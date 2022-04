Dayane Mello e Soleil Sorge sono amiche di vecchia data: lo abbiamo visto anche quando la modella è andata a trovare l’ex gieffina nella Casa di Cinecittà. Proprio al Grande Fratello Vip 6 è nata l’antipatia di Mello per Alex Belli, cosa che lei non ha mai nascosto.

Secondo la modella l’ex attore di Centovetrine ha usato Soleil Sorge, per un proprio tornaconto personale. “Non mi piace quest’uomo, mamma mia che ansia. Madonna questo qui è andato a fare un ritiro spirituale nel deserto ed è tornato ancora più pazzo di prima”, aveva detto Dayane guardando la puntata del GF Vip e riferendosi alla breve vacanza di Belli.

Poi, martedì 5 aprile 2022, durante La Pupa e il Secchione Show, mentre era in diretta con Andrea Dianetti su Mediaset Infinity con PupaParty, la brasiliana ha tuonato ancora contro l’attore:

“Oddio no mi rifiuto è lui. L’ultima volta ha umiliato Soleil. No Andre io non posso e non ce la faccio con questo qui. Me ne vado basta”.

Subito dopo la diretta Dayane Mello ha continuato le sue critiche attraverso alcuni tweet rivolti chiaramente ad Alex:

“Sono indignata per il comportamento delle persone che, in nome della fama nascondono la verità. Questi soggetti usano le persone per arrivare alla fama. Allora perché non parli della realtà? Prova ad essere più trasparente, sii libero invece di vivere nel mondo delle bugie. Essere liberi è avere la libertà di essere sé stessi, di poter vivere la vita come meglio si crede. Non è giusto utilizzare le persone per ottenere qualcosa!”.