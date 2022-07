Acceleratore di abbronzatura: cos'è e come funziona?

Finalmente è arrivata la bella stagione: dopo mesi passati in casa, la voglia di tornare all’aria aperta sfoggiando un bel colorito che richiami le vacanze più sfrenate si fa sempre più insistente.

Non tutti però hanno la fortuna di abbronzarsi facilmente: ci sono infatti alcune persone si scuriscono senza correre alcun rischio, mentre altre tendono ad arrossarsi e scottarsi con facilità.

Ma niente panico: se volete ottenere in tempi rapidissimi una pelle super ambrata e duratura, potete puntare sull’acceleratore di abbronzatura. Ma qual è la sua funzione e come agisce? Ecco tutto quello che c’è da sapere!

Come funziona l’acceleratore di abbronzatura?

L’attivatore di abbronzatura vi consente di ottenere una tintarella da invidia senza il minimo sforzo: è adatto a ogni tipo di epidermide ed agisce accelerando il processo di “scurimento” della pelle che avviene passando qualche ora sotto al sole. Questo prodotto, infatti, contiene una componente che stimola le cellule a produrre la melanina, ovvero la sostanza responsabile dell’abbronzatura.

Tuttavia, è opportuno ricordare che un’esposizione prolungata ai raggi ultravioletti può provocare la formazione di rughe e cheratosi, malattie croniche della pelle che nei casi più gravi possono provocare lesioni tumorali.

Dunque, per evitare di scontrarsi con questa tipologie di problematiche, è opportuno prendere le dovute precauzioni e utilizzare insieme agli autoabbronzanti un fattore protettivo e difensivo come la crema solare.

Quali sono i benefici degli attivatori di abbronzatura?

Gli attivatori di abbronzatura offrono diversi benefici: contengono ingredienti che aiutano a equilibrare l’idratazione dell’epidermide ed aiutano ad arrivare alla tonalità del pigmento desiderato in tempi rapidissimi.

Sono adatti ad ogni tipologia di pelle, non provocano aloni e macchie solari. Tuttavia, per ottenere il massimo dei benefici e per mantenere l’abbronzatura, ricordatevi per prima cosa di scegliere il prodotto in base alla carnagione di partenza: sbagliare formula, significa ottenere a fine trattamento un colore troppo intenso.

Ricordatevi inoltre di non applicare il prodotto sulla pelle disidratata o tendente alla secchezza: le parti comunemente secche, come gomiti, ginocchia e caviglie, tendono ad assorbire una quantità maggiore di acidi, virando così all’arancione.

I migliori acceleratori di abbronzatura da acquistare online

Nonostante l’enorme offerta del mercato, è difficile trovare un attivatore di abbronzatura capace di soddisfare tutte le richieste dei consumatori: ci sono infatti coloro che utilizzano solo prodotti naturali, chi predilige una crema effetto idratante e chi desidera un acceleratore con un profumo gradevole.

Ecco allora una lista di attivatori di abbronzatura perfetti per appagare ogni tipo di esigenza.

Acceleratore di abbronzatura Kosmitaly

Si tratta di un idrogel alla tirosina e mirtilli viola che, grazie ai suoi prodotti naturali, non unge e non crea irritazioni o allergie all’epidermide.

Kosmitaly L'attivatore hydrogel al mirtillo è facile da applicare e da stendere, non lascia macchie e regala una pelle perfettamente abbronzata. É ideale per le pelli più sensibili, ma anche per quelle già esposte al sole. 14 € su Amazon Pro Non lascia macchie

Non crea danni alle pelli sensibili

Ideale per pelle secca Contro Non contiene protezione

Il mirtillo aiuta la circolazione, rafforza i vasi sanguigni e offre una profumazione delicata, inebriante. Non crea inoltre danni alle pelli più sensibili e idrata la cute. Tuttavia, il prodotto non contiene nessun fattore protettivo e, di conseguenza, va abbinato a una crema solare da spalmare almeno quindici minuti prima di esporsi al sole.

Spray Cocosolis Choco

Questo spray a base di estratti vegetali favorisce un’abbronzatura rapida e una pelle idratata. Contiene la vitamina E, che aiuta a ridurre i solchi e le pieghe della pelle, e agenti anti-ossidanti, che scongiurano l’effetto secchezza.

Cocosolis Choco Questo spray abbina diversi oli bio che ti aiuteranno ad abbronzarti più rapidamente e a prolungare la tua abbronzatura. Inoltre, grazie ai suoi ingredienti puri, otterrai una pelle dall'aspetto radioso e dorato. 35 € su Amazon Pro Il profumo è buonissimo

Lascia la pelle idratata Contro Rispetto ad altri prodotti è leggermente più caro

I suoi punti forza sono il profumo e gli oli, tutti naturali, che prevengono la formazione delle rughe.

Acceleratore di abbronzatura Australian Gold

Questo simpatico koala con gli occhiali da sole contiene oli naturali che aiutano la pelle a mantenersi nutrita e idratata. Questo prodotto, inoltre, offre una profumazione calda e avvolgente a base di cocco.

Australian Gold L' Australian Gold è uno spray gel che contiene al suo interno un natural bronzer istantaneo che permette di ottenere subito un bel colorito! È anche water resistant, ovvero resistente all’acqua e rilascia una profumazione gradevole. 34 € su Amazon Pro Non unge e macchia la pelle

Non contiene paraffina

Rilascia un profumo gradevole Contro Non contiene protezione solare

L’Australian Gold unisce pantenolo, olio dell’albero di tè e olio d’oliva, create per proteggere la pelle durante l’esposizione ai Raggi UVA e UVB e contrastare i danni causati da Raggi Infrarossi.

Attivatore di abbronzatura Nivea Sun

Quest’olio in formato spray garantisce protezione per la pelle e accelera l’abbronzatura grazie all’estratto di pro-melanina.

Nivea Sun - olio attivatore di abbronzatura La crema solare Nivea Sun offre una protezione alta dai raggi UVA-UVB. La texture in olio rende la pelle morbida e perfettamente idratata. Arricchito con melanina, questo prodotto regala un'abbronzatura intensa e duratura. 16 € su Amazon Pro FORMULA ARRICCHITA CON PRO-VITAMINA

RESISTENTE ALL'ACQUA

OFFRE UNA PROTEZIONE 50 SPF Contro NESSUNO

Questo prodotto solare è in grado di proteggere immediatamente la pelle dai colpi di sole grazie ad una protezione UVA/UVB altamente efficace. Inoltre, non contiene ottinoxato né ossibenzone, composti organici che possono essere dannosi per la nostra salute e per l’ambiente.

L’acceleratore di abbronzatura fa male? Le controindicazioni

Nonostante gli enormi benefici, gli attivatori di abbronzatura non sono indicati per le donne nel periodo delle mestruazioni e per pelli particolarmente fragili.

Per ottenere un risultato armonioso e visivamente accattivante, vi consigliamo di spalmare il prodotto sulla pelle in modo omogeneo usando sempre la giusta quantità: sembra banale, ma distribuendo più prodotto del necessario si potrebbero formare sulla cute striature e macchie.

Infine, se volete un’abbronzatura uniforme, ricordatevi di stendere il prodotto non solo nelle parti esposte, ma anche nelle zone difficili per evitare che lo stacco di colore tra le zone sia troppo evidente.