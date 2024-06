Come e quando usare l'olio abbronzante e i 5 migliori prodotti sul mercato

L’olio abbronzante è un alleato prezioso per chi desidera ottenere un’abbronzatura intensa e dorata in poco tempo. Tuttavia, è importante sapere come e quando utilizzarlo per ottenere i migliori risultati e proteggere la pelle dai danni solari.

Come usare l’olio abbronzante

L’olio abbronzante dovrebbe essere applicato sulla pelle pulita e asciutta, preferibilmente dopo aver usato una crema solare con un adeguato SPF per evitare scottature. Ecco alcuni passaggi fondamentali:

Preparazione della pelle: esfoliare la pelle prima di applicare l’olio aiuta a rimuovere le cellule morte e favorisce un’abbronzatura uniforme.

della pelle: esfoliare la pelle prima di applicare l’olio aiuta a rimuovere le cellule morte e favorisce un’abbronzatura uniforme. Applicazione : distribuire l’olio uniformemente su tutto il corpo, prestando attenzione a coprire tutte le aree esposte al sole.

: distribuire l’olio uniformemente su tutto il corpo, prestando attenzione a coprire tutte le aree esposte al sole. Riapplicazione : riapplicare l’olio ogni due ore e dopo ogni bagno o sudorazione intensa per mantenere la protezione e l’efficacia.

: riapplicare l’olio ogni due ore e dopo ogni bagno o sudorazione intensa per mantenere la protezione e l’efficacia. Idratazione: dopo l’esposizione al sole, è importante idratare la pelle con una crema doposole per mantenere l’abbronzatura più a lungo e prevenire la secchezza.

Quando usare l’olio abbronzante

L’olio abbronzante è ideale per chi ha già una base di abbronzatura e desidera intensificare il colore. Non è consigliato per le prime esposizioni al sole o per le pelli molto chiare e sensibili. È preferibile usarlo nelle ore meno calde della giornata, cioè al mattino presto o nel tardo pomeriggio, per ridurre il rischio di scottature.

I 5 migliori oli abbronzanti sul mercato

Ecco una selezione dei migliori oli abbronzanti disponibili attualmente, basata su efficacia e composizione:

Australian Gold Bronzing Dry Oil Spray Intensifier

Australian Gold Olio Secco Intensificatore Solare Quest'olio che non unge contiene estratti di noce nera, olio dell'albero del tè, olio di semi di carota e Aloe vera 22 € su Amazon Pro non unge Contro Nessuno

Questo olio secco è molto apprezzato per la sua formula che non unge e per il profumo piacevole. Contiene estratti di noce nera, olio dell’albero del tè, olio di semi di carota e Aloe vera, che nutrono e idratano la pelle, intensificando al contempo l’abbronzatura.

Collistar Olio Secco Superabbronzante Idratante

Collistar Olio Secco Superabbronzante Idratante Quest'olio secco per abbronzatura è resistente all'acqua e si assorbe rapidamente, rendendolo pratico e comodo da usare. 26 € su Amazon 34 € risparmi 8 € Pro resistente all'acqua Contro Nessuno

Con una protezione SPF 6, 15 o 30, questo olio combina un effetto abbronzante rapido con idratazione profonda grazie alla vitamina E e agli estratti di noce e carota. È resistente all’acqua e si assorbe rapidamente, rendendolo pratico e comodo da usare.

Lancaster Sun Beauty Fast Tan Optimizer

LANCASTER Sun Beauty Fast Tan Optimizer Satin Dry Oil La sua formula include ingredienti naturali come l'olio d'oliva e il burro di karité 25 € su Amazon 39 € risparmi 14 € Pro Spf 30 Contro Nessuno

Questo olio offre una protezione SPF 30, ideale per chi ha la pelle chiara o delicata. La sua formula include ingredienti naturali come l’olio d’oliva e il burro di karité, che idratano e proteggono la pelle mentre accelerano l’abbronzatura.

Piz Buin Tan & Protect SPF 15

PIZ BUIN, Tan & Protect, Spray Abbronzante con Protezione La sua formula non grassa e ad assorbimento rapido lo rende molto apprezzato 11 € su Amazon 19 € risparmi 8 € Pro Spf 15 Contro Nessuno

Un olio abbronzante che offre una protezione media dai raggi UV, rendendolo adatto per le pelli già abbronzate. La sua formula non grassa e ad assorbimento rapido lo rende molto apprezzato per l’uso quotidiano al mare o in piscina.

Cocosolis Choco

Questo olio abbronzante è biologico e contiene una miscela di oli naturali come l’olio di cocco, burro di cacao e olio di mandorla dolce. È particolarmente indicato per le pelli delicate e ha un piacevole aroma di cioccolato. È ideale per chi cerca un prodotto naturale e efficace.

L’olio abbronzante può quindi essere un ottimo strumento per ottenere un’abbronzatura dorata e intensa, purché usato correttamente. Scegliendo uno dei prodotti consigliati, si può garantire non solo un’abbronzatura rapida, ma anche una pelle nutrita e protetta. Ricordate sempre di accompagnare l’uso dell’olio abbronzante con una protezione solare adeguata per prevenire danni cutanei a lungo termine.