Modulabile e stratificabile, con lo Spink Eyes in vendita nel kit All Eyes on Me, si ottengono 3 effetti make-up diversi: scopriamo come.

Stanche del solito mascara? In arrivo una succosa novità che piacerà sicuramente alle beauty addicted sempre attente a prodotti make-up all’avanguardia: Adriana Spink, youtuber che da anni condivide con migliaia di follower le sue passioni beauty, ha appena creato in collaborazione con CosMyFy un mascara capace di accontentare anche le più esigenti in fatto di ciglia.

Spink Eyes, il mascara di Adriana Spink, è il must have da tenere sempre con sé, anche per un pronto intervento all’ultimo secondo grazie al formato 2 in 1, mascara e primer con olio di ricino nello stesso prodotto, insieme a un comodissimo specchietto da borsetta, nel kit All Eyes On Me.

Un vero e proprio survival kit, in cui il mascara, modulabile e stratificabile, è capace di regalare tanti look differenti a seconda delle passate che vengono applicate: da naturale a molto allungante, sempre mantenendo le ciglia belle definite anche dopo diverse applicazioni. In più, il mascara Spink Eyes dura a lungo: con il passare delle ore non si sgretola e non sbava.

Il kit All Eyes On Me, composto dal mascara e dallo specchietto, è in vendita su AllMyFy al prezzo consigliato di 14,90 euro.

Quanti risultati si possono ottenere con lo stesso prodotto make-up? Almeno 3 differenti. Scopriamo quali.