Skincare, la beauty routine dell’inverno

Nell’ultimo periodo abbiamo imparato a fare maggiore attenzione alla skincare, a causa della mascherina: ai generici consigli per mantenere la pelle idratata e morbida, si aggiungono quelli per la beauty routine dell’inverno in arrivo.

Ci sono tanti fattori, infatti, di cui tenere conto in questa stagione dell’anno per prendersi cura della pelle. Il calo delle temperature, gli agenti atmosferici come il vento, la secchezza dell’aria causata dal riscaldamento di case e uffici sono tutti elementi che influiscono sull’epidermide e necessitano di “contromosse” da mettere proprio in atto con la beauty routine di giorno e notte.

Non si tratta, in realtà, di stravolgimenti delle abitudini quotidiane, ma solo di piccole consuetudini, dettagli in grado di fare la differenza anche grazie all’utilizzo dei prodotti giusti. Il risultato di una cura della pelle costante e attenta, infatti, è una superficie morbida, idratata, setosa e dal colore uniforme e salutare, senza zone secche o macchie.

La beauty routine dell’inverno in 10 consigli

La nostra redazione è stilato per voi un breve ma utile decalogo con tutto quello che potete fare – fin da subito – per una pelle perfetta anche durante l’inverno più freddo.