Kendall Jenner e le Boston Birkenstock, passione da sold-out

Jeans bottom up, top, cardigan: questo è l’outfit scelto da Kendall Jenner per le sue giornate in città. La vera chicca però sono le scarpe. La supermodella statunitense indossa spesso le Boston Birkenstock, un modello che spesso fa registrare il sold-out negli store di tutto il mondo! Questi sabot dall’aria classica e raffinata sono tra i protagonisti assoluti dell’autunno 2022. Attenzione però, queste calzature non hanno conquistato soltanto Jenner ma anche celebrity come Kaia Gerber ed Emma Chamberlain che amano sopratutto la versione in suede, perfetta con i look in total denim.

Chi lo avrebbe mai detto che una calzatura, considerata da sempre poco adatta ai contesti glam, sarebbe diventata l’oggetto del desiderio di chi ama stare al passo con le mode e le tendenze! Fino a qualche anno fa le Birkenstock, prodotte dalla celebre casa tedesca, erano considerate dei sandali quasi “ortopedici”. Per rendersi conto della portata del fenomeno attuale basta guardare i numeri che riguardano proprio il sabot Boston: l’hashtag #birkenstockboston conta oltre 80 milioni di video su TikTok.

Le Boston Birkenstock così amate da Kendall Jenner sono una calzatura a metà strada tra le pantofole e le clogs. Caratterizzate da una tomaia in gomma, presentano un cinturino in metallo che può essere facilmente regolato. Perfette per tutte le stagioni, danno il meglio di sé soprattutto in autunno. Un consiglio per abbinarle senza sbagliare? Oltre al classico denim e agli attuali parachute, possono essere indossate con i tailleur destinati all’ufficio per un mood elegante e comfy-chic. Il vero must-have però è il look preppy: provatele con una gonna midi plissettata e calzettoni in lana!