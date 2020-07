Capelli corti: come scegliere il colore giusto

Che regalino un fascino androgino e una bellezza ambigua o sottolineino i lineamenti del viso con linee precise, i capelli corti sono da diversi anni molto amati dalle donne, soprattutto dalle attrici hollywoodiane (in principio fu Sharon Stone, d’altronde..). Il colore dei capelli giusto? Dipende non solo dalla conformazione del viso e dalla tipologia di incarnato (dalla carnagione scura a quella olivastra fino alla chiara e chiarissima), ma anche dal tipo di taglio che si è scelto. Parola di celebrities…

Scopriamo, quindi, qual è il colore di capelli perfetto da abbinare al caschetto o al pixie cut. Quali colori si addicano più di altri alla scelta della frangia e quando scegliere il colore biondo, il castano o il rosso.

Capelli corti asimmetrici + biondo platino

Dopo anni di pixie cut, Michelle Williams ha scelto un bob asimmetrico con onde anni Venti, una acconciatura perfetta se si vuole una allure da femme fatale. Il colore ideale è il biondo platino che l’attrice ha scelto ormai da qualche anno, che illumina il viso e sta bene a chi ha la carnagione dorata, perché sottolinea i lineamenti.

Pixie + biondo cenere

Sono diverse celebrities che come Charlize Theron si sono avvicinate ai tagli corti per regalarsi un look più deciso. Il capello corto si sposa molto bene con i colori chiari perché riflette la luce sulla testa. Tra le ultime apparizione della diva, c’è stata quella in pixie cut con frangia laterale e un biondo cenere con punte più chiare e luminose. Voto? 1o e lode!

Pixie + capelli neri

Indispensabile l’incarnato scuro come quello di Zoe Kravitz per un risultato eccellente del pixie cut con capelli neri. Il pixie, nato negli anni Venti e tornato di gran moda negli anni Sessanta con Twiggy, mette in risalto i lineamenti del viso e si adatta in maniera particolare al riccio afro dell’attrice, più sexy che mai.

Capelli corti + bronde

È un bronde caldo il colore scelto da Asia Argento per il suo taglio androgino, quasi completamente rasato sulla nuca e leggermente più lungo all’altezza del ciuffo per un fascino ad alto contenuto rock.

Deep frange + biondo rame

Tra le giovani attrici è la più celebre per il suo stile camaleontico e la sua audacia nel cambiare look: Kirsten Stewart sfoggia ora un biondo ramato più chiaro sulle punte. Il taglio? Un bob asimmetrico con una frangia disordinata aperta al centro.

Taglio a la garçonne + capelli castani scuri

Sorriso contagioso ed espressione tagliente sono solo alcune delle caratteristiche che hanno fatto amare dal pubblico l’attrice inglese Phoebe Waller-Bridge che, con il suo stile, ha segnato molto del successo di Fleabag. Il taglio alla garçonne che porta è molto corto e ha uno stile che si usava molto negli anni ’90, perfetto anche con i capelli neri.

Il taglio perfetto per i capelli rossi

Rosso carota per Tilda Swinton, bellezza ultraterrena celebre per i suoi undercut sperimentali, compreso un taglio con un eccentrico ciuffo dall’accento punk,che ricorda una pettinatura Pompadour, con i capelli leggermente gonfi sulla testa.