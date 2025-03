26 frasi motivazionali per combattere la procrastinazione

Le frasi motivazionali contro la procrastinazione possono essere una spinta fortissima, filosoficamente parlando, per tutte quelle persone che sono solite rimandare ciò che a volte è inevitabile, una consegna al lavoro, un incontro, una discussione. Siamo chiari dall’inizio: non c’è niente di male nel rimandare, soprattutto se non è un’abitudine. Ma c’è sempre chi ha bisogno di qualche appoggio motivazionale, ed è in quest’ottica che libri e proverbi possono esserci d’aiuto.

Che cos’è la procrastinazione

La parola procrastinazione, che è una di quelle che non si sente tutti i giorni, deriva dal latino “crastinus” ovvero “domani”, al quale viene aggiunto il prefisso pro-, con il significato letterale di “verso il domani”. In altre parole, più semplici e comuni, la procrastinazione è l’atto di rimandare o differire qualcosa che si dovrebbe fare, magari anche al più presto, ma per una serie di ragioni non si vuole fare.

Vi raccomandiamo... Le più belle frasi di Osho per ritrovare e augurare serenità

Il legame tra procrastinazione e ozio

Ci possono essere molte ragioni per cui siamo portati a procrastinare, a rimandare. Una potrebbe essere la tendenza all’ozio, nel senso più ampio del termine: le cose che non ci piacciono tendono a impigrirci, a portarci a perdere tempo di fronte a qualcosa che non ci piace, per cui siamo portati a escluderla, almeno per il momento, dai nostri doveri. Questo può essere sbagliato, perché una scadenza, un dovere o qualcosa che dobbiamo affrontare prima o poi ci si rinfaccerà. Per cui le frasi che seguono possono fornirci una piccola spinta a guardare in faccia la realtà e a mettere sì qualcosa da parte: l’ozio stesso.

Frasi motivazionali contro la procrastinazione

Dai proverbi

Non rimandare a domani quel che puoi fare oggi.

Chi tempo ha e tempo aspetta, tempo perde.

Quando il vino s’è fatto aceto, non serve cambiare il rubinetto.

Per la via di ‘poi, poi’, si arriva a casa di ‘mai, mai’.

Se il contadino guarda la luna, di cento faccende non ne fa una.

Chi fa tardi i suoi lavori, tardi raccoglie i suoi liquori.

Val più una cosa fatta, che cento da fare.

Ogni giorno che aspetti è un giorno che non riavrai mai più.

Perde il vecchio col tempo e non guadagna; è la prima acqua che vien, quella che bagna.

Domani è spesso il giorno più occupato della settimana.

Dio dice oggi e il diavolo consiglia domani.

Guai e maccheroni si mangiano caldi.

Vi raccomandiamo... Le più belle frasi da dedicare alla migliore amica

Dai libri