Demi Moore stupenda senza trucco a 59 anni, lo scatto su Instagram

Durante i suoi 59 anni, Demi Moore ne ha passate tante. Depressione, dipendenze, fallimenti. Eppure, non si è mai arresa e si è sempre rialzata dopo ogni caduta. Oggi l’attrice è più splendente che mai e sfoggia se stessa in un’immagine che ha condiviso sul suo profilo Instagram. La foto è stata scattata mentre era in vasca da bagno e ritrae il suo viso al naturale, senza trucco.

Ad emergere è proprio la sua bellezza nature, la sua pelle non ha nulla da invidiare a quella di una trentenne. Colorito roseo, cute levigata, zero rughe. Uno sguardo che ci spinge a chiederci quale sia il suo segreto per mantenersi così giovane nonostante l’età.

“Early morning hot bath and meditation” (Bagno caldo di prima mattina e meditazione), scrive l’attrice nella didascalia della foto, svelando ai propri follower la morning routine che le permette di prendersi cura di se stessa.

Inoltre, fra le sue abitudini non mancano mai maschere idratanti e trattamenti di bellezza, molto importanti in qualsiasi stagione e a qualunque età, perché la pelle ha estremo bisogno di mantenersi idratata e nutrirsi.

Sì alle vitamine (soprattutto A, C ed E) e agli ingredienti naturali con azioni rimpolpanti e ristrutturanti, estremamente necessarie per contrastare la formazione di rughe. Un buon metodo è quello di abbinare al momento della crema viso un massaggio facciale della durata di qualche minuto, procedendo sempre dall’alto verso il basso e dall’interno verso l’esterno. Una pratica che ci permette di riattivare i muscoli e ossigenare i tessuti.