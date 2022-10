Francesca Sofia Novello, reggiseno a vista per la Chopard Night

Quella tra Francesca Sofia Novello e Chopard è una lunga storia d’amore. Nelle occasioni importanti infatti la famosa modella lombarda, mamma della piccola Giulietta Rossi, ama indossare i gioielli della prestigiosa Maison elvetica. Nei giorni scorsi, in occasione dell’apertura di una nuova boutique in via Montenapoleone, è stato inaugurato anche il Caffè Chopard presso il Grand Hotel et De Milan. Visitabile fino alla fine del mese di ottobre, è uno spazio che gioca con gli elementi più iconici della famosa Maison: il velluto, le atmosfere lussuose e rarefatte, i dettagli oro.

Francesca Sofia Novello ha partecipato alla Chopard Night, un evento organizzato proprio per celebrare l’apertura della nuova boutique. Per l’occasione, la compagna di Valentino Rossi ha indossato un outfit che non è passato inosservato. Novello ha scelto per la serata uno scintillante tailleur nero di Stella McCartney, perfetto per la prossima stagione. La giacca monopetto è impreziosita da un dettaglio vintage come le spalle leggermente imbottite e dai revers classici mentre il pantalone abbinato esalta la figura grazie ad un sapiente taglio sartoriale.

Il vero punto forte è stato il reggiseno a vista sotto il tailleur. Il modello, un capo in pizzo con motivo pattern, appartiene alla linea lingerie di Pinko ed è caratterizzato da una stampa Love Birds all-over e da una fascia logata che avvolge la parte inferiore. Il twist impresso all’intero look è stato quello di un’audace sensualità, enfatizzata dai gioielli Chopard indossati per l’occasione. Il reggiseno a vista promette di diventare quindi uno dei trend più gettonati della prossima stagione. Lo ha indossato Elodie sul red carpet della Festa del Cinema di Roma, Elettra Lamborghini a un evento Tezenis ma anche Cristina Marino, declinato in una seducente versione con micro cristalli.