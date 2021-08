La sfilata Dolce&Gabbana a Venezia in 10 momenti indimenticabili

Dolce&Gabbana scelgono la città di Venezia per presentare al mondo intero la collezione Alta Moda 2021 attraverso un evento teatrale che toglie il fiato. Le creazioni della sfilata Dolce&Gabbana sfilano sotto la luce dorata del tramonto in piazza San Marco e omaggiano l’arte e la cultura della città lagunare.

La passerella è una distesa di velluto rosso che supera i 200 metri e percorre la piazzetta a destra della basilica sovrastata dalle colonne del 1100 che puntano al cielo, facendo da sfondo a uno spettacolo surreale. Commedianti e acrobati si esibiscono sul palco appena prima dell’inizio della sfilata che poco dopo comincia sulle note di Vivaldi e Puccini mostrando una moda che unisce sperimentazione e creatività.

Tra ispirazioni carnevalesche, dettagli che ricordano l’architettura di Venezia e simboli sacri prende forma una collezione che omaggia i grandi artisti del passato e l’artigianato locale. Ogni abito racchiude una storia da raccontare e compone una kermesse creativa fatta di preziose sete, velluti, broccati e dettagli di vetro e cristallo. Le modelle arrivano a bordo di 100 gondole cullate dallo specchio d’acqua che lambisce la città e indossano vestiti che sono un trionfo di tulle dipinto a mano, organza, Georgette e raso arricchiti da pietre preziose, paillettes e cristalli.

Ad assistere, circa 500 ospiti tra istituzioni e star internazionali con famiglia al seguito. Sì, perché la sfilata Dolce&Gabbana a Venezia è dedicata alla famiglia. Da Jennifer Lopez a Heidi Klum passando per Monica Bellucci e la figlia Deva Cassel, sono tante le celebrities che hanno assistito con meraviglia a una delle sfilate più belle degli ultimi tempi.

Novità assoluta: le figlie dei VIP diventano modelle e gli occhi sono tutti puntati su di loro. Vediamo i 10 momenti indimenticabili.

Sfilata Dolce&Gabbana a Venezia: Jennifer Hudson canta Nessun Dorma

Tra i 10 momenti indimenticabili della sfilata Dolce&Gabbana a Venezia impossibile non citare la performance da pelle d’oca della cantante Jennifer Hudson. Quest’ultima, con la sua voce limpida e potente, ha intonato l’aria Nessun Dorma della Turandot di Giacomo Puccini facendo da preludio alla sfilata. A completare lo spettacolo un maestoso abito scenografico dipinto d’oro fatto di tulle, organza e un corpetto tempestato da pietre preziose.

Sfilata Dolce&Gabbana a Venezia: l’arrivo di Jennifer Lopez

La sua apparizione alla sfilata Alta Moda di Dolce&Gabbana a Venezia ha letteralmente mandato in tilt social e fotografi. In pochi minuti Instagram è stato travolto da un’ondata di post che immortalavano il look della famigerata Jennifer Lopez alias JLO, confermando di essere una delle star più attese della serata. Per l’occasione, la cantante 52enne, incanta tutti con un completo in broccato a stampa floreale corredato da una maxi mantella in stile rinascimentale e un copricapo da vera regina.

Sfilata Dolce&Gabbana a Venezia: l’abito principesco che inaugura la sfilata

Gli occhi degli ospiti e i riflettori sono tutti puntati sul red carpet della sfilata che comincia con un abito principesco che da il via a uno spettacolo unico. A colpire è l’ampia gonna con stampa della cartolina di Venezia dove i protagonisti sono le gondole e i palazzi alle spalle.

Il debutto di Lena Klum

Mentre la mamma, nonché super modella, Heidi Klum siede orgogliosa tra le fila degli ospiti della sfilata, la figlia Lena Klum fa il suo debutto nel mondo dell’Alta Moda sfilando per Dolce&Gabbana. A colpire è la somiglianza tra madre e figlia che sono proprio due gocce d’acqua. Mentre, la giovane ragazza conquista con il suo look da principessa teenager con tanto di maxi corona in testa e un mini dress in raso di seta blu ocean e gonna a palloncino.

Helen Mirren: la vera regina della sfilata

Tra gli ospiti internazionali più attesi della serata c’era Helen Mirren che appare in un maestoso abito dallo stile regale. Si tratta di un modello bustier con gonna voluminosa arricchita da una stampa raffigurante gli affreschi delle chiese veneziane. A fine serata l’attrice danza sotto una pioggia leggera con Vin Diesel e il video è subito virale.

Sfilata Dolce&Gabbana a Venezia: l’abito plumage

Tra i primi abiti a sfilare in passerella, vi è quello dall’effetto plumage che è un’ode allo stile carnevalesco della città lagunare. Si tratta di un voluminoso abito fatto di una cascata di piume dall’azzurro degradè che avvolgono un long dress in seta.

La figlia di Monica Bellucci Deva Cassel sfila in passerella

Una graziosa principessa dei fiori: così appariva Deva Cassel, figlia di Monica Bellucci e di Vincent Cassel, al suo arrivo in gondola alla sfilata di Dolce&Gabbana Alta Moda. Presenzia la sfilata in qualità di modella del brand e varca il tappeto rosso con indosso un abito in tulle rosa arricchito da maxi applicazioni floreali. Ad ammirarla seduta al tavolino del caffè c’era la splendida mamma Monica Bellucci che sfoggiava un rigoroso completo nero.

L’abito di vetro

Stupore e meraviglia sono le emozioni suscitate dalla presentazione di uno degli abiti più chiacchierati della sfilata. Si tratta dell’abito realizzato in riccioli di plexi e gocce di vetro nei toni del giallo che ricorda un lampadario di Murano, completato da un paio di décolleté che sembrano dei calici.

Le tre figlie di Puff Daddy sfilano in passerella

Dolce&Gabbana aprono le porte dell’Alta Moda alle nuove generazioni, facendo sfilare le figlie di personaggi illustri come Diddy Combs (ex Puff Daddy). Le tre sorelle appaiono come delle moderne principesse e dame dell’alta società vestite con strati di tulle che compongono balze su mini dress colorati e pomposi.

Sfilata Dolce&Gabbana a Venezia: gli abiti in raso

La sfilata si conclude con un full di abiti colorati che sono un tripudio di volume e metri di raso di seta. Quest’ultimo crea un effetto ottico pomposo e fluttuante dall’effetto mongolfiera.