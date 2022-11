10 borse di tendenza da avere per questo autunno

Quest’anno l’autunno tarda ad arrivare, ma se parliamo di borse must have non c’è bisogno di aspettare: le tendenze autunnali sono già qui. Dal ritorno del (mai davvero superato) bauletto alle pochette in versione maxi, passando per l’intramontabile tote bag, le passerelle e i guardaroba di celebrities e influencer che dettano la linea hanno mostrato chiaramente quali sono le borse di tendenza da avere questo autunno.

Colori inaspettati e una grandissima varietà di dimensioni e modelli caratterizzano questa stagione, in cui spiccano grandi classici – come le tracolle medie – e piccole e grandi sorprese, come micro handbag e baguettes. A rendere uniche le borse di questa stagione sono anche materiali originali e piccoli tocchi creativi: via libera a pelliccia, velluto, ricami 3D e accessori estrosi.

Scegliere non è mai stato così difficile. Noi vi proponiamo dieci trend veramente irrinunciabili, fra cui siamo certi troverete il vostro – o i vostri – modello del cuore.

Quali sono i colori di tendenza delle borse questo autunno?

Se pensate che autunno significhi soltanto “50 sfumature di marrone” e che a dominare la stagione delle foglie cadenti siano esclusivamente i toni neutri e scuri, mai come quest’anno siete lontane dalla verità.

In passerella e al braccio delle star, infatti, non abbiamo visto sfilare solo colori tipicamente autunnali (e sempre azzeccatissimi) come il castagna, il cammello, l’ottano, il giallo senape o il burgundy, ma anche il rosso – meglio se in versione laccata, un must anche per questo inverno – e, inaspettatamente, i colori pastello.

Celeste, lilla, rosa, azzurro polvere, tè verde, verde menta: per la stagione fall/winter 2022/2023 le borse da donna si vestono delle nuances delicate che da tendenze primaverili si sono già trasformate in veri e propri must dell’autunno, soprattutto se declinate su mini-bag a mano.

Per capire quanto questi colori non possano proprio mancare nel guardaroba di questa stagione, basta una ricerca sul web, non solo sulle riviste di moda ma anche sui siti specializzati. Un esempio? Dei novemila modelli di borse disponibili su MODIVO, una piattaforma che ospita centinaia di fashion brand premium e top designers, ben quasi mille sono raccolte nella categoria “Pastelli”.

Tote bag, bauletto, mini bag: quali sono i trend borse del momento?

La micro handbag

Le mini handbag hanno già fatto innamorare It girl e persone comuni: se anche voi siete tra queste, questa stagione capitolerete definitivamente. Questo autunno, infatti, le dimensioni delle borse si restringono ancora di più, fino a diventare micro. Piccolissime borse che non passano però inosservate, soprattutto nelle tinte pastello o, se vi piace osare, vernice.

Il bauletto

Le amanti del fascino retrò non potranno non accogliere nei loro guardaroba un grande classico che ritorna in una veste – o, per meglio dire, in tantissime vesti – rinnovata. Il bauletto si reinventa ma mantiene lo stile inconfondibile che ne ha fatto uno dei modelli più amati del secolo scorso: diverse taglie, diversi pattern e tessuti, un’unica, inconfondibile, certezza.

Il secchiello

In pelle per le più tradizionaliste, in tessuto, raso e anche pelliccia per chi ama osare, la bucket bag dalla silhouette inconfondibile e dallo stile senza tempo è senza dubbio una delle borse di tendenza da avere questo autunno. Morbido, con coulisse o in forma geometrica, quest’anno il secchiello gioca con le proporzioni, dalle versioni XXL alle petites. Il vero must? La forma cilindrica.

La maxi pochette

Un classico immancabile in ogni stagione, che per quest’anno si impone in formato oversize. Sono tantissime le firme che hanno ingigantito uno dei modelli di borsa più amato sia per le occasioni speciali che per rendere unici outfit casual e quotidiani. A essere eccezionale non è solo la taglia, ma anche i materiali, tra cui spiccano pelliccia, trapuntato e tweed.

La baguette

La tendenza delle borsette da spalla dalla forma geometrica continua anche in autunno: squadrate, a mezzaluna, a triangolo ma, soprattutto, baguette. Un cult che ritorna direttamente dagli anni Duemila, l’iconica borsa stretta e affusolata è il modello che non si può non avere quest’anno.

La trapuntata

In vista del freddo, questo autunno anche le borse si vestono pesanti: Stella McCartney, Valentino e Moschino sono solo alcune delle firme che hanno proposto skin trapuntate che anticipano la morbidezza dei piumini dell’inverno. Potete sbizzarrirvi: non ci sono regole per quanto riguarda colori, dimensioni, modelli, si va dalle maxi-size ai formati mini in tantissime tonalità. Non è un caso che anche quella delle “trapuntate” sia una delle categorie più nutrite dei MODIVO, con oltre 800 modelli disponibili.

La tracolla media

In medio stat virtus, dice un motto latino: la virtù sta nel mezzo. Le borse di tendenza da avere questo autunno sembrano volergli dare ragione: in un mare di mini/maxi/super/micro bag, infatti, riesce a spuntarla la taglia media delle tracolle, che si impongono come uno dei veri must di questo periodo. Anche in questo caso, via libera alla fantasia per quanto riguarda modelli, toni e materiali.

La furry

Se parliamo di materiali, non possiamo non inserire nella nostra lista le borse in (eco)pelliccia. Bordate o interamente in morbido pelo, le borse furry si sono sono fatte notare nelle fashion week di mezzo mondo, da New York a Londra passando per Parigi, e ora sono pronte per non far passare inosservato nessuno dei vostri outfit. Se vi sentite in vena di osare con i tessuti, puntate anche su lurex e metallizzati oltre che su ricami etnici e velluto.

La maxi bag scamosciata

Portafoglio, cellulare, chiavi, salviette, gel disinfettante, trousse, cuffie, libro… non tutte siamo capaci di uscire di casa senza portarsi dietro l’intero appartamento. Per fortuna, le tendenze moda dell’autunno pensano anche a chi non riesce ad arrendersi a borse micro, mini e medie: la maxi bag scamosciata – in palette calde che ricordano i toni della terra – è perfetta per avere con voi tutto ciò di cui avete bisogno, con stile.

La tote

Le amanti delle borse capienti dovrebbero avere nel guardaroba almeno una versatile ed eclettica tote bag da portare al braccio, a tracolla o a mano da mattina a sera. Questo autunno, puntate su una forma squadrata e regolare o, all’opposto, su tagli inusuali come quello trapezoidale, ma anche su tote a sacco in toni autunnali ma ricercati, come l’amarena.

Esiste una regola per abbinare la borsa in modo perfetto?

La borsa deve essere sempre abbinata alle scarpe, vero? Non esattamente. Diciamo che, se questa è una regola base del bon ton che permette di andare sul sicuro e non sbagliare, non è detto che non possa essere infranta per creare un mix and match ben più d’effetto di un affidabile, ma un po’ demodé, ton sur ton. Addirittura, alcuni guru della moda sono stati categorici: mai più borsa e scarpe dello stesso colore.

Che fare, quindi? Farsi guidare dal gusto – sia quello “buono” che quello personale – è l’unica vera linea da seguire quando si parla dell’abbinamento borsa-accessori: in generale, soprattutto per evitare un effetto caotico è meglio non esagerare con i colori (secondo alcune teorie tre è il numero perfetto) o con le fantasie.

Meglio optare per una borsa dello stesso colore delle scarpe se si indossano outfit molto elaborati o multicolore: in questi casi, la scelta migliore è sfruttare una delle nuance del look o della fantasia predominante o, in alternativa, toni neutri, facendo attenzione che il colore sia lo stesso. Se si indossano delle scarpe con una fantasia colorata è preferibile che la borsa sia di uno dei colori della fantasia stessa, e viceversa.

Se l’outfit è molto semplice, basico o monocromatico, invece, una borsa a contrasto – ancora meglio se non in tinta con le scarpe – può aiutare a dare carattere all’intero look con un effetto color block, rendendolo meno scontato.

articolo con contenuti sponsorizzati