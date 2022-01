"Voglio più tempo per mia figlia": Ed Sheeran si prende una pausa dai concerti?

Ha compiuto 30 anni nel 2021 ma è già una delle più grandi star della musica internazionale, con quattro album di enorme successo alle spalle e tutta una carriera davanti. Ma Ed Sheeran è un ragazzo con la testa sulle spalle, che crede molto nei valori più importanti, come la famiglia. Ed è per questo che la pop star britannica potrebbe prendersi una pausa dai concerti. Lo ha fatto sapere tramite un podcast, Teach Me a Lesson, di cui è stato recentemente ospite.

“Penso che la vita consista nel trasmettere dei valori alla generazione che mi seguirà e io voglio dedicare più tempo possibile ai miei figli“, ha dichiarato il cantante, che nell’agosto 2020 è diventato papà della piccola Lyra Antarctica. A poche settimane dall’uscita di = (Equals), il suo ultimo album, Ed Sheeran è in vetta alle classifiche e ha in programma un tour mondiale, chiamato Mathematics, che lo impegnerà per tutto il 2022. Ma, dopo questa serie di concerti, ha deciso di rallentare, per godersi più tempo possibile con la sua bambina e la moglie Cherry (i due si sono sposati nel 2019, ma erano amici d’infanzia).

“Si tratta di trovare un equilibrio, mi piacerebbe star via solo per sei settimane in estate o sei in inverno. Non vorrei che i miei figli arrivassero a 20 anni senza essere riuscito ad avere con loro una relazione felice perché ho preferito il lavoro a loro. Penso onestamente che alla fine del tour del 2022 non sarò in un posto diverso da quello dove è la mia famiglia“. Così la star di Bad Habits ha annunciato che, molto probabilmente, dopo il tour del 2022 non lo rivedremo sui palchi internazionali per un po’.

Non è chiaro se si tratti di un vero e proprio addio alla musica. D’altronde Sheeran ci aveva già provato una volta: dopo il periodo di lockdown, infatti, il cantante aveva deciso di prendersi una pausa per dedicarsi completamente alla sua famiglia. Ma nel 2021 è tornato con un nuovo disco, ed ora eccolo pronto per partire con un tour mondiale. Chissà che questa volta, invece, non faccia sul serio. O che sogni di allargare la famiglia, visto che ha parlato al plurale.