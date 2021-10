Calendario dell'avvento 2021: tutte le proposte beauty

È uno degli regali più desiderati del periodo delle feste: il calendario dell’avvento si fa bello nella versione dedicata al beauty e alla cosmetica. Si tratta del calendario di dicembre 2021 con le classiche finestrelle da aprire giorno dopo giorno, che contengono al posto del dolcetto i prodotti migliori dei brand in formati ridotti, full size o speciali, vestiti a tema proprio per il periodo natalizio.

Scopriamo insieme le proposte più affascinanti di quest’anno.

Calendario dell’avvento 2021: skincare e make up

Le proposte delle case cosmetiche per il calendario dell’avvento 2021 sono davvero tantissime e offrono la possibilità di scegliere tra prodotti skincare e make up. Quasi certamente, tra questi calendari si nasconde quello perfetto da acquistare immediatamente.

Calendario dell’avvento 2021 Charlotte Tilbury

Tra le meraviglie di quest’anno, compare il calendario dell’avvento di Charlotte Tilbury. Il Charlotte’s Beauty Dreams & Secrets, ha la forma di cassettiera delle meraviglie: il set include sette look occhi “pillow talk” e 14 prodotti full size. Per un Natale decisamente scintillante, cassetto dopo cassetto.

Disponibole da Sephora a partire dal 7 ottobre al prezzo di 185 euro

Calendario dell’avvento 2021 Waterdrop

Waterdrop è il primo marchio di micro drink al mondo e propone il suo calendario dell’avvento all’insegna dell’idratazione e della cura del corpo, a partire dall’interno. Il brand infatti ha pensato a un calendario dell’avvento disponibile in 3 differenti formati: grande, piccolo o medio. Dietro ogni casella si nasconde un delizioso micro drink per ogni giornata del mese, per un countdown verso il Natale gustoso e salutare.

A partire da 18,90 euro

Calendario dell’avvento 2021 Sephora Collection Holiday Vibes

Tra i calendari dell’avvento non potevano mancare quelli di Sephora: questo calendario contiene 24 prodotti per il make up, la cura della pelle, del corpo e accessori vari, tutti firmati Sephora.

Disponibile da Sephora a 39,99 euro

Benefit Cosmetics – The MORE, The Merrier Advent Calendar Kit

Questo calendario dell’avvento beauty contiene 12 tra i prodotti Benefit più venduti, in formati da viaggio e mini. Perfetto per chi vuole avvicinarsi al brand e scoprire i best seller che lo hanno reso così famoso in tutto il mondo.

Disponibile da Sephora a 73,50 euro

Barry M Cosmetics Beauty Advent Calendar

Per chi desidera un calendario dell’avvento dedicato alla manicure, ecco quello di Barry M con 12 prodotti full size che includono sei nuance esclusive.

Disponibile da LookFantastic a 45,45 euro

NYX Gimme Super Stars! Calendario dell’Avvento

Nyx professional Makeup ha pensato a un a calendario dell’avvento vegano di 12 giorni e presenta una collezione appositamente curata di prodotti del brand, ovviamente nascosti dietro le tipiche finestrelle. Ogni giorno si ha la possibilità di scoprire un trattamento quotidiano.

Disponibile da LookFantastic a 45,45 euro

By Terry Jewel Exclusive Fantasy Advent Calendar

Questo maxi calendario dell’avvento a forma di diamante è un vero gioiello ed è pieno zeppo di prodotti per la cura della pelle, trucco e strumenti di bellezza in dimensioni sia full size che mini. È una delle versioni più complete in commercio, per un conto alla rovescia di dicembre in cui non manca davvero nulla.

Disponibile su LookFantastic a 191,45 euro

Rituals – il rituale del calendario dell’avvento 2021

Questo calendario include 24 sorprese e accende nel vero senso della parola il Natale: dietro ogni finestra si nasconde un lussuoso prodotto Rituals. Include quattro candele dell’Avvento speciali. L’Avvento inizia quattro domeniche prima di Natale e per segnare l’inizio di questo periodo di festa si accende una candela. Ogni domenica sarà possibile accendere una nuova candela fino a quando non sarà arrivato il Natale.

Disponibile su LookFantastic a 67,95 euro

Shiseido – Calendario dell’Avvento esclusivo

Il calendario di Shiseido è composto da 24 caselline per tenere compagnia fino al giorno di Natale: è pieno di delizie firmate Shiseido, dai prodotti per la cura della pelle e il trucco, fino alle fragranze.

Disponbile su LookFantastic a 124,45 euro

