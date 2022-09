Cotton fioc rutilizzabili per una beauty routine più sostenibile

Da qualche anno a questa parte sono stati progettati i cotton fioc riutilizzabili, si tratta della versione sostenibile dei famosi bastoncini, da usare in alternativa ai soliti usa e getta conosciuti da tutti. La beauty routine cerca così di farsi più sostenibile ormai da qualche tempo e, per quanto possibile, comincia proprio dagli oggetti che siamo abituati ad usare in ambito cosmetico una sola volta per poi essere buttati. I cotton fioc sono proprio tra questi accessori.

Le origini del cotton fioc: dal legno alla “terribile” plastica che inquina

Ideati da Leo Gerstenzang nel lontano 1923 negli Stati Uniti, dopo aver osservato con attenzione sua moglie alle prese con il figlio neonato. Inizialmente erano formati da un bastoncino in legno. Solo successivamente è stato sostituito dalla plastica, con gli effetti di inquinamento di massa a cui assistiamo oggi e per il quale è stato necessario pensare a un’alternativa più funzionale e sostenibile.

Piccoli, difficilmente recuperabili e pericolosi soprattutto per la fauna marina, alcuni Paesi hanno cominciato a bandirli del tutto, eliminandoli completamente dal commercio.

I cotton fioc diventano riutilizzabili per sostenere l’ambiente e diminuire i consumi

Oltre al problema della sostenibilità, molti esperti sconsigliano l’uso dei classici cotton fioc nella parte interna delle orecchie per via di un discorso di igiene e salute del padiglione auricolare. Oggi fortunatamente è possibile scegliere attraverso una vasta gamma di cotton fioc riutilizzabili pensati specificatamente per le orecchie e con una forma ergonomica creata ad hoc. I primissimi a comparire in Italia sono stati quelli in bambù.

Cotton fioc riutilizzabili, i migliori da provare per ottimizzare la beauty routine

Vediamo insieme alcune alternative valide attualmente disponibili per provare a cambiare abitudini e passare ai cotton fioc riutilizzabili:

LastSwab® Cotton Fioc Riutilizzabile per Pulizia Orecchio

LastSwab® Cotton Fioc Riutilizzabile per Pulizia Orecchio Cotton fioc riutilizzabile ergonomico e sostenibile per la pulizia interna dell’orecchio 10 € su Amazon Pro Equivale a 1000 bastoncini usa e getta Contro Nessuno

Tra i più famosi ci sono questi cotton fioc riutilizzabili prodotti in Danimarca, nato come progetto su Kickstarter ormai è un must have per chi vuole rendere la propria beauty routine sostenibile. Acquistarli significa contribuire a ridurre la quantità di rifiuti che danneggiano a lungo andare il pianeta. Il brand ha stimato che ogni singolo suo cotton fioc riutilizzabile equivale a ben 1000 bastoncini monouso. Inoltre, il cotton fioc riutilizzabile è venduto nella sua scatolina biodegradabile e la confezione esterna è fatta con cartone ecologico. Una volta utilizzato, il bastoncino si lava con acqua e sapone, in alternativa è possibile utilizzare un disinfettante.

Habitat Wipes – Cotton Fioc Riutilizzabili

Habitat Wipes - Cotton Fioc Riutilizzabili per orecchie e per make-up Pratici cotton fioc riutilizzabili, progettati in bambù 9 € su Amazon 10 € risparmi 1 € Pro In bambù Contro Nessuno

Questa alternativa al tradizionale cotton fioc è realizzata in silicone igienico, ed essendo lavabile e riutilizzabile rispetta l’ambiente. La confezione che li contiene è in bambù e deriva da legno proveniente da foreste gestite in maniera responsabile. Dopo l’utilizzo è possibile lavarli con acqua e sapone per poi essere inseriti di nuovo nella custodia in bambù.

Toulifly – bastoncini auricolari in silicone

Toulifly - Bastoncini auricolari in silicone con manico in legno 4 tipi di cotton fioc riutilizzabili diversi, ergonomici e pratici 7 € su Amazon Pro 4 punte diverse Contro Nessuno

La punta di questi cotton fioc riutilizzabili è morbida e flessibile, ed è realizzata in silicone medico, lo stesso materiale impiegato per produrre i ciucci per bambini. È resistente al calore e alle alte temperature, non danneggia la pelle e la confezione contiene quattro tipi di bastoncini con altrettante punte diverse. La testa di ogni bastoncino in silicone può essere smontata per una facile sostituzione e pulizia con un po’ di acqua e sapone.