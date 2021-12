Icona di stile e attrice intramontabile Demi Moore ha partecipato ai British Fashion Awards 2021, che si sono tenuti il 30 novembre alla Royal Albert Hall di Londra. I premi della moda sono tornati in presenza dopo due anni di digitale, e Demi, per celebrare l’occasione, ha sfoggiato un abito davvero incredibile (e che non dimenticheremo tanto presto).

Nei toni dell’argento e del nero, il vestito – impreziosito da gemme scintillanti – presentava un effetto ombrée che si distribuiva lungo tutto l’abito, diventando, poco sotto al corpetto, sempre più scuro. Questa sorta di ombreggiatura ha enfatizzato la siluette dell’attrice che, vista l’importanza dell’abito, ha scelto di lasciare i capelli sciolti piuttosto che puntare su un’acconciatura sofisticata.

Per completare il look, Demi ha scelto accessori semplici: una clutch in satin, décolleté nere e un paio di guanti in pelle per dare davvero un tocco in più all’outfit. Tuttavia, è stato il lungo strascico che occupava gran parte del tappeto rosso a permetterle di rubare la scena a chiunque si sia presentato dopo di lei sul red carpet. Il tessuto trasparente partiva dalla parte posteriore dell’abito, scivolando quasi come un mantello mentre Demi camminava tra i flash dei fotografi.

La star di Ghost, insomma, ha lasciato senza dubbio il segno, grazie anche al suo “partner in crime” (nonché amico) lo stilista Sir Kim Jones, che ha realizzato per lei numerosi abiti. Tante le star presenti, tra cui Dua Lipa, Priyanka Chopra con il marito Nick Jonas, Kate Beckinsale, Gillian Anderson, James McAvoy e Lily Allen.

Demi aveva già conquistato i suoi fan con il suo ultimo red carpet a New York, prendendo parte ai WSJ Magazine 2021 Innovator Awards, uno degli eventi più glamour della Grande Mela. Per l’occasione l’attrice aveva indossato un completo di Fendi blu navy, composto da una giacca di velluto blu lasciata completamente aperta da cui si intravedeva un top nero che metteva in evidenza il decolleté.