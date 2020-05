Demi Moore: arriva in Italia l’autobiografia Inside Out

Arriva in Italia l’autobiografia di Demi Moore intitolata Inside Out – La mia storia. Il libro racconta la storia shock della diva americana, tra abusi e un aborto spontaneo al sesto mese di gravidanza. Il libro, uscito in America il 24 settembre 2019, uscirà in Italia il 12 maggio 2020 edito da Fabbri Editori. L’opera ha avuto un grande successo oltreoceano, e l’attrice di Ghost ha affermato che forse potrebbe scrivere un secondo libro dati i risultati, passando dunque da attrice e produttrice a scrittrice.

Inside Out – La mia storia racconta la vita di una delle dive più acclamate di Hollywood, un’icona di bellezza e una attrice di successo dietro la quale si nasconde un passato molto pesante. A soli 15 anni Demi è stata vittima di violenza domestica, poi è stata inghiottita dal suo stesso successo, come accade a molte star. Ha dovuto lottare contro l’abuso di alcool e stupefacenti passando anche per l’accettazione di sé e del suo corpo.

Il romanzo si divide in tre parti: Sopravvivenza, Successo, Resa. L’incipit del romanzo racconta la sua vita patinata e perfetta, per poi arrivare a raccontare la sua quasi morte dopo il divorzio con Ashton Kutcher. Durante il matrimonio con l’attore la Moore aveva ripreso il vizio del bere dopo 20 anni di sobrietà e il divorzio l’ha portata verso il gesto estremo.

Oggi la diva cinquantaseienne sembra essersi lasciato tutto alle spalle e aver ripreso il controllo della sua vita grazie anche all’esperienza catartica della scrittura. Inside Out racconta dunque la caduta e la rinascita di Demi Moore che oggi ha ripreso al cento per centro il controllo della sua vita. Oggi è una attrice, una produttrice e una filantropa e ha fondato l’organizzazione no profit Thorn. L’organizzazione ha lo scopo di prevenire l’abuso e lo sfruttamento di minori attraverso l’uso della tecnologia.