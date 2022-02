Crema anticellulite: cos'è, quali i benefici e come farla a casa

In caso di cellulite, solitamente la prima cosa a cui si ricorre è una crema anticellulite: ma è davvero efficace? Prima di rispondere a questa domanda, cerchiamo di capire qualcosa di più su questo inestetismo molto comune tra le donne.

La cellulite è una condizione che interessa il tessuto adiposo sottocutaneo, che conferisce alla pelle l’antiestetico effetto a “buccia d’arancia”. Questa condizione può avere svariate cause di varia natura: può essere dovuta a disturbi ormonali, stress, ritenzione idrica, obesità e sovrappeso.

La buona notizia è che si può combattere, ma come? Solo apportando cambiamenti al proprio stile di vita, evitando il fumo, il consumo di alcol e bevande zuccherate, e soprattutto facendo attività fisica costante e seguendo un’alimentazione sana ed equilibrata.

E le creme anticellulite? Funzionano davvero? Scopriamolo insieme.

Creme anticellulite: sono efficaci?

Come detto in precedenza la cellulite è un disturbo che interessa il pannicolo adiposo sottocutaneo, per cui è difficile che la crema anticellulite riesca a penetrare così in profondità nell’epidermide tanto da eliminarla.

Infatti la cellulite, essendo un’infiammazione del pannicolo adiposo, non potrà mai essere eliminata solo utilizzando una crema. Di conseguenza, per migliorare l’aspetto della pelle a buccia d’arancia occorre combinare la giusta alimentazione, magari con una dieta anticellulite, con l’attività fisica costante, senza mai dimenticare di idratarsi in modo adeguato.

Ovviamente, l’uso della crema anticellulite può affiancarsi ai rimedi precedenti, ma non può sostituirli.

Come usare le creme anticellulite

La crema anticellulite, così come le creme anti smagliature, si usa come una normale crema idratante per il corpo. Scopriamo come applicarla al meglio:

scaldate leggermente la crema prima dell’applicazione sfregandola tra le mani; dopo di che, procedete applicandola sulle cosce con lenti movimenti circolari, dal basso verso l’alto, facendo un po’ di pressione in modo da riattivare la microcircolazione e l’ossigenazione dei tessuti; per l’interno coscia massaggiate con pressioni più leggere, fino all’inguine; procedere anche nella zona dei glutei e dei fianchi, sempre massaggiando con movimenti circolari.

Il massaggio con la crema anticellulite va effettuato almeno 2 volte al giorno, a seconda delle necessità e dello stadio dell’inestetismo.

Creme anticellulite fai da te

La crema snellente e anticellulite si può fare anche a casa. Si tratta di un ottimo rimedio fai da te per migliorare l’aspetto della pelle grazie agli ingredienti, come il caffè e il cacao, ricchi di antiossidanti.

Ovviamente, la cellulite oltre a essere trattata si può anche mascherare, come ha dimostrato Giulia Provvedi nel suo post Instagram dove ha lanciato un bel messaggio di body positivity. Di seguito alcune ricette per realizzare a casa la tua crema anticellulite.

Crema anticellulite con caffè, olio e agrumi

Realizzare questa crema anticellulite fai da te è davvero semplice perché vi occorrono pochissimi ingredienti:

due cucchiai di caffè;

un cucchiaio di olio d’oliva;

il succo di mezzo limone.

Mescolate bene il tutto e applicate l’impacco su gambe, glutei e addome. Avvolgete con pellicola trasparente e lasciate in posa almeno 40 minuti, per poi risciacquare con acqua tiepida.

Olio anticellulite

Gli oli essenziali sono perfetti per contrastare la pelle a buccia d’arancia, perché favoriscono il microcircolo e alleviano il senso di pesantezza delle gambe.

Per preparare il vostro olio anticellulite mescolate:

5 gocce di olio di betulla;

5 gocce di olio essenziale di limone;

30 ml di olio di mandorle dolci;

30 ml di olio di jojoba.

Per l’applicazione, procedete massaggiando le zone interessate con movimenti circolari per almeno 10 minuti.

Crema anti cellulite al cacao

Per fare questa crema avrete bisogno di:

2 cucchiai di cacao amaro;

1 cucchiaio di olio d’oliva;

il succo di mezzo pompelmo.

Mescolate bene il tutto e applicate l’impacco su gambe, glutei e addome. Lasciate agire per circa 30-40 minuti e risciacquate.

Non solo creme: gli altri trattamenti anticellulite

Per combattere la cellulite, oltre alla sana alimentazione e all’attività fisica costante, è possibile rivolgersi a specifici trattamenti come pressoterapia, radiofrequenza e carbossiterapia. Scopriamoli nello specifico.

La pressoterapia è tra i trattamenti anticellulite che funzionano, perché effettua una sorta di massaggio o pressione tramite un apposito dispositivo. L’obiettivo è migliorare la circolazione linfatica e venosa, e favorire l’espulsione di tossine e scorie.

è tra i che funzionano, perché effettua una sorta di massaggio o pressione tramite un apposito dispositivo. L’obiettivo è migliorare la circolazione linfatica e venosa, e favorire l’espulsione di tossine e scorie. La carbossiterapia è un trattamento medico e non estetico, che consiste nell’iniettare anidride carbonica in forma gassosa nel tessuto sottocutaneo. Questo trattamento è particolarmente efficace perché migliora l’ossigenazione dei tessuti; proprio per tale motivo è utile nel combattere la cellulite, soprattutto quella in forma più grave.

è un trattamento medico e non estetico, che consiste nell’iniettare anidride carbonica in forma gassosa nel tessuto sottocutaneo. Questo trattamento è particolarmente efficace perché migliora l’ossigenazione dei tessuti; proprio per tale motivo è utile nel combattere la cellulite, soprattutto quella in forma più grave. La radiofrequenza per il corpo permette di ridurre la cellulite, migliorando l’aspetto della pelle. Questo trattamento consiste nell’emettere, sulle zone da trattare, delle onde elettromagnetiche, che sfruttano gli effetti elettrotermici generati. In questo modo, si favorisce l’eliminazione degli accumuli adiposi e della ritenzione, stimolando la produzione di nuovo collagene e fibroblasti.

Ovviamente, se non si vuole ricorrere a questi trattamenti più specifici vi sono i massaggi estetici, da quelli drenanti ai massaggi anti cellulite, che vanno a stimolare e riattivare la circolazione.

Le migliori creme anticellulite

Se siete alla ricerca di una crema anticellulite, ecco i prodotti selezionati dalla nostra redazione.

1. Collistar – Crema termale anticellulite

La crema Collistar si applica come una crema corpo e svolge una doppia azione, elimina gli inestetismi della cellulite e rassoda la pelle. Ciò che la caratterizza è la sua speciale formula con mix di alghe marine e acqua termale, che aiuta a rimodellare le zone da trattare.

Collistar - Crema termale anti cellulite La crema Collistar anti cellulite agisce andando a tonificare e rimodellare le zone colpite dalla pelle a buccia d'arancia. Questo prodotto è realizzato con alghe marine e acqua termale, per cui ha anche un piacevole effetto rinfrescante. 33 € su Amazon 57 € risparmi 24 € Pro Formula con alghe marine e acqua termale

Azione tonificante

Azione drenante Contro Nessuno

2. Weleda – Olio cellulite

Weleda presenta il suo esclusivo olio anticellulite a base di estratti naturali di betulla dall’azione drenante. Questo olio da massaggio rende la pelle più liscia, idratata, morbida ed elastica, andando a minimizzare l’antiestetico effetto della pelle a buccia d’arancia.

Weleda - Olio anti cellulitela L'olio anti cellulite Weleda è un prodotto 100% naturale e biologico. Realizzato con estratti di betulla dall'effetto drenante, questo prodotto è efficace nel trattamento degli inestetismi cutanei. 14 € su Amazon Pro Ingredienti naturali

Estratti naturali effetto drenante

Biologico e vegano Contro Nessuno

3. Guam – Crema anticellulite

La linea Guam da sempre si distingue per i suoi prodotti anticellulite. Questa crema ad azione urto è pensata per andare ad agire sugli inestetismi più visibili e ostinati. Contiene attivi naturali di alghe marine che agiscono in modo molto efficace sulla cellulite più resistente.

Guam - Crema anticellulite Guam è un marchio rinomato per i suoi prodotti in grado di contrastare inestetismi cutanei. La crema anticellulite agisce tonificando e rassodando la pelle a buccia d'arancia. 19 € su Amazon 20 € risparmi 1 € Pro Efficace su inestetismi più profondi

Effetto rassodante

Contiene sostanze naturali Contro Nessuno

4. Geomar – Crema anticellulite

La crema anticellulite di Geomar si presenta come un gel. Contiene caffeina dall’azione stimolante e gli oligo elementi del Mar Morto che agiscono in combinazione anche sulla cellulite più ostinata. Ha un piacevole effetto freddo sulla pelle.

Geomar Crema Gel Anticellulite La crema anticellulite Geomar con i suoi estratti di alghe e oligo elementi del Mar Morto è efficace anche sugli inestetismi più difficili da trattare. 5 € su Amazon 12 € risparmi 7 € Pro Azione urto

Effetto freddo

Effetto tonificante Contro Nessuno

5. BioNike – Crema gel drenante

La crema gel drenante della BioNike svolge una doppia azione rimodellante e snellente. La formulazione in gel la rende facilmente applicabile, senza ungere. La sua caratteristica è che svolge un’azione freddo/caldo che stimola il microcircolo.