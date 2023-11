8 brand beauty italiani realizzati da medici e farmacisti

Il mondo della bellezza ha da tempo abbandonato i confini della semplice estetica, aprendo le porte a una nuova era scientifica. Dietro molti dei brand di cosmetici italiani si nascondono medici, farmacisti e cosmetologi che hanno deciso di mettere la loro esperienza al servizio della creazione di prodotti innovativi, mirati non solo alla bellezza esteriore ma anche alla salute della pelle e dei capelli.

In un panorama così vasto, emergono diverse figure di spicco, ognuna con la propria filosofia e approccio unico al mondo della cosmetica e della skincare. Ne abbiamo selezionate alcune.

Miamo e Stuani Skincare

Tra i pionieri di questa tendenza troviamo Elena Aceto di Capriglia e Camilla D’Antonio, due farmaciste che hanno unito le forze per creare Miamo, un brand di cosmeceutica con protocolli specifici per varie esigenze cutanee, dalla lotta all’acne all’attenzione alle rughe, offrendo trattamenti viso esclusivi.

Dr. Ettore Stuani Skincare porta avanti una tradizione familiare fondata sull’esperienza dei farmacisti nell’arte dei preparati galenici. Sara Stuani, farmacista e figlia del fondatore, ha dato vita a un marchio che celebra oltre 180 formule create dal padre, offrendo prodotti sicuri e adatti alle esigenze di detersione e cura della pelle.

Il Bagnodoccia all’Amido di Riso, un bestseller del brand, inizialmente pensato per la pelle delicata di Sara da bambina, si è rivelato efficace nel lenire e idratare, conquistando un vasto pubblico adulto in cerca di detersione delicata e lenitiva per varie tipologie di irritazioni cutanee.

Beautycology, 51.15 Skincare e Dermaself

La cosmetologa Marilisa Franchini, conosciuta come la Beautycologa, ha portato la sua passione per la formulazione di cosmetici dalla divulgazione sui social fino alla creazione del brand Beautycology. Prodotti essenziali nel packaging, ma estremamente attivi e studiati nei dettagli, rappresentano il punto focale della sua linea.

La farmacista Stefania Calabretta ha dato vita a 51.15 Skincare, una linea che punta alla semplicità con ingredienti bio e texture leggere, mirando alla clean beauty e offrendo soluzioni per una routine veloce e funzionale.

Lo studio dermatologico è il fulcro del brand Dermaself, fondato dalla dermatologa Adele Sparavigna e sua figlia Elena Setaro. Questo brand offre skincare personalizzata, monitorata da uno specialista, e una routine su misura creata con l’aiuto dell’intelligenza artificiale.

Skinius, Most e Hormoon

Skinius è un brand italiano che incarna il concetto di Cleanical Beauty, combinando formule pulite con approcci scientifici comprovati dai test clinici. Fondato dalla biologa Dottoressa Mariagrazia Boniardi, con consulenza scientifica del dermatologo Prof. Antonino Di Pietro, Skinius ha introdotto il protocollo anti-age Dermagenia.

Questa linea si distingue per l’utilizzo di attivi funzionali che lavorano sinergicamente, puntando sull’epigenetica e sulla rigenerazione cellulare. L’essenza di un cosmetico clean e clinical risiede nella fusione di formule guidate dalle biotecnologie. Sono composte principalmente da ingredienti di origine naturale e con profumazioni prive di allergeni, il tutto supportato dall’efficacia dimostrata attraverso test clinici cutanei.

Stefania Motta, biologa e ricercatrice, ha dato vita a Most Skincare, una linea dermatologica e cosmetica che offre soluzioni specifiche per diverse problematiche della pelle, dalla cura del viso e del corpo al trattamento del cuoio capelluto.

Infine, Hormoon, fondato dalle farmaciste cosmetologhe Fabrizia Grimaldi e Francesca Peggion, si dedica a comprendere le fasi ormonali delle donne per offrire una skincare su misura.

In un mondo in cui la bellezza e la scienza si abbracciano, questi brand italiani si distinguono per la loro dedizione alla ricerca, alla creazione di prodotti efficaci e alla volontà di migliorare costantemente la salute e l’aspetto della pelle. Ogni marchio racconta una storia unica, fatta di passione, competenza e impegno nell’offrire soluzioni innovative per una bellezza che va oltre l’apparenza.