoddisfatti della propria immagine senza cosmetici.

nei bambini, facendoli sentire incompleti o insoddisfatti della propria immagine senza cosmetici. Alcuni cosmetici possono contenere ingredienti nocivi , come parabeni, ftalati, sostanze chimiche sintetiche e conservanti aggressivi. L’assorbimento di queste sostanze attraverso la pelle dei bambini potrebbe avere effetti nocivi sulla loro salute a lungo termine, anche se ancora non completamente compresi.

, come parabeni, ftalati, sostanze chimiche sintetiche e conservanti aggressivi. L’assorbimento di queste sostanze attraverso la pelle dei bambini potrebbe avere effetti nocivi sulla loro salute a lungo termine, anche se ancora non completamente compresi. L’uso precoce di cosmetici potrebbe influenzare l’autostima e l’immagine corporea dei bambini, portandoli a sviluppare standard irrealistici di bellezza o a sentirsi insicuri senza trucco.

e l’immagine corporea dei bambini, portandoli a sviluppare standard irrealistici di bellezza o a sentirsi insicuri senza trucco. L’uso eccessivo di cosmetici da parte dei bambini potrebbe contribuire alla formazione di una percezione distorta del corpo e della bellezza, spingendoli a concentrarsi maggiormente sull’aspetto esteriore piuttosto che sulle qualità interiori.

Se quindi da un lato è comprensibile che le giovani ragazze desiderino esplorare il mondo della bellezza e dell’autenticità, è importante che lo facciano in modo consapevole e con prodotti adatti alla loro età e alla salute della loro pelle. La bellezza delle più giovani può essere sostenuta da scelte etiche e responsabili, e rispettose del proprio benessere e dell’ambiente.