Il look casual di Ilary Blasi al circo con la figlia Isabel senza rinunciare alle griffe

Negli ultimi mesi la vita di Ilary Blasi è finita spesso e volentieri sulle prime pagine dei quotidiani nazionali. Volente o nolente, la separazione da Francesco Totti è stata la notizia dell’estate, e con le prossime udienze in tribunale i riflettori continueranno a essere puntati su di lei ancora a lungo. Nella sua nuova vita da single, Ilary non è affatto intenzionata a mettere in secondo piano i figli, anzi. Un’ulteriore dimostrazione l’ha data nel corso dell’ultimo weekend, trascorso in compagnia della figlia Isabel e di alcune sue amiche a Latina, dove è andata al circo mostrandosi in un incantevole look casual.

Un look che non siamo abituate ad associare a Ilary Blasi, almeno fino a pochi mesi fa, quando era solita mostrarsi in pubblico con abiti da sera eleganti e scarpe con i tacchi. Ora, invece, la conduttrice dell’Isola dei Famosi sembra dare la priorità a un outfit più comodo, in cui prevale l’animo sporty completato dalle sneakers raso terra. Puntualmente, anche quando ha accompagnato la figlia Isabel al circo questo fine settimana, Ilary ha sfoggiato un look casual senza però rinunciare alle griffe.

Un paio di jeans a palazzo, una maglietta a maniche corte Chanel a righe nere e grigie, con il logo del brand al centro. A completare l’outfit un paio di scarpe da giannistica rigorosamente bianche, ormai trasformatesi in un capo immancabile del proprio guardaroba. Come detto, look casual sì, ma senza rinunciare alle griffe. Insieme alla t-shirt con l’iconica doppia C al centro, Ilary Blasi è andata al circo con una borsa a tracolla Chanel color grigio e fango e la fibbia in metallo a forma di doppia C. Valore della borsa? Di listino, 9.700 euro.