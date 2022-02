Anche la 40esima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda nella prima serata del 7 febbraio, si è rivelata ricca di sorprese e colpi di scena. Dalle nomination alle immunità, dalla scelta del primo finalista fino all’annuncio del ritorno nella casa di un ex concorrente: ecco tutto quello che è successo.

Questa volta nessun concorrente è stato eliminato, ma ognuno di loro ha espresso la propria nomination: gli inquilini a rischio sono Antonio Medugno, Kabir Bedi e Gianluca Costantino. Uno di loro, quindi, dovrà abbandonare per sempre la casa del Gf Vip nel corso della puntata successiva, quella del 14 febbraio. I gieffini hanno scelto anche chi di loro avrà l’immunità, assicurandosi così la salvezza: Katia Ricciarelli, Jessica Selassié e Barù sono stati scelti dai vip, mentre le opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe hanno votato, rispettivamente, per Soleil Sorge e Nathaly Caldonazzo.

Ma, nel corso della puntata, c’è stato un altro colpo di scena. Il concorrente più votato dal pubblico si guadagnato un posto direttamente in finale, prevista per il mese di marzo 2022 (quella in corso si preannuncia come l’edizione più lunga della storia del reality). A sorprendere, però, è il nome che è emerso dal televoto: Delia Duran. Dopo le infinite polemiche riguardo al triangolo che l’ha vista protagonista insieme al marito Alex Belli e a Soleil Sorge, nessuno dei concorrenti si sarebbe aspettato che il pubblico scegliesse proprio lei. E, infatti, molti dei gieffini hanno espresso il proprio malumore.

A fare scalpore, poi, anche l’annuncio del ritorno nella casa proprio di Alex Belli: è stato Alfonso Signorini a proporre all’attore di entrare nuovamente nel reality per alcuni giorni, in modo da mettere definitivamente la parola fine alle discussioni che riguardano il suo rapporto (ormai in crisi) con la moglie Delia Duran. La modella, infatti, ha dichiarato di voler lasciare una volta per tutte il marito, e questa dovrebbe essere l’occasione per chiarirsi.