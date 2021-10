Nella notte italiana tra il 22 e il 23 ottobre (alle 19 del 22 ottobre negli USA) Amazon Music trasmette in livestream un’esibizione esclusiva dei Coldplay, che presentano per la prima volta il loro nuovo album Music Of The Spheres. La serata è diretta da Paul Dugdale, e si tiene alla Climate Pledge Arena di Seattle, inaugurata proprio in occasione del concerto. Si tratta della prima performance della band in un’arena dopo circa cinque anni dalla loro ultima esibizione, e i fan di tutto il mondo hanno la possibilità di partecipare virtualmente all’evento tramite la diretta streaming sull’app di Amazon Music, su Amazon Prime Video e sul canale Twich di Amazon Music.

“È fantastico che i fan di tutto il mondo possano sintonizzarsi su Amazon Music e guardare il nostro primo spettacolo dopo l’uscita di Music Of The Spheres. Sarà una notte speciale“, hanno detto i Coldplay alla vigilia del concerto. Una notte speciale in cui gli spettatori sono immersi nella performance in tempo reale e sono trasportati nel viaggio, formato da dodici brani, verto un sistema solare chiamato The Spheres: è questo il concept del nono album della band britannica.

Il disco è uscito ufficialmente il 15 ottobre, dopo il primo singolo, Higher Power, presentato per la prima volta nel maggio 2021 a bordo della Stazione Spaziale Internazionale e diventando, poi, un successo globale. Il secondo brano estratto, poi, è My Universe, in collaborazione con la band coreana BTS, che ha esordito al primo posto della classifica Billboard.

I Coldplay sono quindi pronti a presentare finalmente in esclusiva il loro nuovo progetto, e lo fanno in una Climate Pledge Arena completamente riqualificata: si tratta della prima arena al mondo certificata ad impatto zero. Per tutti coloro che non potranno assistere al concerto in livestream, a inizio novembre sarà disponibile su Amazon Prime Video un lungometraggio dell’evento, insieme ad un esclusivo Extended Play Amazon Original, disponibile soltanto su Amazon Music, contenente quattro tracce dell’esibizione live della band.