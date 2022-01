Chiara Ferragni: un make-up da sogno tutto da imitare

Di make-up Chiara Ferragni se ne intende eccome, non a caso ha creato anche una sua linea di trucchi. Le abbiamo visto sfoggiare tantissimi beauty look, ogni volta iconici e pieni di glamour: da quelli con i colori pastello, fino alle tonalità fluo perfette nella stagione estiva.

Ma tra i make-up preferiti dell’imprenditrice digitale ci sono quelli con le nuance della terra, colori caldi e molto pigmentati, che grazie ai riflessi glitterati le regalano quel look glowy che tanto ama, e che piace molto anche a noi. Inoltre, nel trucco di Chiara Ferrragni ci sono sempre dei punti fermi a cui l’influencer non rinuncia mai.

In uno dei suoi ultimi scatti su Instagram, ha postato una foto molto romantica e sensuale dove il focus è senza ombra di dubbio sul viso. Nell’immagine Chiara stringe tra le mani una rosa bianca a gambo lungo e la tiene vicino alle labbra, tinte con una bellissima nuance rossa. Dello stesso colore del rossetto anche l’abito monospalla che indossa.

Il colore caldo dell’abito mette in evidenza prepotentemente l’azzurro degli occhi dell’influencer e anche il make-up scelto esalta decisamente lo sguardo. Nessuna matita, niente eyeliner o ombreggiature troppo marcate, ma soltanto un’ombretto sfumato leggermente sull’intera palpebra. Abbondante mascara e l’immancabile gel per sopracciglia, che Chiara Ferragni ama pettinare all’insù.

In questo scatto, sebbene le labbra siano coperte dalla rosa in parte, non è stata utilizzata la tecnica dell’overlining, ovvero andare con la tinta oltre il bordo naturale della bocca per conferire un aspetto ancora più voluminoso. L’imprenditrice la usa molto con i colori neutri e super gloss, ma in effetti il rosso non si presta molto, anzi, il rischio di sbavature poco chic è dietro l’angolo. Meglio optare quindi per contorni ben delineati. Per la base Chiara Ferragni ha scelto come sempre un effetto glowy, super luminoso e un blush rosa sugli zigomi.