Come faccio a trovare la taglia giusta di reggiseno?

Guida pratica per sfruttare al meglio i modelli con coppe differenziate, per far sentire a proprio agio anche i fisici longilinei con seno abbondante e le silhouette più morbide, ma con seno piccolo.

Per sentirsi a proprio agio – e non solo per avere un bel décolleté – è fondamentale trovare la taglia giusta di reggiseno. Il modello più adatto, infatti, regala una postura armoniosa e sollievo alla schiena, oltre a stare bene con outfit da giorno come in look più eleganti. E il reggiseno che non stringe e non dà fastidio è indispensabile se si vuole stare comode dalla mattina alla sera.

Yamamay produce modelli con coppe differenziate in grado di offrire maggiori possibilità di individuare il capo più adatto al proprio fisico. Per ogni taglia, infatti, si può adattare la profondità della coppa giusta per ogni misura di circonferenza del torace.

Il giro torace sotto il seno individua la taglia corretta grazie alla quale il reggiseno sarà correttamente allacciato. Il giro petto all’altezza del seno, misurato all’altezza del capezzolo, fornisce la profondità della coppa necessaria. Le due misure rendono più flessibile la ricerca, permettendo di dare comfort anche ai fisici longilinei con seno abbondante e alle silhouette più morbide, ma con seno piccolo.

Sembra impossibile? La redazione ha compilato una facile guida pratica per aiutarvi a trovare la taglia giusta di reggiseno.

Come si misura la taglia giusta di reggiseno

In posizione eretta ma rilassata, si posiziona il metro da sarta sotto il seno. Il metro va fatto aderire bene senza però stringere troppo. Il valore della misura riportata va arrotondata per eccesso o per difetto al multiplo di 5 più vicino.

La taglia corrisponde alle seguenti misure in centimetri*:

I: 65 cm

II: 70 cm

III: 75 cm

IV: 80 cm

V: 85 cm

VI: 90 cm

VII: 95 cm

VIII: 100 cm

*Le misure sono indicative, la vestibilità potrebbe variare a seconda del marchio.

Come si calcola la misura della coppa del reggiseno

Per determinare la misura della coppa, si posiziona il metro nella parte più ampia del seno, tenendo il metro leggermente allentato in modo da non deformare e non schiacciare i capezzoli. Il metro, nella parte posteriore, deve essere alla stessa altezza dell’anteriore.

Quindi si applica una semplice formula matematica: alla circonferenza del seno va sottratta la circonferenza del torace a cui sono stati aggiunti 12,5 cm.

Il risultato corrisponde, per convenzione, alle seguenti lettere con cui si indica la misura della coppa:

AA: 0 cm

A: 2,5 cm

B: 5 cm

C: 7,5 cm

D: 10 cm

E: 12,5 cm

F: 15 cm

FF: 17,5 cm

G: 20 cm

Un esempio? Se la circonferenza del torace è pari a 80 cm e la circonferenza seno misura 100 cm, la taglia giusta di reggiseno è una IV C.

Infatti: 100 cm – (80 cm + 12,5 cm) = 7,5 cm

Il consiglio della redazione

Se la fascia sottoseno è troppo stretta, è consigliabile provare una misura in più di sottoseno con una coppa più piccola.

Se invece la fascia sottoseno sembra troppo lenta, è preferibile prendere una misura più piccola di fascia con una coppa più grande.

Reggiseno con coppa differenziata, le proposte Yamamay

Yamamay permette di scegliere tra cinque taglie differenti e coppe dalla B alla F. Ecco i tre modelli preferiti dalla redazione di DireDonna.