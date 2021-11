Come schiarire i capelli scuri? Tecniche e idee

Tra tendenze e mode del momento ci sono cose che – anche in fatto di capelli – non tramontano mai. Una di queste certezze sono i colpi di sole, le meches e le ciocche di capelli più chiare e luminose su capelli scuri. Spesso infatti chi si ritrova con una capigliatura bruna è alla ricerca di metodi e tecniche che possano far brillare e schiarire anche i capelli più scuri. Ecco alcune idee per dare profondità e tocchi di luce anche alle chiome apparentemente più spente.

Schiarire i capelli scuri con tecniche professionali

Tra le tecniche di schiaritura dei capelli più popolari ci sono senza dubbio alcuni evergreen. Altri invece sono trattamenti che si sono fatti largo nell’ultimo ventennio.

Schiarire i capelli con meches e colpi di sole

Sono due dei trattamenti più conosciuti e vengono effettuati solo da professionisti che sanno quello che fanno. Le meches si realizzano su intere ciocche di capelli che vengono decolorate, solitamente di un tono più chiaro di quello di partenza. I colpi di sole invece sono per definizione delle sfumature più lievi che mirano a ottenere un risultato il più naturale possibile, come quando i capelli in estate vengono appunto schiariti dal sole.

Schiarire i capelli con balayage, shatush e degradè

Sono entrambe tecniche di decolorazione più recenti rispetto alle prime. Lo shatush prevede la cotonatura dei capelli e la conseguente decolorazione del capello, da metà lunghezza in giù. Il balayage invece prevede che le ciocche dei capelli siano sezionate diversamente e la sfumatura del colore dalla radice alle punte è meno netta e più omogenea rispetto allo shatush.

Il degradè, come il suo nome suggerisce, punta proprio a rendere la schiaritura dei capelli rispetto alla radice ancora più omogenea e fluida. Si tratta di una tecnica complessa che prevede diverse tonalità e gradazioni proprio per rendere le sfumature chiare un tutt’uno col resto della capigliatura.

Schiarire i capelli scuri: idee e metodi naturali

Oltre a tinte, balayage, shatush e decolorazioni chimiche esiste qualche rimedio naturale in grado di regalare dolci riflessi più chiari ai capelli, di seguito vediamo quelli più efficaci da provare – con le dovute accortezze – a casa.

Schiarire i capelli scuri con il succo di limone

Le proprietà del limone lo rendono efficace quanto basta sui capelli per donare riflessi chiari: basta diluire il succo di limone in uno spray a base d’acqua da vaporizzare sui capelli bagnati e lavati con shampoo, aspettare qualche minuto, risciacquare e se possibile far asciugare la chioma al sole per amplificare l’effetto schiarente.

Schiarire i capelli scuri con il miele

Anche il miele possiede un effetto schiarente sui capelli, oltre alle già conosciute proprietà emollienti e idratanti. Grazie al perossido di idrogeno potrà schiarire i capelli scuri: bisogna diluirlo con acqua e aceto (per eliminare l’effetto “colla”), distribuirlo sulla chioma e lasciare agire per almeno mezz’ora prima di effettuare lo shampoo.

Schiarire i capelli con la camomilla

Sia i fiori di camomilla che le bustine di infuso sono efficaci per schiarire i capelli e sono forse tra i rimedi più conosciuti per questo scopo, tanto che negli anni ‘90 si trovavano in commercio vere e proprie lozioni schiarenti per i capelli a base proprio di camomilla, da applicare sotto la doccia direttamente dopo lo shampoo.

Per creare una lozione schiarente fai da te e provare ad ottenere un effetto naturale, va preparato circa un litro d’acqua con 4 o 5 bustine di camomilla lasciate in infusione per almeno mezz’ora, successivamente si può spruzzare sui capelli bagnati e detersi. In questo caso niente risciacquo, si passa direttamente all’asciugatura e anche questa volta meglio se effettuata direttamente sotto i raggi del sole.

Ultimo ma non di certo per importanza rimane l’effetto naturale del sole, che in combinazione con la salsedine del mare ha il potere di regalare meravigliosi riflessi chiari a qualsiasi tipo di capello. Per questo effetto naturale però dovremo aspettare ancora un po’: da provare sicuramente durante la prossima vacanza.