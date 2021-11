Ad X Factor c’è già aria di semifinale e la gara si fa sempre più accesa. Dopo un’altra settimana di intensa preparazione con i loro coach, i 7 artisti ancora in competizione salgono nuovamente sul palco, durante la puntata di giovedì 25 novembre 2021.

Due accesissimi match vedono gli avversari sfidarsi e arrivare all’eliminazione per due concorrenti. Come sempre, tutti hanno la possibilità di presentare i loro inediti (che entrano poi a far parte dell’album X Factor Mixtape Vol.2) ed esibirsi mostrando i lavoro fatto sulle cover assegnate loro dai giudici.

In particolare, Mika ha affidato a Nika Paris il brano di Dua Lipa Don’t start now, mentre a Fellow tocca interpretare The Scientist dei Coldplay. Nella squadra di Hell Raton, invece, è rimasto soltanto Baltimora, con il brano Stay di The Kid Laroi e Justin Bieber. Emma ha assegnato a gIANMARIA Rimmel di Francesco de Gregori e Karma Police dei Radiohead alla band Le Endrigo. Infine, Manuel Agnelli ha pensato a Girls & Boys dei Blur per i Bengala Fire e Bird Buhl di Anthony and the Johnson per Erio.

Fra le novità della puntata, c’è l’arrivo di un ospite di fama internazionale, con degli inconfondibili capelli rossi un po’ spettinati. Di chi stiamo parlando? Ovviamente di Ed Sheeran. Il cantautore ha appena ottenuto una nomination ai Grammy per “la canzone dell’anno” grazie al brano Bad Habits e si trova in Italia per la promozione del nuovo album Equals. È lui ad esibirsi sul palco di X Factor per regalare al pubblico un’esibizione imperdibile.

L’appuntamento con il talent show condotto da Ludovico Tersigni è giovedì 25 novembre 2021 alle 21:15 su Sky Uno. Le repliche sono invece disponibili ogni mercoledì su Tv8.