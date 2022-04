“Aiutateci, ma non col silenzio. Riempite il silenzio della morte con la vostra musica”, sono state queste le parole che Volodymyr Zelensky ha pronunciato in un video messaggio andato in onda durante la cerimonia dei Grammy 2022 a Las Vegas. Subito dopo, sul palco della kermesse è salito John Legend accompagnato dalla poetessa ucraina Lyuba Yakimchuk.

Subito dopo il discorso del presidente del Paese sotto assedio, l’artista si è esibito con la sua canzone Free, accompagnato dai musicisti ucraini Siuzanna Iglidan e Mika Newton. Lyuba Yakimchuk, invece, mentre le immagini della guerra venivano proiettate sugli schermi alle sue spalle, ha letto Prayer, una poesia tratta da Apricot of Donbas.

It was an honor to perform FREE tonight along with Lyuba Yakimchuk, Siuzanna Iglidan, Mika Newton, and our incredible choir. pic.twitter.com/7zYHep1mJG — John Legend (@johnlegend) April 4, 2022

Per molti è stato il momento più emozionante di tutta la serata dei Grammy: la poesia letta dalla scrittrice appartiene a una raccolta scritta nel 2015, ma attuale più che mai. Yakimchuk, classe 1985, è nata e cresciuta a Pervomaisk, una piccola città mineraria vicino a Luhansk, nell’est industriale dell’Ucraina.

Si è laureata all’Accademia Nazionale dell’Università di Kyiv-Mohyla e quando nel 2014, la cittadina dove è cresciuta è stata occupata dalle forze separatiste russe, i suoi genitori e la sorella sono diventati sfollati interni. Proprio da questa esperienza è nato il libro di poesie, Apricots of Donbas.

Ora, nel 2022, lo spettro della guerra per Lyuba Yakimchuk e la sua famiglia è ritornato: la poetessa attualmente vive a nord di Kiev con suo marito Max Rosochinsky e il loro figlio di 11 anni. A causa dell’invasione russa dell’Ucraina il ragazzino è stato mandato da alcuni parenti che vivono a Leopoli. La scrittrice, invece, è riuscita a viaggiare per parlare del dramma della guerra in occasione di eventi culturali a Parigi, Varsavia e St Andrews in Scozia e ora a Las Vegas per i Grammy Awards.