Riposti già (con tanta nostalgia dell’estate) copricostume e infradito, è il momento di pensare a come vestirsi a settembre per il back to office: con un po’ di fantasia e stile, i look per l’ufficio di questo periodo di transizione saranno lontani dal grigiore e vi regaleranno un certo sprint per iniziare le giornate con positività. Certo, capire come vestirsi durante la “mezza stagione” non è mai facile. La mattina l’aria può essere fresca, mentre si può approfittare della pausa pranzo per godersi ancora un po’ di sole al parco o in un bar con tavolini all’aperto. Per questo, può essere ideale l’abbigliamento così detto “a cipolla”, a strati.

Un blazer, una giacca o uno spolverino possono essere utili per coprirsi con temperature più basse o per l’aria condizionata, mentre un top a mezze maniche o a tre quarti sarà perfetto se le temperature tenderanno a salire, come può succedere a settembre durante la giornata. Perfetti i colori neutri, con l’aggiunta di una tinta più viva per illuminare il look.

Se avete un guardaroba capsula, o comunque un armadio ben fornito di evergreen, troverete sicuramente i capi base per diversi outfit da ufficio, dal tubino nero al classico tailleur, dalla camicia bianca ai jeans. A questi pezzi è possibile poi aggiungere proposte di tendenza, dai pantaloni a vita alta alle capienti borse per portare con sé tutto quello che occorre per una giornata fuori casa.

Come vestirsi a settembre: 5 idee per l’ufficio

Se siete in cerca di ispirazione, ecco alcune idee da cui prendere spunto per il back to office.

Il tailleur

Che sia con gonna o con pantalone, il tailleur è sempre un passepartout per i look da ufficio, grazie alla sua estrema versatilità. In base al top o alla camicia e, soprattutto, agli accessori, può dare vita a un outfit più o meno formale. Abbinatelo quindi a camicetta, tote bag e decolleté, ma anche a un top semplice, sneakers e zainetto.

Lo spezzato

Avere un tailleur nel proprio guardaroba, poi, consente di creare con altri pantaloni o gonne e altre giacche dei look “spezzati” che rendono più contemporaneo l’outfit e consentono un grande livello di personalizzazione. Come per il tailleur, gli abbinamenti permettono a questa scelta una super versatilità.

Il jeans

Se l’ambiente non è molto formale, il jeans è un’alternativa comoda e facilissima da abbinare. Sceglietelo tra le proposte di tendenza o puntate sui classici skinny o a gamba dritta, evitando i modelli strappati, con toppe e applicazioni. Con blazer e mocassini si crea un look rilassato, con camicette e tacchi alti sarete più “in tiro” che mai.

L’abito

Un abito a tinta unita o in una fantasia sobria (a fiori, a righe, a pois), borsa e scarpe di modelli classici e il look è pronto. Con ballerine o sneakers e zainetto, invece, sarete sporty-chic. Tra i nostri modelli preferiti c’è senz’altro lo chémisier con cintura in vita, che sta bene un po’ a tutte.

Il tocco glam

Come vestirsi a settembre per un rientro “rock”? Aggiungete un capo animalier o un dettaglio al vostro look, abbinandolo a pezzi a tinta unita per non esagerare. Questo tipo di fantasia è molto di moda e, grazie a questa scelta, sarete più glamour che mai.