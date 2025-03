Le frasi più belle di Papa Francesco Bergoglio

Ogni pontefice è lo specchio del proprio tempo. Papa Francesco è quello del nostro tempo: per questa ragione non si può fare a meno di prestare orecchio alle sue parole. Piaccia o non piaccia, il pontefice tratta temi di attualità: dalla speranza alla pace, dalla famiglia ai giovani, dalla fratellanza alla misericordia, passando per la speranza.

È possibile che tra gli ultimi pontefici ognuno e ognuna abbia il suo preferito: c’è chi vede come un mito Papa Giovanni Paolo II, mentre gli appassionati di teologia non possono smettere di stimare Papa Benedetto XVI. Ma anche Papa Bergoglio possiede una cifra distintiva: la sua apparenza è quella di essere un uomo che sa trattare argomenti importanti in maniera semplice ma non semplicistica, informale senza cadere nel luogo comune. Per questo abbiamo raccolto alcune delle frasi di Papa Francesco Bergoglio, a partire dalla sua salita al soglio pontificio, ovvero il 19 marzo 2013.

Le frasi più belle di Papa Francesco su amore e speranza

Tra i temi trattati da papa Bergoglio ci sono l’amore e una delle virtù capitali, la speranza:

“L’amore vero è senza limiti, ma sa limitarsi, per andare incontro all’altro, per rispettare la libertà dell’altro”

“Vivere insieme è un’arte, un cammino paziente, bello e affascinante. Non finisce quando vi siete conquistati l’un l’altro… Anzi, è proprio allora che inizia!”

“La vera amicizia consiste nel poter rivelare all’altro la verità del cuore”

“Gesù ci ha detto di non giudicare. La correzione fraterna è un aspetto dell’amore e della comunione che devono regnare nella comunità cristiana, è un servizio reciproco che possiamo e dobbiamo renderci gli uni gli altri”

“L’amore non tollera mezze misure: o tutto o niente. E per fare crescere l’amore occorre evitare le scappatoie. L’amore deve essere sincero, aperto, coraggioso. Nell’amore tu devi mettere tutta la carne al fuoco”

“È sempre possibile ricominciare, anche dalle macerie”

Papa Bergoglio e la misericordia: le sue parole più profonde

La religione cristiana rappresenta la misericordia come grande valore e Papa Francesco l’ha spesso rimarcato nei suoi discorsi:

“Non dimentichiamo mai che il vero potere è il servizio. Bisogna custodire la gente, aver cura di ogni persona, con amore, specialmente dei bambini, dei vecchi, di coloro che sono più fragili e che spesso sono nella periferia del nostro cuore”

“Dio non si stanca mai di perdonare, siamo noi che ci stanchiamo di chiedere la sua misericordia”

“Non abbiate paura della bontà e neanche della tenerezza”

“La bontà è semplice e chiede di essere persone semplici, che non hanno paura di donare un sorriso”

Frasi di Papa Francesco sulla pace e la fratellanza

La pace e la fratellanza tra i popoli sono un obiettivo importante in un tempo come quello vissuto da Bergoglio, in cui il mondo sembra sempre sull’orlo di una nuova guerra mondiale:

“Dobbiamo essere costruttori di pace e le nostre comunità devono essere scuole di rispetto e di dialogo con quelle di altri gruppi etnici o religiosi, luoghi in cui si impara a superare le tensioni, a promuovere rapporti equi e pacifici tra i popoli e i gruppi sociali e a costruire un futuro migliore per le generazioni a venire”

“Gesù Cristo non ci vuole come principi che guardano in modo sprezzante, ma come uomini e donne del popolo”

“L’unico modo, l’unica situazione in cui è lecito guardare una persona dall’alto in basso è… ditelo voi…, forte: per aiutarla ad alzarsi”

“Voglio dirvi: continuate così, continuate a cavalcare le onde dell’amore, le onde della carità, siate surfisti dell’amore!”

“Sognate grandi cose. Sognate che con voi il mondo può essere diverso. Se voi date il meglio di voi stessi aiutate il mondo a essere diverso. Non dimenticare, sognate. Le persone hanno due occhi, uno di carne e uno di vetro. Con l’occhio di carne vediamo quello che guardiamo. Con l’occhio di vetro vediamo ciò che sogniamo”

“Impegniamoci, non in chiacchiere – il chiacchiericcio è una peste – ma a promuovere il bene e a costruire la pace e la giustizia nella verità”

Papa Bergoglio e i giovani: messaggi di incoraggiamento e fede

Scout, ragazzi dell’Azione cattolica e giovani in generale. È molto spesso a loro che Papa Francesco cerca di dare l’esempio attraverso le sue parole:

“Non lasciate che altri siano protagonisti del cambiamento! Voi siete quelli che hanno il futuro! Voi… Attraverso di voi entra il futuro nel mondo. A voi chiedo anche di essere protagonisti di questo cambiamento. Continuate a superare l’apatia, offrendo una risposta cristiana alle inquietudini sociali e politiche, che si stanno presentando in varie parti del mondo. Vi chiedo di essere costruttori del mondo, di mettervi al lavoro per un mondo migliore. Cari giovani, per favore, non guardate dal balcone la vita”

“Dio dona forza alla nostra debolezza, ricchezza alla nostra povertà, conversione e perdono al nostro peccato”

“La risurrezione di Gesù non è il finale lieto di una bella favola, non è l’happy end di un film; ma è l’intervento di Dio Padre e là dove si infrange la speranza umana”

“Chiediamo al Signore, per ognuno di noi, occhi che sanno vedere oltre l’apparenza; orecchie che sanno ascoltare grida, sussurri e anche silenzi; mani che sanno sostenere, abbracciare, curare”

“Abbiate il coraggio di sostituire le paure coi sogni. Sostituite le paure coi sogni: non siate amministratori di paure, ma imprenditori di sogni!”

Le citazioni più emozionanti di Papa Francesco sulla vita e sul futuro

Nei discorsi, nelle omelie e negli incontri, Papa Bergoglio consiglia i fedeli sulla vita quotidiana e su ciò che può portare il futuro:

“Il futuro lo fai tu, con le tue mani, con il tuo cuore, con il tuo amore, con le tue passioni, con i tuoi sogni. Con gli altri”

“Una persona che lavora dovrebbe avere anche il tempo per ritemprarsi, stare con la famiglia, divertirsi, leggere, ascoltare musica, praticare uno sport. Quando un’attività non lascia spazio a uno svago salutare, a un riposo riparatore, allora diventa una schiavitù”

“Stranamente, non abbiamo mai avuto più informazioni di adesso, ma continuiamo a non sapere che cosa succede”

“La sfida della realtà chiede anche la capacità di dialogare, di costruire ponti al posto dei muri. Questo è il tempo del dialogo, non della difesa di rigidità contrappost.”

“Dialogare significa essere convinti che l’altro abbia qualcosa di buono da dire, fare spazio al suo punto di vista, alla sua opinione, alle sue proposte, senza cadere, ovviamente, nel relativismo. E per dialogare bisogna abbassare le difese e aprire le porte”

“La vita di ogni comunità esige che si combattano fino in fondo il cancro della corruzione, il cancro dello sfruttamento umano e lavorativo e il veleno dell’illegalità. Dentro di noi e insieme agli altri, non stanchiamoci mai di lottare per la verità e la giustizia”

Papa Francesco e la famiglia: le sue frasi più significative

Uno dei nuclei sociali su cui si regge il cristianesimo è proprio la famiglia, e a essa Papa Francesco ha dedicato alcuni dei suoi discorsi più memorabili: